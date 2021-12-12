18 действительно полезных предметов для дома, которые можно смастерить своими руками

Вниманию читателей несколько действительно невероятно полезных и вместе с тем достаточно необычных советов, которые могут помочь сделать дом еще лучше.

Каждый из них стоит взять на заметку, а за одно и с друзьями поделиться новыми знаниями.

1. Вешалка-трансформер

Доска пегборд из фанеры.

Стильная и оригинальная вешалка с крючками и полками, которую можно сделать своими руками из фанеры и деревянных дюбелей, а после собирать и перестраивать на свое усмотрение.

2. Зеркало

Зеркало с полками.

Большой лист фанеры, с приклеенным к нему зеркалом и несколькими небольшими полочками станет чудесным атрибутом женской спальни или помещения, оформленного в скандинавском стиле.

3. Подвесное кашпо

Подвесное кашпо из шпона.

Чудесное подвесное кашпо для цветов, которое можно сделать из шпона дерева, станет эффектным украшением любого интерьера.

4. Подставка для карандашей

Подставка для карандашей.

Простая подставка для карандашей, сделанная из небольшого куска древесины, будет выглядеть стильно и органично на любом письменном столе.

5. Досточки

Досточки для еды.

Потрясающие досточки для красивой подачи закусок, для создания которых понадобятся крупные спилы и грифельная бумага.

6. Брелки

Яркие брелоки для ключей.

Яркие необычные брелоки, сделанные из крошечных спилов, покрашенных в яркие цвета, станут очаровательными украшениями ключей и позволят легко отличить свою связку от остальных.

7. Скамейка

Скамейка из двери.

Чудесная скамейка, которую можно сделать из старой деревянной двери, прекрасно подойдет для обустройства крыльца или прихожей.

8. Подставка под горячее

Подставка из деревянных шариков.

Изумительные подставки под горячее, сделанные из маленьких деревянных шариков, станут милым атрибутом любой кухни.

9. Столешница

Стол из поддона.

Необычный стол со столешницей из деревянного поддона прекрасно впишется в интерьер кабинета в стиле винтаж, шебби шик или рустик.

10. Кадка

Цветочный горшок из досок.

Креативный цветочный горшок, который можно собрать из паркетных досок, станет прекрасным украшением квартиры или сада.

11. Столик

Кофейный столик из веток.

Из сухих веток разного размера можно смастерить замечательный кофейный столик, который станет стильной деталью любого пространства.

12. Композиция

Композиция из срубов и зеркал.

Чудесная композиция из мелких деревянных срубов и зеркал, станет эффектным украшением стены и привнесет в помещение нотки тепла и домашнего уюта.

13. Домик для кошки

Вигвам для домашнего питомца.

Забавный вигвам, сделанный из нескольких фанерных досок, станет уютным убежищем для кота или небольшой собаки.

14. Цветочный горшок

Цветочный горшочек из дерева.

Лаконичный цветочный горшок в геометрическом стиле, который можно сделать оригинально покрашенного брусочка дерева.

15. Мебельные ручки

Мебельные ручки из дерева.

Освежить внешний вид старой мебели помогут новые фигурные ручки, которые можно вырезать из дерева.

16. Органайзер

Настольный органайзер из фанеры.

Красивый и функциональный настольный органайзер из фанеры с множеством ячеек и полочек для различных мелочей.

17. Подставка для фото

Подставка для фотокарточек.

Из небольшого, оригинально покрашенного, бруска дерева можно сделать несколько замечательных подставок для фотокарточек, записок и визиток.

18. Инсталляция

Инсталляция из досок.

Уникальная инсталляция из ненужных паркетных досок может стать эффектным украшением любой комнаты.