7 великолепных мандариновых десертов

Каждый из нас наверняка уже купил много мандаринов для новогоднего настроения. Чтобы порадовать себя и близких праздничным блюдом, можно приготовить необыкновенно вкусный десерт из этого цитрусового фрукта.
Мы собрали для вас 7 рецептов, которые подходят для сладкого завтрака или для приятного завершения ужина, а также отлично будут смотреться на новогоднем столе.
Шарлотка с мандаринами
Вам понадобятся:
яйцо — 4 шт.
кефир — 250 мл
сахар — 1,5 ст. л.
ванилин — 1 г
мука — 300 г
масло растительное — 130 мл
разрыхлитель — 2 ч. л.
мандарин — 4 шт.
сахарная пудра — 1 ст. л.
Приготовление:
Яйца взбиваем до пышности. Всыпаем сахар и ванилин, а затем взбиваем.
В яичную смесь вливаем кефир и растительное масло.
Всыпаем небольшими порциями муку с разрыхлителем.
Выкладываем тесто в смазанную форму для выпечки.
Мандарины чистим и разделяем на дольки. Выкладываем поверх пирога.
Выпекаем 50 минут при температуре 180 ºC.
Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.
Сладкая мандариновая запеканка
Вам понадобятся:
яичный желток — 2 шт.
сахар — 2 ст. л.
щепотка соли
мандарин — 3 шт.
панировочные сухари — 1 ст. л.
мука — 1 неполный стакан
изюм — 70 г
растительное масло без запаха — 1 ч. л.
сливочное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
Взбиваем миксером сливочное масло с желтками, сахаром и солью. Добавляем просеянную муку и перемешиваем.
Очищаем мандарины и разделяем на дольки. Несколько долек откладываем (8–10), а остальные добавляем в тесто вместе с изюмом. Все перемешиваем.
Разогреваем духовку до 180 °С.
Форму для выпекания слегка смазываем растительным маслом и присыпаем сухарями.
Выкладываем в форму получившуюся массу, сверху раскладываем дольки мандаринов. Выпекаем 1 час.
Мандарины в карамели с корицей
Вам понадобятся:
мандарин — 8–10 шт.
сахар — 1 стакан
палочка корицы — 2 шт.
апельсиновый ликер — 2 ст. л.
фисташки — 1/4 стакана
Приготовление:
Срезаем с 2 мандаринов цедру и нарезаем ее тонкими полосками.
На маленьком огне в небольшой кастрюле растворяем сахар до золотисто-коричневого цвета, а затем снимаем с огня.
Аккуратно вливаем в кастрюлю с сахаром 1,25 чашки теплой воды (осторожно: сахар начнет сильно кипеть).
Добавляем в кастрюлю палочки корицы и цедру. На медленном огне варим карамель в течение 5 минут.
Вливаем апельсиновый ликер.
Даем карамели остыть в течение 10 минут и поливаем ею подготовленные мандарины.
Накрываем миску с мандаринами пленкой и даем настояться несколько часов (лучше убрать на ночь в холодильник).
Фисташки бланшируем в кипящей воде в течение нескольких минут.
После того как они просохнут, снимаем с фисташек кожуру и режем на крупные кусочки.
Посыпаем измельченными фисташками мандарины в карамели.
Творожно-мандариновый десерт
Вам понадобятся:
мандарин — 1 шт.
нежирный творог — 200 г
йогурт натуральный — 125 г
банан — 1 шт.
яблоко — 1 шт.
киви — 1 шт.
орехи (фундук или миндаль) — горсть
Приготовление:
Творог смешиваем с йогуртом.
Банан и киви чистим и нарезаем кружочками.
Мандарин чистим и разделяем на дольки.
Яблоко чистим от кожуры, разрезаем пополам и нарезаем дольками.
Выкладываем десерт слоями: творог, киви, творог, банан, творог, яблоко, творог, мандарин, творог — и посыпаем рублеными орешками.
Сладкий мандариновый суп
Вам понадобятся:
белый сахар — 4 ч. л. (или по вкусу)
мята свежая
крахмал (лучше рисовый) — 1 ч. л.
мандариновый сок — 600 г
мандарин — 3 шт.
несоленые фисташки — 2 ст. л.
ванильное мороженое для подачи
Приготовление:
Чистим мандарины и разделяем на дольки.
Разводим крахмал 1 ст. л. холодной воды.
В сотейнике прогреваем мандариновый сок, добавляем сахар, доводим почти до кипения и вливаем крахмал. При постоянном помешивании прогреваем и снимаем с огня.
Добавляем фисташки, дольки мандаринов и листики мяты, перемешиваем и разливаем по тарелкам.
При подаче поверх мандаринового супа кладем шарик ванильного мороженого.
Мандариновый пирог
Вам понадобятся:
мандарин — 4 шт.
яйцо — 3 шт.
сахар — 1 стакан
миндальная мука — 3 стакана
разрыхлитель — 1 ч. л.
сахарная пудра
щепотка соли
Приготовление:
Мандарины хорошо промываем, кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой, чтобы они были полностью покрыты. Доводим до кипения и варим 15 минут.
Сливаем воду, снова заливаем холодной водой и варим еще 15 минут.
Остужаем вареные мандарины, разрезаем и удаляем косточки, если они есть.
Мандарины измельчаем в блендере до состояния пюре. Потребуется 1 стакан пюре.
Взбиваем яйца и сахар до светлой пышной массы. Добавляем миндальную муку, разрыхлитель и мандариновое пюре и перемешиваем.
Смазываем маслом круглую форму диаметром 22 см и перекладываем тесто.
Разогреваем духовку до 175 °С.
Выпекаем пирог 50–60 минут.
Оставляем пирог в форме на 10 минут, а затем вынимаем из формы и остужаем.
Перед подачей посыпаем пирог сахарной пудрой.
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