Нежный шоколадный пирог из Кока-колы на Новый Год

Нежный шоколадный пирог из Кока-колы
Кока-кола – невероятно популярный напиток, не теряющий свои позиции даже, несмотря на все страшилки, которые о нём рассказывают. А ведь его можно не только пить, но и «есть». Мясо, запечённое с кока-коловой глазурью, нежные печенья, тушеная свинина – за эти блюда можно умереть. Предлагаем испечь шоколадный пирог, равного которому вы ещё не пробовали.
Если соединить кока-колу, какао, кефир и маршмеллоу, то получится удивительный влажный пирог с чудесным шоколадным вкусом и тающей во рту глазурью.
Нежный шоколадный пирог из Кока-колы
Ингредиенты для теста
2 ст. сахара
2 ст. муки
1 ст. кока-колы
100 г сливочного масла
100 г раст. масла
¼ ст. какао
50 г маршмеллоу
1 ч.л. пищевой соды
0,5 ст. кефира
2 яйца
1 ч.л. ванильного сахара
Глазурь
50 г сливочного масла
¼ ст. какао
6 ст.л. кока-колы
4 ст. сахарной пудры
1 ч.л. ванильного экстракта
Как готовить
1. В миске смешать сахар и муку, отставить в сторону.
2. В 2-хлитровой кастрюле нагреть кока-колу, сливочное и растительное масло и какао. Хорошо перемешать. На среднем огне довести до кипения и снять с огня. Добавить маршмеллоу и мешать, пока полностью не растворится. Отставить в сторону на 5 минут.
3. Аккуратно влить шоколадную смесь в муку и перемешать.
4. Соединить соду с кефиром, добавить взбитые яйца, ванильный сахар и вылить всё в тесто. Хорошо перемешать.
5. Вылить тесто в смазанную маслом форму и выпекать в предварительно разогретой духовке 40-50 минут до готовности.
Глазурь
6. За пять минут до готовности пирога нужно сделать глазурь. Смешиваем сливочное масло, какао и кока-колу, доводим до кипения на среднем огне. Снимаем с огня и всыпаем сахарную пудру. Хорошо перемешиваем. И тут же выливаем на тёплый пирог.
7. Даём пирогу постоять минимум 30 минут и подаём.
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