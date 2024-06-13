Как выглядит самая дорогая мебель в мире

Все предметы антикварной мебели, установившие ценовые рекорды на торгах крупнейших аукционных домов мира, будь то трон китайского императора Цяньлуна, стул фирмы «Фаберже» или кресло с драконами работы Эйлин Грей, являются настоящими произведениями искусства и яркими образцами мебельного дизайна своего времени.
Стул фирмы Фаберже работы мастера Михаила Першина
Цена: $2,28 млн
Когда произносят фамилию Фаберже, то в голове сразу возникает образ известных на весь мир пасхальных яиц и ювелирных украшений, сделанных мастерами одноименной фирмы. С предметами мебели она практически не ассоциируется. Тем не менее, они изготовлялись, но в весьма ограниченном количестве, однако и в работе над более крупными формами умельцы Фаберже держали марку и вкладывали в работу свою душу. Целых четыре года — с 1899 по 1903-й — потратил мастер Михаил Першин, чтобы создать подлинный шедевр мебельного искусства: стул по сохранившимся эскизам немецкого художника и архитектора Лео фон Кленца (1784–1864). На нью-йоркских торгах Sotheby’s в апреле 2007 года итоговая сумма продажи превысила максимальную оценочную на $780 000.
Пара итальянских диванов середины XVIII века
1,7 млн ($2,77 млн)
Имя художника (именно художника, а не краснодеревщика), разработавшего дизайн двух диванов, пущенных с молотка на лондонском аукционе Sotheby’s в июле 2011 года, покрыто тайной. Есть только версии: согласно первой, это был Лоренцо де Феррари (1680–1744), согласно второй — Доменико Пароди (1668–1740). Оба были именитыми художниками своего времени, которые не гнушались подрабатывать разработкой дизайна предметов мебели. Предположительно, диваны были сделаны в период с 1740 по 1744 год и вполне могли быть одной из последних работ как де Феррари, так и Пароди. Первоначально диваны находились в ныне сохранившемся здании Торговой палаты Генуи, потом оказались в Америке, затем — в Англии, где и были выставлены на торги, закончившиеся с рекордным результатом.
Кровать времен императора Цяньлуна из династии Цин
Цена: 23,06 млн гонконгских долларов ($2,97 млн)
В имперском Китае придворные мастера-краснодеревщики создавали настоящие произведения мебельного искусства для Сына Неба и его приближенных. В годы смуты после Синьхайской революции 1911 года часть предметов мебели была утрачена, часть — вывезена из страны. И кровать времен императора Цяньлуна из династии Цин, проданная на гонконгских торгах Sotheby’s в октябре 2010 года, наглядное тому доказательство. Это замечательная работа китайских придворных умельцев: для ее создания использовали сандаловое дерево, а на искусную резьбу был потрачен не один год. Поэтому вполне закономерно, что максимальный эстимейт был с легкостью превышен на 3,06 млн гонконгских долларов.
Туалетный столик работы Вильяма Сейвери
Цена: $4,48 млн
Туалетный столик, проданный на торгах Sotheby’s в январе 2009 года, является очередным шедевром американского мебельного дизайна XVIII века. Его создание приписывают Вильяму Сейвери — известному в Филадельфии мастеру-краснодеревщику, чьи столики, дошедшие до наших дней, можно пересчитать опять-таки по пальцам одной руки. Поэтому, когда его туалетный столик был продан в 7,5 раза дороже максимального эстимейта, установив ценовой рекорд, это стало вполне ожидаемым результатом. Ведь ровно за год до этого шесть стульев работы Сейвери были пущены с молотка за рекордные $2,1 млн. Примечательно, что туалетный столик более полутора веков хранился у потомков его первого владельца Джона Джонсона и был впервые выставлен на торги во времена Великой депрессии.
Секретер эпохи Людовика XV
Цена: ?3,2 млн ($5,1 млн)
Лучшие работы известного французского мастера голландского происхождения Бернарда II Ван Ризамбурга являются украшениями многих музейных и частных коллекций, и появление его комодов или секретеров на аукционных торгах сразу же вызывает ажиотаж. Ван Ризамбург использовал очень трудоемкую и дорогую для своего времени японскую технику нанесения изображения на поверхность мебели, причем применялась не только аутентичная техника, но и материалы — например, знаменитый японский лак, достать который было очень сложно в силу тогдашней закрытости Страны восходящего солнца. Понятно, почему в декабре 2012 года на лондонских торгах Cristie’s секретер, сделанный мастером в 1756-57 годах, был продан за 3 с лишним миллиона фунтов стерлингов.
Табурет Реджинальда Льюса 1750 года
Цена: $5,2 млн
Табуреты, изготовленные мастерами-краснодеревщиками в XVIII веке на территории Новой Англии (в первую очередь Пенсильвании) и дошедшие до наших дней в более или менее хорошей сохранности, можно пересчитать по пальцам одной руки. И это не преувеличение. Самый знаменитый из них выставлен не где-нибудь, а в Метрополитен- музее. Они являются настоящими произведениями американского мебельного искусства XVIII века. Поэтому когда один из табуретов появился на нью-йоркских торгах Sotheby’s в сентябре 2008 года, то за него развернулась нешуточная борьба: цена продажи превысила максимальный эстимейт в 10,4 раза! Любопытно, что когда табурет выставлялся на торги в предыдущий раз в середине ХХ века, то его стоимость составила всего $10 000.
Английский комод эпохи Георга III
Цена: ?3,8 млн ($5,98 млн)
Томас Чиппендейл (1718–1779) является крупнейшим английским мастером-краснодеревщиком эпохи рококо и раннего классицизма. Его работы — это вершина британского мебельного искусства XVIII века. Когда предметы мебели, созданные Чиппендейлом, выставляются на продажу, то они неизменно пользуются успехом у состоятельных коллекционеров. И лондонские торги Sotheby’s, прошедшие в декабре 2010 года, исключением не стали. С молотка был пущен изысканный комод его работы, установивший новый ценовой рекорд. При максимальный оценочной стоимости в ?1 млн он был продан почти в 3,8 раза дороже, что и неудивительно, учитывая культурную и художественную ценность этого предмета мебели.Чайный столик Годдартов
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