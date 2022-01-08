С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона


«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

Испытать на себе, что такое море пива, довелось жителям Лондона. Однако для британцев это не было поводом для купания в пиве и веселых гуляний в течение нескольких дней подряд, а принесло им много бед.


Сегодня мало кто знает и помнит о пивном цунами, обрушившемся на город 17 октября 1814 года после того, как на одном из пивных заводов взорвался огромный чан. Целое море прекрасного темного напитка залило лондонские улицы.

«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

 

История же эта такова...

На улице Тотенхем-Корд-Роуд находилась знаменитая пивоварня «Лошадиная подкова», владельцем ее был Генри Мо (Meux and Company Horse Shoe Brewery).
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона


 
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

 

Особенно славилась эта пивоварня своим портером.
Этот сорт пива, созданный в Лондоне в начале XVIII века для бедных слоев населения, дешевый и питательный, полюбился носильщикам, работавшим в порту, отсюда он и получил свое название – Porter. Портовые рабочие, как правило, в обед выпивали по 2 литра этого пива, утоляя жажду, поскольку чистая питьевая вода была дефицитом.
Но вскоре портер завоевал популярность и в других странах, и вот уже три столетия это густое темное пиво является гордостью Британии.
На пивоварне «Мо и компания» (Meux and Company) на Тотенхем-Корт-Роуд

На пивоварне «Мо и компания» (Meux and Company) на Тотенхем-Корт-Роуд

 

В качестве резервуара для брожения, наряду с другими емкостями, на этой пивоварне в течение тридцати лет использовали гигантских размеров чан, высотой 6 метров и диаметром 18.
Скрепляли его 29 обручей, каждый из которых весил несколько тонн.
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

 

В тот день, 17 октября, на пивоварне случилась поломка - на огромном чане, в котором бродило пиво, лопнул один из защитных обручей. Подобное ранее уже происходило, и не один раз, не приводя при этом к серьезным последствиям. Поэтому дежурный по складу, не придав инциденту особого значения, оставил записку, чтобы вызвали рабочих для ремонта чана, и ушел, надеясь, что все обойдется.

Но на этот раз не обошлось...

Один за другим стали лопаться и все остальные обручи, а спустя примерно час раздался оглушительной силы взрыв. Бак разорвало, и мощный поток портера вперемешку с кусками дерева и металла от разлетевшегося чана, пробив стену полуметровой толщины, хлынул наружу...

Волна высотой в 4.5 метра и весом около 800 тонн буквально за секунду разрушила два дома, находящиеся напротив пивоварни, а затем, также сметая все на своем пути, прокатилась почти по всему району Сент-Джайлс.
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

 

В то время этот район, являющийся пристанищем для ирландских иммигрантов, считался одним из беднейших в столице. Люди ютились здесь в небольших деревянных домах по несколько семей, селились они даже в подвалах.
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона


 

Последствия этого пивного цунами – разрушенные дома, оказавшиеся под руинами люди - напоминали собой картину после страшного землетрясения.

Всего тогда погибло восемь человек: одну девочку буквально раздавило волной, шестерых затопило в подвале, а один умер от алкогольного отравления, проведя долгое время в затопленном помещении.

Жертв могло быть гораздо больше, но, к счастью, в то время многие находились на работе в других районах города.

В то же время многие жители Лондона, не в силах устоять перед таким щедрым подарком судьбы, старались набрать как можно больше пива, хватая все, что попадалось под руку - тазики, ведра, некоторые даже замачивали в нём свою одежду...
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

 

А потом напивались, дебоширили и забывали о случившейся ужасной катастрофе...
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона


Суд, состоявшийся по этому делу, вины владельца пивоварни в случившемся не признал. "На всё воля божья..." - сказал судья при оглашении приговора.
Пивоварня «Подкова», Тотенхем-Корт-Роуд через 15 лет после трагедии, 1830 год

Пивоварня «Подкова», Тотенхем-Корт-Роуд через 15 лет после трагедии, 1830 год

 

До конца XIX века «Подкова» еще продолжала лидировать в производстве портера, но в 1921 году этот огромный завод в самом центре Лондона все же закрыли, а производство решили перенести в другое, более подходящее для этих целей место.

Теперь это один из престижных районов Лондона, а история, произошедшая здесь двести лет назад, почти забылась.
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

 

Но ежегодно в пабе «Холборн Уиппет» к 17 октября в память о страшном потопе варят особый сорт темного пенного напитка.
Паб «Холборн Уиппет»

Паб «Холборн Уиппет»

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре Лондона

И не забудьте:
«Если б было море пива...»: Пивное цунами в центре ЛондонаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх