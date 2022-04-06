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Луковая вода для орхидеи

Луковая шелуха является удивительно ценным источником полезных веществ, таких как калий, кальций, сера, фосфор, множество необходимых витаминов, и всё это — в натуральной форме, пригодной для растений.
Поливайте орхидею луковым настоем 1-2 раза в месяц параллельно с другими подкормками (на рисе, яичной скорлупе, геле алоэ и т. д.), и вы увидите отличный результат!
Возьмите шелуху от одного лука.

Луковая вода для орхидеи
Залейте литром кипячёной, горячей воды (не кипяток). Накройте и оставьте на 24 часа настаиваться.
Луковая вода для орхидеи

На следующие сутки подкормите орхидею, дав на одно растение 3-4 ч. л. лукового настоя.

Луковая вода для орхидеи

Вы можете использовать этот настой и для того чтобы протирать листья растения. Они будут блестящими, упругими, и на них не заведутся никакие насекомые.

Луковая вода для орхидеи

Также настоем луковой шелухи можно опрыскивать орхидею. Однако непосредственная подкормка по грунту рекомендуется не чаще 2 раз в месяц, если у орхидеи нет цветоноса, и 1 раз в месяц, если цветонос уже есть.

Луковая вода для орхидеи
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Орхидеяуход
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