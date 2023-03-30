8 лайфхаков, как приготовить еду по-новому и добавить блюдам интересные нотки

Наверняка у каждой хозяйки есть свой список проверенных рецептов, которые приходят на помощь и когда нужно быстро приготовить ужин после работы, и когда ожидается приход гостей. Однако одни и те же блюда быстро надоедают и хочется привнести разнообразие в классические вкусы и подачу еды. На этот случай у Novate.ru есть несколько полезных лайфхаков.
Лайфхак 1: Готовьте пасту в сковороде
Пасту с фаршем нужно залить водой. / Фото: pricormi.ru
Наши мамы и бабушки учили, что для приготовления макарон нужна большая кастрюля, кипяток и капелька растительного масла, чтобы они не слиплись в процессе варки. Однако совсем не обязательно ждать, пока вода в посуде закипит – есть и другие способы быстро сварить пасту и добиться прекрасного вкуса. Профессиональные повара рекомендуют взять сковороду с высокими стенками, налить в нее холодной воды и сразу засыпать необходимое количество макаронных изделий. По словам кулинаров, никакой разницы от смены метода не будет, зато паста приготовится намного быстрее и не слипнется, если речь идет об изделиях из твердых сортов пшеницы.
Лайфхак 2: Замачивайте крупы и бобовые
Замочите горох на ночь, чтобы он стал мягким. / Фото: eda-land.ru
Замачивать можно практически любые крупы и бобовые, начиная с традиционных риса, гречки, фасоли, и заканчивая чечевицей. Такая подготовительная процедура имеет два больших плюса. Во-первых, долгий контакт с водой поможет избавить продукты от фитиновой кислоты, которая плохо усваивается организмом и не дает полезным веществам всасываться. Во-вторых, существенно сократится время приготовления круп и бобовых. Лучше всего их замачивать на ночь – насыпьте в кастрюлю необходимое количество продукта, залейте холодной водой и накройте посуду крышкой либо пищевой пленкой.
На заметку: Ускорить приготовление круп можно не только путем замачивания, но и с помощью обжарки. Так, если прокалить гречневую крупу на сковороде в течение 7 минут перед приготовлением, она сварится намного оперативнее, к тому же будет намного вкуснее. Во время обжаривания можно добавить небольшое количество сливочного масла для получения насыщенного вкуса.
Лайфхак 3: Готовьте тефтели в духовке
Тефтели можно готовить в форме для кексов. / Фото: esh-doma.ru
А почему бы и нет? Это отличный способ приготовления полезного, а главное – здорового блюда, которое отлично впишется в меню людей, которые придерживаются ПП или сидят на диете. Чтобы тефтели получились идеальной формы и не слиплись между собой, используйте форму для выпечки кексов. Все очень быстро и просто: слепите из фарша шарики, разложите по форме и запекайте на протяжении 30-40 минут (точное время зависит непосредственно от вашей духовки).
Лайфхак 4: Добавляйте корицу
Корица придает пикантный вкус и булочкам, и мясу
Многие хозяйки воспринимают корицу исключительно как десертную пряность и чаще всего применяют в домашней выпечке. Особенно сложно представить без нее традиционную шарлотку, но и здесь есть свои тонкости приготовления. Попробуйте следующий способ: подсушите две чайные ложки молотой корицы на сковороде без масла, через 30 секунд добавьте стакан сахара, щепотку ванили, хорошо все перемешайте и используйте для приготовления яблочного пирога. Так выпечка приобретет более интенсивный аромат и сладковато- пряные нотки.
Кроме того, корица отлично звучит в мясных блюдах. Небольшое количество пряности можно добавить в острый томатный соус, который в восточной кухне подается к баранине или курице. А еще она подарит более тонкий аромат мясному плову. Обратите внимание, что в горячие блюда корицу можно вводить не раньше, чем за семь-десять минут до конца приготовления, иначе еда будет горчить. Не бойтесь экспериментировать и добавлять корицу в домашнюю консервацию. Маринады с этой пряностью дарят овощам интересные вкусовые оттенки.
Лайфхак 5: Кладите в фарш кабачок
Кабачок сделает котлеты сочными и нежными. / Фото: uwworsp.org
Большинство хозяек в процессе приготовления фарша для котлет добавляют туда размоченный в молоке хлеб. Однако от этого ингредиента толку практически нет. А вот, что действительно сделает готовые котлеты сочными, нежными и мягкими, так это перетертый кабачок и взбитый желток. Как вы знаете, сам по себе кабачок не имеет ярко выраженного вкуса, поэтому можно не опасаться, что он перебьет вкус мясного фарша. Также овощ служит отличным скрепляющим компонентом – благодаря ему котлеты не разваливаются. И не стоит забывать про калорийность блюда – благодаря кабачку она существенно снижается.
Лайфхак 6: Научитесь готовить соус «Песто»
Соус Песто готовится на основе зелени и оливкового масла. / Фото: justsovet.ru
Этот соус – настоящая палочка-выручалочка в арсенале каждого кулинара. Он отлично сочетается с любыми гарнирами, мясными блюдами и даже салатами. Также его можно использовать в качестве основы для бутербродов. Для приготовления «Песто» вам понадобится 70 граммов базилика, 30 граммов кедровых орехов, пару зубчиков чеснока, 80 мл оливкового масла, 50 граммов пармезана или другого твердого сыра, соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления очень простой: в чаше блендера нужно взбить базилик и кедровые орехи, добавить туда натертый сыр и мелко порубленный чеснок, налить оливковое масло и снова взбить. Готовый соус следует посолить и поперчить – вуаля, восхитительный «Песто» готов.
Также соус можно готовить с шпинатом и грецким орехом, с брокколи, с кинзой и тыквенными семечками и пр. Подбирайте вариант, который будет на 100% соответствовать вашим вкусовым предпочтениям.
Лайфхак 7: Готовьте блюда на разогретой сковороде
Кладите мясо только на хорошо разогретую сковороду. / Фото: new.kramtp.info
Чтобы блюдо, приготовленное на сковороде, в итоге не развилось и не утратило красивую форму, всегда готовьте продукты на предварительно разогретой сковороде. Причем совершенно неважно, на каком именно виде масла будет обжарено блюдо. Если положить мясо, рыбу или овощи на плохо прогретую сковороду, получить насыщенный вкус и аппетитную хрустящую корочку не получится. Есть и еще один минус – продукт впитает в себя все масло, вследствие чего его вкус и консистенция окончательно испортятся.
Лайфхак 8: Варите картофель в микроволновке
Картофель в микроволновке можно готовить неочищенным. / Фото: fb.ru
Для начала отберите клубни подходящего размера, тщательно помойте их и проткните каждый плод вилкой в нескольких местах. Далее поставьте в микроволновую печь на пять-десять минут. Окончательное время приготовления будет зависеть от размера картофеля: крупным понадобится десять минут, мелким будет достаточно и пяти. Чтобы готовое блюдо не получилось слишком сухим, перед подачей разрежьте каждую картофелину напополам и добавьте начинку. Это может быть мягкий сыр, оливковое масло с зеленью, любимый соус. Чтобы начинка не вывалилась, вырежьте из картофеля мякоть, смешайте с другими компонентами и положите обратно в «лодочку».
Если же захотите приготовить блюдо в духовке, не очищайте картофель, а просто разрежьте его пополам, положите шкуркой вверх на противень предварительно смазанный маслом, и посыпьте большим количеством соли. Далее выставьте температуру 200 градусов и время – 30 минут. Через полчаса вкуснейший картофель будет готов.
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