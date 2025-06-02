7 мощных, но добрых собак, рожденных для схватки с волками

Условно волкодавом можно называть любую собачью породу, используемую для охоты на «серых разбойников». Что, впрочем, не отменяет факта выведения отдельных специализированных пород как для охраны от волков сельскохозяйственных угодий, так и для целенаправленной охоты на этих диких животных. Ключевыми требованиями к волкодавам остаются такие качества, как выносливость, быстрая реакция, острых нюх и слух, высокий интеллект, ярко выраженный территориальный инстинкт, категорическое непринятие диких зверей и, конечно же, самоотверженная смелость.
1. Алабай
Гордый волкодав. /Фото: vestikavkaza.ru.
Аборигенная порода собак-охранников родом из Центральной Азии. Исторически использовалась среднеазиатскими пастухами для охраны домашней скотины на протяжении многих столетий, начиная с глубокой древности. Является типичным представителем молоссов. От большинства других пород отличается долгим взрослением. Одновременно с этим с возрастом у алабая практически не остается «детских» черт в поведении, а пищевая и игровая мотивации практически полностью вытесняются социальной.
2. Гампр
Гордый защитник нагорья. /Фото: phoenixtour.org.
Аборигенная порода собак-волкодавов родом из Армянского нагорья. Появление датируется как минимум XIII веком, где гампр в качестве «большой собаки» упоминается в многочисленных баснях. За пределами России собаку часто называют «кавказской овчаркой армянского типа». Считается, что современные гампры практически не изменились относительно внешнего вида и качеств своих старинных предков, хотя сегодня среди кинологов Армении остро стоит проблема сохранения этой породы из-за активного ввоза в страну, в том числе большого количества декоративных собак. Отличительной черной гампров является их исключительно острый и «независимый» ум. Кроме того собаки этой породы преданы человеку и членам его семьи буквально до гробовой доски.
3. Ризеншнауцер
Главная пивная морда Германии. /Фото: pinterest.com.
Быть может этот мохнатый «баварец» и не обладает впечатляющими габаритами, то по личностным качествам и железной хватке он не уступит лучшим из кавказцев и азиатов.видимости родиной ризеншнауцер являются места между немецкими Вюртембергом и Баварией. Первые упоминания, которые с высокой степенью достоверности можно отождествить с этой породой, восходят к XV веку. Первоначально собака использовалась для охраны поселений и домашних животных на выпасе от волков. В Новое Время ризеншнауцеры стали активно использоваться для охраны кабаков из-за чего получили прозвище «пивные морды».
4. Ирландский волкодав
А глаза добрые-добрые. /Фото: pinterest.com.
На сегодняшний день ирландский волкодав остается одной из самых больших пород на планете. Свое происхождение порода ведет от ирландских борзых, использовавшихся еще кельтскими племенами в глубокой древности для охраны поселений и охоты. Собственно, потомок в этом отношении недалеко ушел от своих аборигенных предков. Выводился волкодав в первую очередь для травильной охоты на крупную дичь. Что удивительно, при этом «ирландцы» отличаются на удивление спокойным, уравновешенным и даже добрым нравом. Легко узнаваемый шерстяной покров породы по всей видимости сформировался под влиянием местного ирландского климата. В XVII веке в Европе произошел настоящий взрыв популярности волкодавов, что едва не стало причиной их исчезновения.
5. Нагази
Почти медведь, а не собака! /Фото: attuale.ru.
Грузинская овчарка – еще одна древняя аборигенная порода пастушьих собак и волкодавов с Кавказа. Когда именно нагази появились в современно виде – сказать сложно. Однако, со всей уверенностью можно заявить, что первые упоминания о такого рода собаках восходят еще ко временам глубокой древности. Как и большинство других коллег по цеху, грузинская горная собака отличается силой, выносливостью, общей неприхотливостью, а также обладает спокойным и уравновешенным характером. Порода широко воспета в грузинской традиционной культуре. В свое время нагази помогали пастухам справляться не только с волками, но и куда более серьезными горными хищниками, например, коварным барсами.
6. Кангал
Отличная собака. /Фото: pinterest.com.
Еще одна древняя порода родом из Турции. К слову, ныне популярное название «Анатолийская овчарка» в самой Турции не признается, так как на Анатолийском плато в действительности было выведено несколько отличающихся видов овчарок. Поэтому местное общепринятое название собаки – кангал. История породы уходит в глубокую древность и тесно связана с историей местной охоты на хищников. На протяжении столетий кангал широко применялся не только для охраны жилищ и стадов, но и для травли диких зверей. Причем местные жители выходили с кангалом отнюдь не только против волков, но также против львов, некогда населявших этот регион. Теперь в Турции льва увидишь разве что в зоопарке, а вот кангал живет и здравствует на исторической родине по сей день! Как говорится: шах и мат.
7. Кавказская овчарка
Волков не боится. /Фото: lapkins.ru.
Один из самых крупных молоссов в истории ведущих родство от древних пастушьих собак Кавказа, населявших регион еще в I веке до нашей эры. На протяжении столетий «кавказцы» формировались в суровых условиях, используясь людьми главным образом для охраны жилищ и домашнего скота от нападений волков. Уже в XX веке собака приобрела необычайную популярность в Советской России благодаря смелому, настойчивому, решительному характеру и «природной» недоверчивости к чужакам. За пределами исторической родины овчарку стали применять в первую очередь в качестве караульной породы в вооруженных силах и других подобных структурах.
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