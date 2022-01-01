Что грозило любовнице мужа, почему матери душили детей и другие семейные традиции на Руси

Семья. Художник Сергей Иванов. 1907 г.

Магические ритуалы отвадят любовницу

На женщин, вступивших в связь с женатым мужчиной, наводили порчу или мазали ворота дегтем./Фото: ic.pics.livejournal.com

Чтобы быть счастливым — лучше походить на отца

Отцам было важно, чтобы дети были похожи на них./Фото: artmuseum.kaluga.ru

Больные дети — это небесная кара или происки нечистой силы

Родители предпочитали, чтобы у них рождались мальчики./Фото: megabook.ru

Мужеложство наказывалось лишением всего имущества и ссылкой

За мужеложество полагалась высылка в Сибирь./Фото: liveinternet.ru