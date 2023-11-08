Кто она - самая могущественная женщина Средневековья, дважды королева и мать королей

Биография Алиеноры Аквитанской настолько пестрая, что ее едва ли можно связать с образом средневековой женщины. Покровительница художников, которая сама участвовала в крестовых походах может вызывать одно восхищение. Искусный дипломат и настоящий государственник, она была королевой, матерью и правителем пока ее мужья праздно отдыхали, устраивали охоту или вляпывались в неприятности. Какой была одна из ярчайших королев средневековья читайте в нашем материале.
Судьба, решенная с рождения
Алиенора Аквитанская
Принято считать, что Алиенора родилась в 1122 году, хотя точную дату узнать не представляется возможным. Она появилась на свет в богатой знатной семье, владеющей герцогством Аквитания, и была точно богаче королей Франции. С рождения девочку окружала роскошь, она никогда ни в чем не нуждалась. Дед девочки Гийом IV Аквитанский был именитым трубадуром, сама она очень любила стихи
С одной стороны кажется, что жила она в сказке, и была эдакой принцессой. Но на самом деле в средневековые времена родиться в богатой семье отнюдь не означало счастье в будущем. Девочки аристократки не имели никакого права голоса или выбора и просто становились разменной монетой. Повсеместно практиковались брачные союзы с дипломатической выгодой. И, как правило, невестам было 12-13 лет.
Женщина была лишена каких-либо прав и была не более, чем вещью. Сначала ею распоряжался отец, а потом супруг. У женщины не было права на наследство, она имела лишь приданное. Алиенора была как раз такой девочкой.
Два брака: расчёт и любовь
Алиенора Аквитанская
Когда Алиеноре исполнилось 15, ее выдали замуж за французского короля Людовика VII. И был это чистый расчет. Семья невесты стала еще влиятельнее, а Франция получила земли Аквитании. В этом же 1137 году умер папа девушки и она стала первой в истории средневековья женщиной, которая управляла большими землями. Герцогиня стала очень могущественной, что добавило власти и признания ее мужу.
Ни о какой любви или хотя бы привязанности речи не шло. Брак и муж для Алиеноры был непосильной ношей. Пожив немного вместе девушка поняла, что они вообще друг другу не подходят, ведь у них нет ничего общего. Ее супруг оказался скучным, мрачным и через чур верующим. Он не хотел узнавать что-то новое, и ненавидел то, чего не знал. И в этом было его главное отличие от супруги. Она потом говорила, что думала, что вышла замуж за мужчину, но оказалось, что за монаха.
Такое своевольное поведение и смелость высказывать отличное от других мнение быстро сделало ее легкой добычей для недоброжелателей. Ее осуждали за легкомыслие, и постоянно критиковали за то, что она дружит с трубадурами и рифмоплетами. Людей творческих в то время не любили, называя безнравственными.
Алиенора Аквитанская и Людовик VII
В 1146 году король Людовик VII собрался в Крестовый поход. Разумеется, все думали, что жена будет ждать его дома. Но она не оправдала ожиданий и поехала вслед за супругом, взяв свою свиту. Перед этим серьезным шагом она поговорила со знатными дамами и объяснила необходимость уметь себя защитить. Она со своими приближенными училась владеть копьем и мечом, ездить на лошади.
Такой смелый шаг как участие в «мужском» Крестовом походе вызвало еще больший всплеск критики в адрес Алиеноры. О ней начали распускать слухи, и приятными их не назовешь. Сначала ее обвинили в нимфомании, а потом в инцесте. Якобы у нее с ее дядей есть связь. Никаких доказательств, естественно, никто не предоставил, но скандал поднялся такой, что вскоре между королем и герцогиней окончательно испортились хоть какие-то отношения.
Ее мужу также не нравилось то, что она рожает ему только дочерей. И в итоге заявил, что она неспособна родить ему наследника. Брак в итоге распался. Официальной причиной стало обнаружение родства между мужем и женой.
Прошло два месяца после окончательного разрыва, как Алиенора снова вышла замуж. Сказать, что это вопиющий случай для того времени – ничего не сказать.
На сей раз никто не мог ей указывать с кем жить, и она выбрала себе в мужья человека, которого любила. Им стал герцог Анжуйский Генрих Плантагенеа. Жених был моложе невесты на 11 лет.
