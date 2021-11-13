Как сложились судьбы самых близких людей товарища Сталина.
На период правления Иосифа Сталина пришёлся ряд важнейших событий в истории СССР и в мировой истории: индустриализация, создание колхозов, раскулачивание, большой террор, массовые репрессии, депортация народов, создание системы лагерей ГУЛаг, Финская война, Великая Отечественная война, установление социалистического строя в Восточной Европе и Восточной Азии, ядерный проект и начало холодной войны. Но была у вождя народов и личная жизнь, и люди, которые окружали его дома, а не в ставке Главнокомандующего и на пленумах партии. В этом обзоре – рассказ о том, какими были у них отношения с вождём народа, и как сложилась их жизнь.
Екатерина Сванидзе
Со своей первой женой Сталин познакомился благодаря ее брату, с которым вместе учился в духовной семинарии. О ней мало что известно, но достоверно одно — будущий вождь народов испытывал к ней самые теплые чувства. В 1906 году Иосиф и Като поженились. Церемония была проведена тайно, поскольку Сталин уже был революционером и находился вне закона.
Когда Иосиф и Като поженились, ему было 27 лет, а ей 21./Фото: content.choiz.me
Жизнь Сосо и Като (так их называли друзья) состояла из постоянных переездов, смен фамилий и бегства. Когда родился их первенец, они вынуждены были уехать в Баку, а сына оставить родственникам жены. Там женщина заболела: по одним источникам следует, что брюшным тифом, по другим — туберкулезом. А 21 ноября 1907 года Екатерина скончалась.
На ее похоронах Джугашвили рассказал другу, что Като была единственным человеком, кто мог обуздать его вспыльчивый характер. Хотя брак Сталина и Сванидзе был коротким, он был счастливым.
Яков Джугашвили
Первенец Сталина родился в 1907 году. Когда умерла Като Сванидзе, мальчишке было всего лишь полгода. Забота о нем легла на плечи родственников по линии матери, отец же принялся за воспитание сына, когда Якову было уже 14 лет. Однако найти взаимопонимание им было не суждено. Во-первых, Сталин не испытывал теплых чувств к мальчику, а во-вторых — юношеский максимализм Якова не раз выводил вождя из себя. Неоднократно Сталин вынуждал подростка ночевать на улице, не пуская домой.
Яков там и не мог найти общий язык с отцом./Фото: cdn.fishki.net
Первым серьезным столкновением интересов стало желание Якова жениться на 16-летней девушке. Когда Сталин категорически запретил ему это делать, отчаянный Яков попытался застрелиться. Пуля прошла навылет, юноша остался жив, но казалось, отца этот поступок ничуть не задел. Лежа на больничной койке, Яков слышал насмешки отца над тем, что тот даже застрелиться нормально не смог.
В 1941 году Яков ушел на фронт. Чуть позже попал в плен, где провел два года. Там же и умер.
Надежда Аллилуева
Второй женой Иосифа Виссарионовича стала Надежда Аллилуева. На момент их свадьбы ей было всего 17 лет, тогда как вождю — уже 40. Примечателен тот факт, что когда-то у Сталина был роман с матерью девушки, а теперь она стала ему тещей.
Изначально безумно влюбленная Надежда просто души не чаяла в революционере, но постепенно брак стал невыносимым для обоих. Несовместимость характеров приводила к постоянным ссорам и скандалам. Сталин — грозный правитель, постоянно издерганный и уставший, а Надежда — юная и неискушенная. Ей не хватало жизненного опыта, чтоб сгладить возникающие конфликты и терпения, чтобы принять его таким, каков он есть.
Надежда не смогла смириться со вспыльчивым характером и любовными интрижками супруга, и в результате застрелилась./Фото: pics2.pokazuha.ru
Жизнь Надежды Аллилуевой прервалась неожиданно. На одном из банкетов Сталин сказал ей «Эй! Ты! Пей!». Не выдержав, она резко выкрикнула «Я тебе не — Эй», и удалилась. В этот день она, запершись в комнате, выстрелила себе в грудь. Нашли ее только на следующее утро.
Версий по поводу случившегося много. Самой распространенной считается, что Надежда покончила с собой из-за постоянной тирании мужа и своей ревности, которую испытывала к окружавшим его женщинам. Факт ее самоубийства долго скрывался от общественности, в том числе и от детей.
Василий Джугашвили
От второго брака у Сталина родился сын Василий. На момент смерти матери мальчишке было 12 лет. В основном его воспитанием занимались няньки и охранники.
