10 ароматов мороженого, о которых многие никогда не слышали

Это невероятное мороженое!

1. Лукума

Мороженое из Южной Америки

2. Мастика

Мороженое родом из Древней Греции.

3. Кинако

Кинако - любимое японское мороженое.

4. Розовая вода

Мороженое с цветочными ароматами.

5. Ямс крылатый

Мороженое со вкусом корнеплода.

6. Тамаринд

Тамаринд - не очень красиво, но очень вкусно.

7. Черный кунжут

Мороженое с чёрным кунжутом.

8. Коричневый хлеб

Ирландский коричневый хлеб .

9. Кардамон

Мороженое со вкусом кардамона.

10. Малина великолепная

Эта великолепная малина!