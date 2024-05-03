Как решить бытовые проблемы подручными средствами

В последнее время все больше хозяек отказываются от бытовой химии в пользу натуральных средств. Во-первых, это намного экологичнее, во-вторых – меньше вредит здоровью, в-третьих – экономит деньги.







Рассказываем, как с помощью соды, соли, уксуса и прочих продуктов, которые есть на вашей кухне, можно решить множество бытовых проблем.



Способ 1: Моем стекло духовки

Способ 2: Уменьшаем количество пыли

Способ 3: Очищаем столовые приборы

Способ 4: Предотвращаем появление плесени

Способ 5: Очищаем гриль

Способ 6: Избавляемся от известкового налета

Способ 7: Отбеливаем кухонные полотенца

Способ 8: Очищаем стиральную машину

Нанесите на стекло кашицу из соды и лимонной кислоты.Духовка – это боль всех хозяек, которые часто ею пользуются. Стоит лишь один раз запечь курицу или стейк, как внутри прибора появляется огромное количество жирных пятен. Если помыть духовку сразу, есть надежда, что загрязнения отойдут быстро и безболезненно, но если оставить на денек-другой (читайте – неделю), то пятна засохнут, и справится только агрессивная бытовая химия.Отдельная боль – это стекло на дверце духовки, которое тоже покрывается слоем жира после запекания блюда. К счастью, его очистить гораздо проще, чем «внутренности» прибора. Для этого возьмите небольшую миску, смешайте в ней по одной чайной ложке соды, лимонной кислоты и средства для мытья посуды, добавьте небольшое количество воды, чтобы образовалась густая кашица, и нанесите на стекло. Оставьте смесь примерно на 10-15 минут, чтобы она подействовала, а затем смойте влажной губкой. Вместе со средством будут отходить и пятна. Не устоит даже самый стойкий налет, и стекло будет сиять чистотой.Протрите поверхности кондиционером для бельяУверены, у вас не раз такое было: только протерли пыль во всей квартире, а через пару часов увидели, как она вновь осела на столе, тумбах, полках…В такие моменты ощущаешь себя максимально беспомощной, ведь любые действия по отношению к пыли оборачиваются полным провалом. К счастью, есть один лайфхак, который поможет исправить ситуацию.Вам понадобится любой кондиционер для белья, можно даже самый дешевой, миска с теплой водой и мягкая салфетка из микрофибры. Разведите несколько капель кондиционера в воде, смочите тряпку и протрите все пыльные поверхности в квартире. Результат вас приятно удивит.Дело в том, что кондиционер обладает способностью останавливать накопление статики, которая и является главной причиной появления пыли. Поэтому средство предотвращает процесс накопления загрязнений. Кроме того, если использовать кондиционер в процессе уборки, в квартире будет витать приятный запах. Не благодарите!Столовые приборы можно очистить сольюЧтобы очистить столовые приборы от любых загрязнений, даже самых стойких, приготовьте следующее средство из продуктов, которые есть на каждой кухне. Смешайте две столовые ложки соли с двумя столовыми ложками соды и кипятком. Хорошо размешайте и опустите в полученный раствор грязные ножи, вилки и ложки. Оставьте их на пару часов, после чего промойте в теплой воде и насухо вытрите полотенцем. Так вы не только очистите столовые приборы от жира и прочих пятен, но также продезинфицируете их.А если вы хотите добиться зеркального блеска, используйте столовый уксус. Есть два варианта: смочите им ватный диск и протрите все потемневшие участки на вилках и ложках, или наберите в кастрюлю три литра воды, добавьте три столовых ложки уксуса и прополощите приборы. И в том, и в другом случае, они будут блестеть как новые.Поставьте в отсек с овощами и фруктами миску с солью.Если овощи и фрукты долго хранятся в холодильнике, в котором периодически накапливается конденсат, существует вероятность появления плесени. Не хотите выбрасывать продукты? Тогда необходимо провести ряд профилактических мер.Во-первых, следите за количеством влаги в холодильнике – чаще протирайте стенки и полки. Во-вторых, постелите под овощи и фрукты бумажное полотенце – оно будет впитывать излишки воды. А в-третьих, поставьте рядом с овощами и фруктами блюдце с солью. Она так же, как и полотенце, будет впитывать влагу, тем самым снижая вероятность появления плесени. Плюс соль обладает антимикробными свойствами, уменьшает размножение бактерий и грибков.Гриль можно почистить бумажным полотенцем.Отмыть гриль обычно очень сложно, потому что сразу после готовки мы этого не делаем, а через несколько дней загрязнения настолько сильно «въедаются» в поверхность, что в ход приходится пускать самую агрессивную бытовую химию. Особенно сложно справиться с нагаром. Однако есть щадящее средство, способное справиться практически с любыми загрязнениями.Возьмите несколько бумажных салфеток или бумажное полотенце, положите на еще теплый гриль и подождите 10 минут. За это время они впитают в себя нагар, и вам останется лишь протереть прибор влажной губкой.Вам понадобится сода и теплый уксус.Известковый налет в унитазе – дело привычное. Поэтому у каждой хозяйки есть свое проверенное средство для борьбы с ним. Мы предлагаем воспользоваться следующим вариантом. Возьмите небольшую стеклянную емкость, налейте в нее уксус и подогрейте его в микроволновке. Пока он будет «набирать» нужную температуру, засыпьте в унитаз соду, а затем залейте теплым уксусом. Подождите полчаса, после чего ополосните унитаз водой. Отличный способ избавиться от налета!Засыпьте кухонные полотенца солью.Белые кухонные полотенца – это красиво, стильно, свежо, эстетично, но жутко непрактично. Даже если вы повесили их на крючок исключительно для того, чтобы вытирать руки, все равно через несколько дней появятся пятна.Вернуть текстилю первозданный вид поможет обычная соль. Возьмите большую миску или таз, налейте в него теплую воду и добавьте несколько столовых ложек соли (на один литр – одна столовая ложка соли). Замочите полотенца на ночь, а утром постирайте в стиральной машине. Это отличный способ не только отбелить текстиль, избавиться от желтизны, но также устранить неприятные запахи и пятна.Горчица может оставить желтоватый оттенокЕще одно отличное отбеливающее средство состоит из двух столовых ложек горчичного порошка, двух столовых ложек пищевой соды, одной столовой ложки стирального порошка и пяти литров теплой воды. Все компоненты необходимо смешать в тазу, дождаться их полного растворения и замочить полотенца на ночь. После того, как вы достанете полотенца, на них будет присутствовать характерный желтоватый оттенок от горчицы – ничего страшного. Постирайте их в стиральной машине сначала на коротком цикле, а затем на режиме с высокой температурой. По окончании цикла вы достанете из барабана белоснежные полотенца.Обратите внимание: Полотенца можно замачивать только в теплой воде. Дело в том, что большинство присутствующих на них пятен имеют белковое происхождение. При высокой температуре белок моментально сворачивается, оставляя после себя следы, которые невозможно вывести. Поэтому не используйте для замачивания кипяток.Уксус – в барабан, соду – в отсек для порошка.Сода и уксус помогают очистить не только унитаз, но также стиральную машину. В отсек для порошка необходимо насыпать пару столовых ложек соды, а в барабан – несколько столовых ложек уксуса. После этого выберите режим с самой высокой температурой и запустите стиральную машину. Так можно избавиться от накипи, известковых отложений и прочих загрязнений, которые часто образовываются из-за жесткой воды. Кроме того, этот лайфхак помогает устранить неприятные запахи.