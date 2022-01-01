Что грозило любовнице мужа, почему матери душили детей и другие семейные традиции на Руси

Семья. Художник Сергей Иванов. 1907 г.
Семейная жизнь на Руси четко регламентировалась христианскими канонами. Подразумевалось, что вступившие в церковный брак супруги будут ревностно их соблюдать. Однако мужчины и женщины не всегда придерживались заповедей, потому существовали негласные способы наказания за те или иные прегрешения. Некоторые особенности семейной жизни и межполовых отношений традиционно оставались запретной темой, которую было не принято обсуждать.
Магические ритуалы отвадят любовницу
В Древней Руси женщины с особой скрупулезностью относились к личным вещам. Они старались не оставлять без присмотра свои косынки и платки, передники, заколки и прочие небольшие аксессуары. При расчесывании тщательно собирали все оставшиеся на гребне волоски, которые вместе со срезанными ногтями сжигали в печи. Ревностная охрана своей одежды имела простое для тех времен объяснение. Любая оставленная без присмотра вещь могла послужить для совершения черного ритуала.
На женщин, вступивших в связь с женатым мужчиной, наводили порчу или мазали ворота дегтем./Фото: ic.pics.livejournal.com
Заподозрив в другой женщине соперницу, жены особо не церемонились и тут же обращались к деревенским колдуньям за помощью. Те предлагали поквитаться с любовницей самым действенным способом, — а именно навести порчу. Она могла быть разной степени тяжести: от болезни до смерти соперницы. Но чтобы ритуал возымел свое действие, необходимо было принести колдунье любую вещь разлучницы, пусть даже обычную ленту, которую раньше вплетали в косу.
Заговоры на смерть — не единственный вариант наказания за развратное поведение. Расхрабрившись или не дождавшись действия заговора, обманутая жена могла оттаскать любовницу за волосы или нанести ей серьезные побои. А чтобы все соседи узнали о ее неподобающем поведении — обмазать ворота дегтем.
Чтобы быть счастливым — лучше походить на отца
Во времена, когда о генетической экспертизе еще не было и речи, самым веским доводом в пользу кровного родства выступало внешнее сходство. С первых дней жизни в ребенке пытались разглядеть отцовские черты лица — например, заостренный нос, голубые глаза или пухлые губы. Если же он имел другой цвет волос или был совсем не похож на родителей, мать могли обвинить в прелюбодеянии и жестоко наказать.
Отцам было важно, чтобы дети были похожи на них./Фото: artmuseum.kaluga.ru
Сейчас, когда появились знания о рецессивном гене и доступна процедура генетического установления отцовства, подобные способы определения родства выглядят недостаточными. Однако в былые времена к таким детям относились с явным неодобрением и не упускали случая напомнить о проступке матери. А иногда даже отдавали их в сиротские дома или попросту выгоняли из дома.
Нередко отцы, не обнаружив в младенческих лицах свои черты, отказывались от родного ребенка, а также незаслуженно подвергали жен страшному физическому наказанию и позору. И наряду с этим искренне любили детей, у которых были такие же зеленые глаза, русые или кудрявые волосы. Хотя последнее не гарантировало полного генетического родства. Процветающее в те времена «снохачество» иногда оканчивалась беременностью женщины от свекра. В результате недозволенной связи рождался похожий на официального мужа ребенок, который фактически являлся ему не родным.
Больные дети — это небесная кара или происки нечистой силы
В Древней Руси к рождению ребенка относились обыденно. В семьях обычно было около десяти детей, иногда больше. Они с малых лет учились сами себя обходить и помогать родителям в быту. Забота о младших сестрах и братьях в большинстве случаев перекладывалась на старших детей. При этом родители предпочитали, чтобы у них рождалось больше сыновей. В будущем они становились помощниками и всегда оставались в семье, в отличие от девочек.
Родители предпочитали, чтобы у них рождались мальчики./Фото: megabook.ru
Рождение больного ребенка воспринималось как небесная кара или происки нечистой силы. Если повитуха замечала у новорожденного какие-либо физические отклонения, он был обречен. Они могли быть какими угодно: неполноценное развитие пальцев на руках или на ногах, альбинизм, прочие недостатки. Тяжелое материальное положение и боязнь стать предметом для нападок вынуждали родителей идти на крайние методы. Таких младенцев могли оставить в лесу или незаметно подбросить в «скудельницу». На Руси так называли общие могилы, где по обыкновению захоранивались утопленники или замерзшие люди, личность которых не была установлена.
Скудельница, археологические раскопки./Фото: www.booksite.ru
В порыве отчаяния матери прибегали к крайней мере. Ночью, по обыкновению уложив младенца спать рядом с собой, они якобы случайно наваливались на него, что приводило к удушению. Доказать вину в таком случае было невозможно, поэтому юридически подобные ситуации никак не регламентировались.
Мужеложство наказывалось лишением всего имущества и ссылкой
Противоестественные сексуальные отношения между мужчинами хотя и случались на Руси, но никогда не были распространены. Впрочем, это не помешало Петру I учредить «Артикул воинский», согласно которому все ненатуральные прелюбодеяния мужчин с мужчинами, мальчиками и скотиной должны были караться сожжением на костре. Положение касалось только военных, гражданское же население по-прежнему наказывалось за подобные прегрешения церковью.
За мужеложество полагалась высылка в Сибирь./Фото: liveinternet.ru
В качестве покаяния последним назначалось долговременное отлучение от причастия, необходимость выполнить большое количество земных поклонов или придерживаться строгого поста на определенный батюшкой срок. Простые люди не наказывались финансово, как и не ограничивалась их свобода.
Со временем государь пересмотрел воинский устав и заменил смертную казнь телесным наказанием, которое выражалось в прилюдной порке кнутом. В случаях, когда мужеложство осуществлялось не по доброй воле и отягощалось применением насилия, к физическому наказанию добавлялась вечная ссылка.
Юридическое разрешение на порку за однополые контакты просуществовало вплоть до царствования Екатерины II. Позже императрица отменила его, полагая, что виновным в содомии достаточно того стыда и бесславия, которое они испытали при аресте. После этого физическая расправа за гомосексуальные отношения больше не применялась. В качестве меры наказания оставили пожизненную ссылку в Сибирь и полное лишение всех прав на имущество.
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