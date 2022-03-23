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Любопытные факты о весах

Простейшие весы, изобретенные человеком в древние времена, были возведены в ранг инструмента Верховного судьи, беспристрастно вершившего суд. Для одних приговором был вечный рай, для других – страдания и муки вечные. С течением времени произошло преобразование инструмента правосудия в инструмент меры. Интереснейшие факты о весах далее в обзоре.

Любопытные факты о весах


Любопытные факты о весах

«Аллегория справедливости». Автор: Пьєр Сюблейра.

Баланс от французского balance в буквальном смысле — весы, а от латинского bilanx — имеющий две весовые чаши. Во многих сферах деятельности человека баланс используется для определения соотношения и равновесия между чем-либо.

Любопытные факты о весах

Самым простейшим приспособлением для того, чтобы определить вес, с пятого тысячелетия до нашей эры являлись рычажные весы. Конструкция которых состояла с длинной балки, имеющей в центре опору. К концам прикрепляли две чаши, на одну из которых клали взвешиваемый предмет, на другую – грузы соответствующего веса.

Страшный суд в Древнем Египте. Чаши весов и перышко Правды


Любопытные факты о весах

Страшный суд в Древнем Египте во главе с царем загробного мира – Осирисом.

Когда египтянин завершал свой жизненный путь, он попадал в чертог Обеих истин: место последних испытаний. Посредине чертога на троне восседал Осирис – царь загробного мира, окруженный 42-я богами.
Правился Страшный суд.

Залогом правосудия и справедливости в Древнем Египте считались весы, которые невозможно было обмануть. Эти рисунки свидетельствует о том, как бог правосудия и искусства письма Тот с головой ибиса уравновешивал перышко Правды богини Маат и сердце умершего человека. Рядом сидело в ожидании своей жертвы ужасное чудовище Аметит.

Любопытные факты о весах

Взвешивание перышка Правды богини Маат и сердца усопшего.

Лишь сердце праведника было легче пера. Об этом свидетельствовала стрелка на весах. И тогда умерший сам произносил оправдательную речь перед лицом богов: «Я не делал зла, не совершал насилия, не крал, не убивал, не лгал… не прелюбодействовал… не гневался до ярости… Я никого не заставлял плакать… не отнимал молока у грудного младенца… не принуждал людей работать сверх сил… Я питал алчущих, поил жаждущих, одевал нагих… Я чист! Я чист! Я чист! Я чист!». На что Осирис предлагал умершему войти в танственную дверь, за которой происходило воскрешение.

Грешники, сердца которых перевешивали перо Правды, отдавались на пожирание чудовищу, которое имело тело гиены и бегемота, львиную гриву и пасть крокодила.

Весы – атрибут Страшного суда в христианстве


Любопытные факты о весах

Сцена Страшного суда на фресках храма.

Весы являлись древнейшим символом меры и справедливости, которыми взвешивалось добро и зло, совершенное человеком при жизни. И от того какова чаша перевешивала – такова и была судьба человека после смерти. Это наиболее распространенный сюжет картины Страшного суда не только в христианстве, а и в иудаизме и мусульманстве.

Любопытные факты о весах

Весы Страшного суда.

Для христианской иконографии эту символику позаимствовали у Древних Египтян. Мозаика на кафедральном Соборе острова Торчелло, датируемая 639 годом нашей эры, – тому подтверждение. На ней изображена процедура взвешивания души, во время которой черти длинными шестами пытаются перевесить чашу весов в свою сторону.

Любопытные факты о весах

Взвешивание душ архангелом Михаилом. (1490). Национальный музей искусства Каталонии.

В христианстве главным «весовщиком» посмертных судеб в библейских заветах считался Архангел Михаил – один из самых почитаемых Архангелов как в христианстве, так и в иудаизме, и в исламе.

Религиозные каноны стали приписывать Михаилу не только победу над дьяволом и нечистыми силами, но и роль главного судьи Страшного суда, на который души умерших призывались его трубным гласом.

Любопытные факты о весах

Архангел Михаил, взвешивающий души на Страшном суде. Автор: Рогира ван Вейден.

