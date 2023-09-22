15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Некоторые дизайнерские разработки настолько гениальны, но в то же время просты, что думаешь, как же я сам не догадался до этого?



Предлагаем подборку из 15 изобретений, которые делают повседневную жизнь немного проще и комфортнее.



Толстовки с подушкой

Будильник для тех, кому трудно вставать по утрам

Лампа-книжка

Кеды, которые меняют цвет

Удобная кровать для хозяина и питомца

Собирающая капли кружка

Котосумка

Спальный мешок «Медведь»

Самокат-коляска

Будильник, который нальет вам чашечку кофе с утра

Шоколадные пластинки

Зарядное устройство, работающее от температуры напитка

Котацу — гибрид стола, одеяла и обогревателя

Скотч, который легко отрывается

Когтеточка в форме собаки