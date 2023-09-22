15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Некоторые дизайнерские разработки настолько гениальны, но в то же время просты, что думаешь, как же я сам не догадался до этого?
Предлагаем подборку из 15 изобретений, которые делают повседневную жизнь немного проще и комфортнее.
Толстовки с подушкой
Внутри капюшона такой толстовки находится небольшая надувная подушка. Надув ее и удобно устроившись, можно вздремнуть практически в любом месте.
Будильник для тех, кому трудно вставать по утрам
Этот будильник не перестанет звенеть, пока вы не наступите на него двумя ногами.
Лампа-книжка
Беспроводная книга-светильник Lumio позволяет включать и выключать свет одним движением руки — открывая и закрывая книгу. Ее можно использовать в качестве подвесной, настенной и настольной лампы или, например, фонаря.
Кеды, которые меняют цвет
У этой обуви можно менять цвет и ставить любое изображение на основную поверхность. Смарт-кроссовки не нуждаются в подзарядке, потому что свой запас энергии они пополняют от ходьбы.
Удобная кровать для хозяина и питомца
Такая кровать обеспечит крепкий и комфортный сон домашнему питомцу и его хозяину.
Собирающая капли кружка
Особая конструкция кружки позволяет собирать капли в специальное отверстие по кругу.
Котосумка
В такой сумке для путешествия с животными есть небольшой иллюминатор, чтобы питомец не заскучал в дороге и насладился видом.
Спальный мешок «Медведь»
Для тех, кто всю жизнь мечтал проспать зиму и проснуться, когда уже стало тепло, японский художник Эйко Ишизава придумал крутой спальный мешок в виде спящего бурого медведя.
Самокат-коляска
Такое устройство доставит массу удовольствия как ребенку, так и взрослому.
Будильник, который нальет вам чашечку кофе с утра
Просыпаться станет намного приятнее, если вы почувствуете запах свежесваренного кофе. Британский дизайнер Джошуа Ренуф придумал гениальное изобретение — кофемашину и будильник «в одном флаконе».
Шоколадные пластинки
Тонкие пластинки шоколада, упакованные как плавленый сыр, — вот уж точно та вещь, которая сделает жизнь приятнее. Его не нужно намазывать на хлеб, достаточно просто вскрыть упаковку и можно наслаждаться бутербродом.
Зарядное устройство, работающее от температуры напитка
Подставка Epiphany One Puck использует разницу температур для преобразования тепловой энергии в электрическую. У нее есть две стороны — синяя и красная — для холодных и горячих напитков соответственно. Поместив кружку с горячим кофе или напиток со льдом на подставку, уже через 30 секунд можно подсоединять гаджет через USB и спокойно его заряжать.
Котацу — гибрид стола, одеяла и обогревателя
Котацу — традиционный японский предмет мебели: низкий деревянный каркас стола, накрытый японским матрацем-футоном или тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источник тепла, часто встроенный в стол.
Скотч, который легко отрывается
Не нужны ножницы и ножи — потяните за специальную нить, и скотч легко разрежется.
Когтеточка в форме собаки
Сделайте жизнь приятнее не только себе, но и своему котику!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии