15 фактов о ресторанной еде, которые официант вам никогда не расскажет
Собираетесь после работы заскочить в свой любимый ресторанчик поужинать? Одну минутку! У нас имеются кое-какие важные факты, которыми с нами поделились работники ресторанов. Они могут вам пригодиться.
Не спрашивайте у официанта, вкусно ли то или иное блюдо. Разумеется, вкусно! А какой ещё ответ вы ожидали услышать?
Другое дело, если официант сам рвётся дать вам рекомендации. В 9 случаях из 10 это означает бонусы от поставщика персоналу за реализацию его продукции, например, мяса для стейка.
Овощи для салата вряд ли только что сорвали с грядки. Куда вероятнее, что они простояли в холодильнике в виде заготовки уже несколько суток и вот наконец дождались вас. Заветренная колбаса и подсохшие копчёности также обычно идут именно на салаты.
«Блюдо дня», рекомендуемое официантом, содержит какой-то продукт, чей срок хранения практически исчерпан и от него нужно срочно избавиться.
Алкогольные коктейли отлично маскируют недолив спиртного. Дорогие ликёры в них с лёгкостью заменяются дешёвыми, протухшее пиво взбалтывают при помощи миксера, остатки с разных бутылок с одинаковым напитком сливают в один стакан. Ну и, разумеется, лёд лучше просить подать отдельно, а не то вам могут набить им весь стакан.
Если вас заставляют слишком долго ждать заказа, возможно, официант просто забыл о вас, но гораздо вероятнее, что всех задерживают повара: готовка — дело, требующее времени.
Не соглашайтесь на лимон! Повара и официанты берут лимоны руками, а вот помыть фрукт частенько забывают.
Картошка — она и есть картошка, поэтому что бы не пел официант про залитые солнцем новозеландские луга, на которых сей корнеплод был выращен — это не оправдывает завышенную цену. Очень часто можно услышать сказки про продукты с «домашней мануфактуры» — не верьте.
Не слишком полагайтесь на цифры калорийности блюд, если они указаны в меню. Повара чаще всего ленятся рассчитывать их точно, поэтому берут из головы, основываясь на приблизительной калорийности ингредиентов.
Будьте приветливы к официантам — в их руках судьба вашего желудка. Работа в общепите — ещё тот стресс, поэтому персонал с особой симпатией отзывается на человечность. Не спешите ругаться и жаловаться — если вы планируете посещать это место и в дальнейшем, постарайтесь произвести приятное впечатление, и тогда про ваш заказ никогда не забудут.
Японская, китайская, армянская, итальянская и любая другая кухня вовсе не предполагает, что её блюда должны готовиться поварами соответствующих национальностей. Дело в навыке, а не в национальности.
Оставляйте чаевые в размере 10% от суммы счёта. Если счёт получился очень внушительным, можно сократить сумму до 5%. Но зажилить чаевые — гнусный поступок. В некоторых ресторанах официанты даже делятся чаевыми с другим персоналом, так что поверьте, чаевые — это важно.
Если не хотите, чтобы вас подслушали и распространили важную информацию — не болтайте при официанте. Каким бы вышколенным он не казался, этот человек — не глухонемой. И хранить ваши тайны он не обязан.
Бывает, официанты таскают еду из тарелок. Неприятно об этом думать, но бывает. Им банально кушать хочется, и они могут не выдержать и полакомиться за ваш счёт.
Вообще, лучше никогда не задумываться о том, что происходило с вашей едой до того, как она попала к вам на стол. Она могла упасть. Могла немного подпортиться. Да мало ли что…
Если у вас дурной характер — вы можете попробовать сами обеспечить своей еде приключения. Не исключено, что если погромче наорать на официанта, он по пути из кухни зазевается и «случайно» уронит вашу пасту болоньезе на пол. Или ещё что похуже учинит.
И напоследок — совет: если у вас нет «своего» заведения, где вас любят и знают, то предпочтительнее посещать новые, только что открывшиеся места, которые вынуждены из всех сил сражаться за клиентов. Там вам действительно постараются предложить лучший сервис. Благо, открываются и закрываются они очень часто — такой бизнес.
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