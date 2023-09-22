С нами не соскучишься!

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Мало видов и образцов. Где, к примеру, боцманская?Какую бороду тебе...
  • ММ
    А еще говорили, что движок был половинкой самолетного, а поскольку для самолета движок плохим сделать было нельзя, то...Какой советский а...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии мерзкого дешевого пойла было много, а хорошего вина было крайне мало.... да и савейскаму пиплу-алкашу это ...5 очень странных ...

15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Некоторые дизайнерские разработки настолько гениальны, но в то же время просты, что думаешь, как же я сам не догадался до этого?

Предлагаем подборку из 15 изобретений, которые делают повседневную жизнь немного проще и комфортнее.

Толстовки с подушкой


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Внутри капюшона такой толстовки находится небольшая надувная подушка. Надув ее и удобно устроившись, можно вздремнуть практически в любом месте.

Будильник для тех, кому трудно вставать по утрам


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Этот будильник не перестанет звенеть, пока вы не наступите на него двумя ногами.

Лампа-книжка


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Беспроводная книга-светильник Lumio позволяет включать и выключать свет одним движением руки — открывая и закрывая книгу. Ее можно использовать в качестве подвесной, настенной и настольной лампы или, например, фонаря.

Кеды, которые меняют цвет


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

У этой обуви можно менять цвет и ставить любое изображение на основную поверхность. Смарт-кроссовки не нуждаются в подзарядке, потому что свой запас энергии они пополняют от ходьбы.

Удобная кровать для хозяина и питомца


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Такая кровать обеспечит крепкий и комфортный сон домашнему питомцу и его хозяину.

Собирающая капли кружка


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Особая конструкция кружки позволяет собирать капли в специальное отверстие по кругу.

Котосумка


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

В такой сумке для путешествия с животными есть небольшой иллюминатор, чтобы питомец не заскучал в дороге и насладился видом.

Спальный мешок «Медведь»


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Для тех, кто всю жизнь мечтал проспать зиму и проснуться, когда уже стало тепло, японский художник Эйко Ишизава придумал крутой спальный мешок в виде спящего бурого медведя.

Самокат-коляска


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Такое устройство доставит массу удовольствия как ребенку, так и взрослому.

Будильник, который нальет вам чашечку кофе с утра


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Просыпаться станет намного приятнее, если вы почувствуете запах свежесваренного кофе. Британский дизайнер Джошуа Ренуф придумал гениальное изобретение — кофемашину и будильник «в одном флаконе».

Шоколадные пластинки


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Тонкие пластинки шоколада, упакованные как плавленый сыр, — вот уж точно та вещь, которая сделает жизнь приятнее. Его не нужно намазывать на хлеб, достаточно просто вскрыть упаковку и можно наслаждаться бутербродом.

Зарядное устройство, работающее от температуры напитка


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Подставка Epiphany One Puck использует разницу температур для преобразования тепловой энергии в электрическую. У нее есть две стороны — синяя и красная — для холодных и горячих напитков соответственно. Поместив кружку с горячим кофе или напиток со льдом на подставку, уже через 30 секунд можно подсоединять гаджет через USB и спокойно его заряжать.

Котацу — гибрид стола, одеяла и обогревателя


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Котацу — традиционный японский предмет мебели: низкий деревянный каркас стола, накрытый японским матрацем-футоном или тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источник тепла, часто встроенный в стол.

Скотч, который легко отрывается


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Не нужны ножницы и ножи — потяните за специальную нить, и скотч легко разрежется.

Когтеточка в форме собаки


15 крутых дизайнерских вещиц, с которыми жизнь станет приятнее

Сделайте жизнь приятнее не только себе, но и своему котику!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх