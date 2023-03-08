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Полезная подкормка, которая поможет даже слабой рассаде

Даже если вы используете хорошую почву, качественный посадочный материал, внимательно следите за условиями выращивания, рассада может расти очень медленно и быть вялой.
В большинстве случаев это обусловлено тем, что в рассаде не активирован растительный гормон акусин, который принимает непосредственное участие в процессе роста и развития любых растений, в том числе и рассады.

Полезная подкормка, которая поможет даже слабой рассаде

Быстро справиться с подобного рода проблемой поможет биостимулятор Циркон, который активирует гормон ауксин.

Полезная подкормка, которая поможет даже слабой рассаде

Расход препарата минимальный: на 1 литр отстоянной воды комнатной температуры необходима всего 1 капля Циркона.

Полезная подкормка, которая поможет даже слабой рассаде

Используйте средство 1 раз в неделю для стимуляции рассады, и результат не заставит себя ждать. Рассада начнет активно расти, корневая система окрепнет и разрастется. Из такой рассады в будущем вырастут большие и здоровые кустики, которые дадут отличный урожай.

О том, как использовать Циркон для рассады, смотрите на видео:

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подкормкаРассада

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