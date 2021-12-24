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Подруга рассказала, зачем она кладет аспирин в стиральную машинку - делюсь полезным лайфхаком

Подруга рассказала, зачем она кладет аспирин в стиральную машинку - делюсь полезным лайфхаком

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На днях была в гостях у своей подружки, которая рассказала мне интересный лайфхак. Во время стирки светлых вещей она использует не только стиральный порошок, но еще и обычную аспиринку (ацетилсалициловая кислота), которая в аптеке стоит 10 рублей. Решила и я попробовать эту хитрость.

 

Можно класть таблетки целиком прямо в барабан (4-5 штук на 1 стирку).


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А можно измельчать в крошку и засыпать в резервуар для стирального порошка.


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Для чего это делается?
 
1. Борьба с накипью. В таком случае нужно смешать стиральный порошок и аспирин, засыпать в резервуар и включить режим самой быстрой стирки без белья. Такое периодическое обслуживание стиралки продлит срок ее службы.
 
2. Дополнительная защита светлых деликатных тканей. После аспиринки ткань становится более упругой и плотной.
 
3. Аспирин - это очень эффективный «народный» пятновыводитель. Для чистоты эксперимента я постирала таким способом свою белоснежную блузку с пятном от тонального крема. Как результат - пятно полностью растворилось, а цвет ткани стал даже еще белее, чем был раньше.


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