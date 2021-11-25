На Канарском острове Лансароте, расположенном в Атлантическом океане, появился первый в Европе подводный музей. 300 скульптур посвящены людям или ситуациям, героями которых стали сами жители канарского острова. Общая площадь первого подводного музея в Европе — 400 кв.м.









Его создает британский скульптор Джейсон Тэйлор, который приложил руку к открытию аналогичных достопримечательностей на Багамах, в мексиканском Канкуне и на Антильских островах.



Процесс создания выглядит примерно так. Здесь моделью выступил мигрант из Сенегала, который сейчас живет на Лампедузе. (Фото Jason deCaires Taylor):







На создание коллекции для острова Лансароте британец потратил 2 года. (Фото Jason deCaires Taylor):







Все скульптуры созданы из высокопрочного цемента, чтобы сохраниться в течение столетий, но при этом не нанести вред окружающей среде. (Фото Jason deCaires Taylor):







Пока под воду уже успели погрузить первые 35 из 300 скульптур. (Фото Jason deCaires Taylor):







Очередную скульптуру погружают на дно Атлантического океана у побережья Лансароте. (Фото Jason deCaires Taylor):







Фигура-кактус. Является намеком на флору и фауну острова. (Фото Jason deCaires Taylor):







Водолазы расставляют скульптуры по местам. (Фото Jason deCaires Taylor):











Первый подводный музей в Европе займет на дне площадь около 400 кв.

м… Он будет расположен на глубине от 12 до 15 метров, что позволит увидеть скульптуры не только ныряльщикам, но и туристам на суше. (Фото Jason deCaires Taylor):Власти острова Лансароте выделили на создание этого музея 800 тысяч евро. (Фото Jason deCaires Taylor):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)