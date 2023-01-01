Как это работает: почему мы не можем устоять перед шоколадом и фастфудом

В определенных ситуациях нет ничего лучше, чем лапша быстрого приготовления, залитая бульоном Top Ramen со вкусом говядины. По крайней мере для меня. Я выросла на этой лапше. У вас, наверное, тоже есть свои гастрономические пристрастия — тяга к комфортной для вас еде, о которой вы думаете, когда возвращаетесь с работы в метро или медленно идете домой пешком в предвкушении ужина.
Но не всегда мы хотим съесть то, вкус чего нам хорошо знаком. Говорят, что беременные женщины, бывает, хотят съесть крайне маловероятные комбинации продуктов — от мороженого с соленьями до клубники с тунцом.
Но некоторые наши пищевые пристрастия особенно интенсивны. Может быть, правильно некоторые думают, что таким образом наше тело подает нам сигналы о том, чего ему не хватает в данный момент?
Ева Кемпс
Нет, это не так. Ева Кемпс, профессор психологии в Аделаидском университете, Австралия, объясняет, что, несмотря на попытки связать тягу к определенным продуктам с недостатком питательных веществ: «мне этот шоколад нужен по биологическим причинам!» — такое предположение неверно.
Одно из распространённых объяснений тяги к шоколаду, например, состоит в том, что наш организм испытывает дефицит магния, недостаток которого может восполнить шоколад. Но множество других продуктов, хотя бы шпинат, содержат больше магния, чем шоколад. «Как ни странно, почему-то шпинат люди не хотят», — отмечает она.
Гормональный фактор
Есть множество рациональных объяснений этому феномену. Но тяга к определенной пище сильнее связана с эмоциями и внешними сигналами, которые вызывают воспоминания. В то же время голод, безусловно, провоцирует возникновение такой тяги, но всё же она имеет скорее психологический, нежели физиологический характер. «Когда нам грустно, беспокойно, скучно, одиноко или мы испытываем стресс, наше состояние может послужить толчком к возникновению тяги», — говорит Кемпс.
«Комфортность» еды тоже не объясняет это влечение, хотя мы часто хотим именно те пищевые продукты, которые ранее уже употребляли. Но мы также, как правило, хотим и то, что только что увидели, то есть любые продукты, появляющиеся в нашем поле зрения. Если кексы в вашем офисе появляются в середине дня, тот факт, что вы только что пообедали, не имеет значения. Вы всё равно хотите этот кекс.
К этому причастна также и наша физиология. По статистике, женщины, как правило, говорят о значительно большей тяге к некоторым продуктам перед критическими днями, отмечается также тяга беременных женщин, что позволяет предположить, что на эти конкретные желания может влиять и гормональный компонент. Но играют ли гормоны на самом деле основную роль или это просто шум в нейронах, Кемпс сказать не может.
Джеймс Уоннертон
Независимо от происхождения, тяга может быть чрезвычайно навязчивой. Эксперименты показали, что она ухудшает решение когнитивных задач. Джеймс Уоннертон, страдающий от синестезии (неврологическое отклонение, которое проявляется в смешивании чувств восприятия окружающего мира) рассказал о том, что постоянно отвлекается на желание съесть определенные продукты. Он хочет мясного пирога настолько часто, что, несмотря на то что он его не любит, вынужден держать пирог в своем холодильнике, чтобы не сойти с ума.
Визуальные подсказки
Чтобы понять процесс влечения и как можно устранить тягу, Кемпс и ее коллега Марика Тиггеманн изучили, что чувствуют люди. Они попросили 130 человек вспомнить их тягу к определенным продуктам и описать чувства, которые они испытывали, представляя объект желания.
Кемпс и Тиггеманн обнаружили, что люди не думают о звуках или тактильных ощущениях, а вот визуальные образы играют важную роль наряду с воображаемыми вкусами и запахами.
Как выяснилось, грезы о радуге или о розарии могут уменьшить интенсивность тяги. Другая команда обнаружила, что можно устранить тягу испытуемых при игре в тетрис. Изображение при визуализации не обязательно должно быть статичным. Просмотр телевизора тоже работает, говорит Кемпс. Она и ее коллеги теперь планируют определить, смогут ли они отвлечь людей ещё до того, как тяга разовьется и прочно укоренится в сознании.
Если тяга выйдет из-под контроля и станет постоянным вашим спутником в течение дня, это, конечно, может сыграть злую шутку с вашим здоровьем, так как из-за неё вы можете потреблять лишние калории. (Возможно, вам стоит поиграть немного в тетрис в то время, когда в вашем офисе появляются кексы.)
Но если тяга имеет прерывистый характер, Кемпс дает удивительный совет. «На самом деле лучше позволить себе съесть кусочек, — говорит она. — Тяга станет сильнее, если вы на ней зациклитесь».
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