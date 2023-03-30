8 лайфхаков, как приготовить еду по-новому и добавить блюдам интересные нотки

Лайфхак 1: Готовьте пасту в сковороде

Пасту с фаршем нужно залить водой. / Фото: pricormi.ru

Лайфхак 2: Замачивайте крупы и бобовые

Замочите горох на ночь, чтобы он стал мягким. / Фото: eda-land.ru

Лайфхак 3: Готовьте тефтели в духовке

Тефтели можно готовить в форме для кексов. / Фото: esh-doma.ru

Лайфхак 4: Добавляйте корицу

Корица придает пикантный вкус и булочкам, и мясу

Лайфхак 5: Кладите в фарш кабачок

Кабачок сделает котлеты сочными и нежными. / Фото: uwworsp.org

Лайфхак 6: Научитесь готовить соус «Песто»

Соус Песто готовится на основе зелени и оливкового масла. / Фото: justsovet.ru

Лайфхак 7: Готовьте блюда на разогретой сковороде

Кладите мясо только на хорошо разогретую сковороду. / Фото: new.kramtp.info

Лайфхак 8: Варите картофель в микроволновке

Картофель в микроволновке можно готовить неочищенным. / Фото: fb.ru