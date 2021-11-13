Как сложились судьбы самых близких людей товарища Сталина.

Екатерина Сванидзе

Когда Иосиф и Като поженились, ему было 27 лет, а ей 21./Фото: content.choiz.me

Яков Джугашвили

Яков там и не мог найти общий язык с отцом./Фото: cdn.fishki.net

Надежда Аллилуева

Надежда не смогла смириться со вспыльчивым характером и любовными интрижками супруга, и в результате застрелилась./Фото: pics2.pokazuha.ru

Василий Джугашвили

Василий часто пользовался авторитетом отца./Фото: quibbll.com

Светлана Аллилуева

Светлана уехала в США, оставив на родине двух детей./Фото: s11.stc.all.kpcdn.net

Приемный сын — Артём Сергеев

Артем воспитывался в строгости, был спокойным, хорошо учился и отличался трудолюбием./Фото: artyushenkooleg.ru

Внебрачные сыновья: Константин Кузаков и Александр Давыдов

Сталин тайно опекал Константина Кузакова./Фото: img.uduba.com

Саша прожил простую жизнь труженика и советского солдата . /Фото: elektro-dip.ru