В сталинском доме часто принимали гостей и устраивали застолья. Такой уклад жизни приучил мальчика к разгульному образу жизни, алкоголю и курению. В отличие от первенца, Василий был любим и избалован, что в дальнейшем сказалось на его жизни. Повзрослев, он стал часто пользоваться авторитетом отца, Сталин же приказал подчиненным не выказывать особого расположения к Василию.
Василий часто пользовался авторитетом отца./Фото: quibbll.com
Как только юноше исполнилось 18 лет, он был зачислен в школу авиации. Он любил риск и обладал взрывным характером, и его необдуманные действия не раз приводили к смерти невинных людей. За Василием прочно закрепился образ своевольного дебошира и пьяницы, которому все сходило с рук. Хотя за подвиги на фронте участие он был представлен к награде более 10 раз.
Жизнь Василия пошла по наклонной после кончины Сталина. Сначала его уволили в запас, а вскоре и вовсе арестовали за то, что он высказал свою версию по поводу смерти отца. В тюрьме он тяжело заболел и стал инвалидом. Умер Василий уже после освобождения. Предполагается, что смерть наступила от алкогольного отравления, но доказательств этому нет.
Светлана Аллилуева
Светлана была единственной дочерью вождя. Сначала Сталин не чаял в ней души, но как только она повзрослела, он отдалился и стал холодным. Первого возлюбленного Светланы он сослал в ГУЛАГ, потому как дочери было только 16 лет, а жениху 40. Конечно, такое положение дел не устраивало Сталина, хотя сам он поступил в свое время также, как несчастный жених.
После Светлана вышла замуж, прожив с мужем только четыре года. После развода его вынудили уехать из столицы. Затем она снова вышла замуж, но и тут не обрела семейного счастья. В третий раз ее мужем стал пожилой индус, который вскоре умер. Решив похоронить мужа на его родине, Светлана уехала в Индию, а оттуда попросила убежища в Америке, куда вскоре и уехала. От первого и второго брака у Светланы осталось двое детей, которых с собой она не взяла. Они не ожидали такого предательства от матери и так и не простили ее.
Светлана уехала в США, оставив на родине двух детей./Фото: s11.stc.all.kpcdn.net
Светлана еще раз вышла замуж, уже в Америке, и родила дочь. Из-за постоянных нападок из-за отца она сменила фамилию и стала Ланой Питерс. Этот брак также дал трещину и развалился. Умерла Светлана в 2011 году в доме престарелых, одинокая и никому не нужная.
Приемный сын — Артём Сергеев
Кроме родных детей у Сталина был еще приемный ребенок — Артем Сергеев. Родным отцом мальчика был близкий товарищ вождя, погибший в железнодорожной аварии. Когда Сталин забрал мальчишку себе, ему было всего 3 месяца. Артем был ровесником Василия, они очень ладили между собой и были «не разлей вода». Но характеры их были полной противоположностью друг друга. Артем воспитывался в строгости, был спокойным, хорошо учился и отличался трудолюбием. В жизни ему это пригодилось: он стал большим военачальником и дослужился до звания генерал-майора.
Артем воспитывался в строгости, был спокойным, хорошо учился и отличался трудолюбием./Фото: artyushenkooleg.ru
Внебрачные сыновья: Константин Кузаков и Александр Давыдов
Были у Сталина и внебрачные дети от разных женщин, отношения с которыми у него были во времена своих ссылок. Вдали от отца их жизни сложились намного удачнее, чем у остальных.
Сталин тайно опекал Константина Кузакова./Фото: img.uduba.com
Константин Кузаков был рожден молодой вдовой Марией, приютившей Сталина. Сын и отец множество раз пересекались, но так ни разу и не осмелились заговорить друг с другом. Хотя тайно вождь его опекал и даже спас от ареста из-за интриг Берии. Стоит отметить, что головокружительных высот в карьере Костя достиг сам, без помощи отца, став руководителем Гостелерадио СССР.
Вторым внебрачным сыном вождя был Александр Давыдов. Сталину было 34 года, а его любовнице, Лидии, всего 14. Они познакомились, когда тот был в ссылке. Чтобы не угодить за решетку, он обещал жениться на Лиде, но сбежал. В результате у нее родился сын — Саша. Изначально вождь вел переписку с девушкой, но затем прошел слух, что Сталина убили на войне, и она вышла замуж. Саша прожил простую жизнь труженика и советского солдата. С отцом он так и не познакомился.
Саша прожил простую жизнь труженика и советского солдата./Фото: elektro-dip.ru
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