Английская королева
Алиенора Аквитанская и герцог Анжуйский Генрих Плантагенеа
Когда Генрих присоединил к своим землям принадлежащую жене Аквитанию, его влияние мгновенно выросло. На континенте он владел огромными территориями. Потом он прибрал к рукам часть земель Англии. Правящий на тех землях король Стефан был загнан в тупик и ему пришлось сделать его своим приемником. Когда Стефан в 1154 год умер, Англия получила новых короля и королеву. Земли, которыми владели Генрих и Алиенора, протянулись от Пиренеев до Шотландии.
В брачном союзе с любимым человеком она стала мамой еще восемь раз, родив двух будущих королей Англии – Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного. Но она никогда не была просто женой или матерью, ведь на равных с мужем участвовала в делах королевства. Королева была одним из авторов норм морского права, которые по сей день работают в Великобритании.
Двор Алиеноры стал оплотом светской жизни, туда приезжали артисты и художники. Она способствовала развитию литературы.
И все это время Аквитания была исключительно ее собственностью. И это стало камнем преткновения в их отношениях с мужем. Да, сначала они были счастливы в браке, были настоящей семьей. Но скоро все начало портиться. Генрих не хотел делить власть с женой и хотел забрать у нее имущество, но Аквитанию королева отдавать не собиралась.
1169 году Алиенора узнала, что втайне от нее часть ее герцогства он заложил для политических целей. Ее возмутило, как он бесцеремонно воспользовался ее землями, даже с ней не посоветовавшись. Видя власть и влияние жены Генрих решил самоутверждаться весьма известным способом – он начал ходить налево. При чем происходить это начало слишком часто. В 1166 году его любовницей была дочь богатого землевладельца, и она родила ему сына. Когда об этом стало известно, появились разговоры о том, что своего незаконнорождённого сына он хочет усадить после себя на трон, минуя детей, которых ему родила Алиенора.
В 1173 году сыновья короля затеяли против отца восстание. Причиной стали снова земли, а также распределение титулов. Мать поддержала их и выступила против мужа.
Заточение
Алиенора Аквитанская
Генрих смог подавить бунт своих сыновей и вышел из конфликта победителем. Сыновьям пришлось покориться отцу, у них просто не было другого выхода. И если со своими детьми Генрих заключил мировую и обошлось без судилищ, то своей жене такое предательство он не простил.
Алиенора попала в пятнадцатилетний плен к Генриху. По его приказу королеву сначала запрели в Шиноне, а затем перевезли в Солсбери. У Алиеноры была прислуга, она ни в чем не нуждалась. Но она не могла контактировать с внешним миром. Никто не знал, где она на самом деле, король не афишировал, что сделал из королевы пленницу. Незнание начало порождать слухи. Поговаривали, что королева убила одну из любовниц мужа и за это наказана, но это было ложью.
Вернуться к нормальной жизни Алиенора смогла лишь после смерти своего мужа в 1189 году. Корона досталась ее сыну Ричарду, который известен под прозвищем «Львиное сердце».
Король Ричард "Львиное сердце"
Новый правитель был похож на отца больше, чем думал. Его не очень интересовала политика, все его внимание забирали турниры и походы. Когда сына не было в стране, 65-летняя королева брала на себя бразды правления. По сути, она была главой государства. И править у нее получалось очень хорошо.
После гибели Ричарда на трон сел его брат Иоанн. Он получил прозвище «безземельный», потому что утратил очень много владений, которые были присоединены к Англии его отцом.
Король Иоанн "Безземельный"
Новый король уступил их королю Франции. На тот момент страной Алиенора уже не управляла. Уйдя со двора, она вернулась на родину – в Аквитанию. До последних своих дней она была бодрой и энергичной, ездила верхом. В возрасте 80 лет поехала в Испанию, чтобы забрать оттуда свою внучку Бланку Кастильскую и устроить договорной брак между ней и французским королем Людовиком VIII, внуком своего первого супруга.
Алиенора Аквитанская ушла из жизни в 1204 году. Когда ее уже не было в живых недруги то и дело приписывали ее личности то, чего не было. То обвиняли ее в непристойном поведении, то говорили о бесчисленном количестве ее любовников. К примеру, поговаривали, что когда Алиенора была в Крестовом походе, то закрутила роман с султаном Саладином. Сплетники даже не разобрались, что он был слишком юн для герцогини.
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