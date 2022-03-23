Любопытные факты о весах

Простейшие весы, изобретенные человеком в древние времена, были возведены в ранг инструмента Верховного судьи, беспристрастно вершившего суд. Для одних приговором был вечный рай, для других – страдания и муки вечные. С течением времени произошло преобразование инструмента правосудия в инструмент меры. Интереснейшие факты о весах далее в обзоре.













«Аллегория справедливости». Автор: Пьєр Сюблейра.



Баланс от французского balance в буквальном смысле — весы, а от латинского bilanx — имеющий две весовые чаши. Во многих сферах деятельности человека баланс используется для определения соотношения и равновесия между чем-либо.







Самым простейшим приспособлением для того, чтобы определить вес, с пятого тысячелетия до нашей эры являлись рычажные весы. Конструкция которых состояла с длинной балки, имеющей в центре опору. К концам прикрепляли две чаши, на одну из которых клали взвешиваемый предмет, на другую – грузы соответствующего веса.



Страшный суд в Древнем Египте. Чаши весов и перышко Правды

Весы – атрибут Страшного суда в христианстве

Весы – символ голода и недостатка в иудаизме

Все в меру. Весы в эпоху Возрождения

Вес истины

Ведьмины весы

Весы Жиля де Роберваля

Весы системы Жозефа Беранже