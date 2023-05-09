Способы размещения полок для растений в небольших квартирах

Даже если у вас нет дачного участка, и вы живете в городской квартире, в которой совсем мало места, можно создать зеленый оазис из прекрасных цветов или свежей зелени.

Сегодня мы хотим с вами поделиться отличными идеями как практично и красиво сделать полки для цветов у окна. Это отличный способ выращивать их в ограниченном пространстве. Таким же образом можно попробовать выращивать травы, цветы и некоторые овощи

































































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