Этот сюжет, ставший традиционным мотивом иконографии Страшного суда, очень распространен в церковных росписях. А сам Архангел Михаил приобрел роль покровителя усопших.

Весы – символ голода и недостатка в иудаизме


Любопытные факты о весах

«Всадники апокалипсиса». Гравюра. Автор: Альбрехт Дюрер.

Гравюра «Всадники апокалипсиса» отразила ужасную сцену конца света, о котором оповещают скачущие всадники. Весы в древней Иудее — символ голода, недостатка. Потому как, чтобы делить по совести малые запасы необходим был точный вес. Но, как видим, чаши весов в руках несущегося всадника не уравновешены – они несут людям несправедливый суд.

Все в меру. Весы в эпоху Возрождения


Любопытные факты о весах

«Святой Элигий». (1449). Автор: Петрус Кристус.

С эпохи Возрождения изображение весов появились не только как религиозный инструмент присущий сценам Страшного суда, но и в качестве мерила в быту.

Любопытные факты о весах

«Женщина, держащая весы.» Автор: Ян Вермеер.

Женщина в задумчивости держит в руках пустые весы. По-видимому, она мысленно положила на их чаши свои совершенные поступки: хорошие и плохие. На это действие ее натолкнула висящая за ее спиной сюжетная картина «Страшный суд».

Любопытные факты о весах

«Кредитор с женой». (1514). Королевский музей изобразительных искусств Бельгии. Автор: Квентин Массейс.

Любопытные факты о весах

«Расплата» (Мезальянс). (1532). Автор: Лукас Кранах.

Длительное время каждая из Соединенных Провинций Нидерландов имела в обиходе не только свою монету, но и свои меры веса. И лишь взвесив монетку, можно было узнать, сколько же она стоит на самом деле. На картине видим, как юная девица пленяет богатого старика, назначая выверенную себе цену.

Любопытные факты о весах

«The Grocer’s Shop.» (1647). Автор: Геррит Доу.

В жанровых сценах голландских живописцев весы – как атрибут процветания торговли, без которых уж никак не обойтись.

Вес истины


Любопытные факты о весах

«Меланхолия». (1514). Гравюра. Автор: Альбрехт Дюрер.

На гравюре видим женский образ, изображенный в глубокой задумчивости. Это мудрая и беспристрастная Логика, тщательно взвешивающая на своих весах истинные и ложные суждения.

Ведьмины весы


Любопытные факты о весах

«Ведьмины весы». Гравюра. XIX век.

А вот еще один удивительный исторический факт, связанный с весами: в 17 веке в западной Европе инквизицией была распространена охота на ведьм. Обвиняемые в колдовстве женщины взвешивались на огромных весах. Считалось, что метла ведьмы могла выдерживать вес до 50 килограмм. При взвешивании подозреваемой это служило полным доказательством причастности к нечистой силе или же ее невиновности.

Весы Жиля де Роберваля


Любопытные факты о весах

Из века в век народы перенимали друг у друга это судьбоносное средство, как в религиозном так и в бытовом пане, которое и стало впоследствии торговым оборудованием.

Жиль де Роберваль – французский математик и физик изобрел несколько астрономических инструментов и так называемые весы Роберваля, которые продемонстрировал в 1669 году в Академии наук в Париже.

Любопытные факты о весах

Весы Жиля де Роберваля. Автор: Антонио Диаза.

Весы системы Жозефа Беранже


Любопытные факты о весах

1849 году французский изобретатель Жозеф Беранже (Joseph Beranger) улучшил устройство для взвешивания вспомогательными рычагами, что увеличило чувствительность устройства. Но весы новой конструкции запустили в массовое производство только лишь в начале двадцатого века.

Любопытные факты о весах

Автор: Г.М.Коржев-Чувелев.

Любопытные факты о весах

Кинто. Автор: В.Джованни.

Любопытные факты о весах

Весы. Автор: В.Грачев.

После ряда усовершенствований весы этой конструкции стали одними из самых распространенных, и вплоть до сегодняшнего дня они достаточно широко используются в торговле, особенно на рынках.

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