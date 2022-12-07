Как сложились судьбы прототипов самых популярных детских книг: «Питер Пэн», «Снежная королева» и др.

Появлению каждой книги на свет способствуют не только талант и фантазия писателя, но вдохновение и часто реальная история, положенная в основу творения. Детские книги не являются исключением. На создание многими любимых образов авторов толкали жизненные истории и даже трагедии, которые подогревали яркие эмоции и желание донести все это до читателя. Написать знаменитую сказку «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена сподвигла неразделенная любовь. А «Питер Пэн» был посвящен любимому старшему брату писателя Джеймса Барри Дэвиду, который погиб.
«Питер Пэн»
Произведение быстро завоевало сердца детей, проживающих в Великобритании, а затем в мгновение ока распространилось по миру. Некоторые эксперты шутят, что книга приобрела большую известность, чем его автор. Тот, кто написал такую сказку, верил в волшебство, существующее в реальном мире. Дети его видят, а вот взрослые нет. Потому что они потеряли этот дар, когда повзрослели и стали слишком приземленными. Книга повествует о мальчике, который не хотел взрослеть и оставался жить в волшебной стране.
Джеймс Барри написал сказку «Питер Пэн», показав, что волшебство есть на каждом шагу, если ты ребенок.
Автором этого детского произведения стал британский драматург Джеймс Барри. Работа продолжалась с 1901-го по 1928 г. Сюда вошел роман «Белая птичка», повесть «Питер Пэн и Венди», «Мальчик, который не хотел расти» и другое. Это были не только книги, но и пьеса, киносценарий, фотоальбом и др. Известно, что Джеймс Барри появился на свет в многодетной семье и был девятым ребенком. Старший брат и любимец матери неожиданно погиб в 14 лет (автору тогда было всего 6 лет). Дело в том, что он катался на коньках и неудачно упал, получив смертельную травму головы. Мать, убитая этой потерей, практически сошла с ума, а Джеймс не отходил от нее, постоянно утешая.
Прототипом Питера Пэна стал старший брат Джеймса Дэвид, который погиб от неудачного падения. / Фото:dame-of-blades.blogspot.com
Однажды она сказала фразу: «Мой Дэвид всегда останется маленьким мальчиком и всегда будет со мной рядом». Тогда Джеймсу пришла в голову мысль написать историю о мальчике, который никогда не вырастет, но будет жить в волшебной стране. Однако эта идея долго была только в его голове, став книгой лишь после знакомства с семейством Дэвис. А их трое детей просто его очаровали. Эта семья стала для Джеймса Барри сильным вдохновителем.
«Мэри Поппинс»
Сказку об идеальной няне написала Хелен Линдон Гофф под псевдонимом Памела Трэверс.
Известно, что книгу «Мэри Поппинс» написала в 1934 году писательница Памела Трэверс. Хотя на самом деле под этим сценическим псевдонимом скрывалась Хелен Линдон Гофф. Она решила взять его себе в 17 лет. Ее отец носил фамилию Трэверс, и девушка его безмерно любила. А имя Памела казалось ей необыкновенным. Книга сразу приобрела небывалую популярность. Поэтому писательница со временем написала и продолжение этой истории. Героями книги стали реальные люди, с которыми была знакома Хелен. Прототипом мистера Бэнкса стал ее родной отец Роберт Трэверс Гофф. Хелен была его любимицей. Он привил ей любовь к книгам, поддерживал фантазии дочери и постоянно шутил. А вот мать была дамой строгой и часто Хелен ругала. Отец запил и вскоре скончался. А девочка долго не могла принять его смерть.
Прототипом Поппинс стала двоюродная бабушка Хелен Кристина Сарасет. / Фото:Яндекс.Дзен
После кончины отца семья переехала к тете Элли. Это была родственница по матери, которая не только помогла им не погибнуть от безденежья, но и воспитывала детей. Хелен очень любила тетю Элли (Кристина Сарасет), поэтому каждая поездка к ней была настоящим праздником. Интересно, что у Кристины Сарасет не сложилась личная жизнь. Она влюбилась в своего кузена, но жить вместе им было не суждено. Тогда она отдавала свою нерастраченную любовь племянникам, которых у нее было предостаточно. Именно тетя стала прототипом самой лучшей няни на свете Мэри Поппинс. Тетя Сэсс была двоюродной бабушкой для Хелен. Из нее получилась идеальная английская няня – само совершенство.
Памела сама верила в волшебство и не боялась перемен, возможно, она частично отразила и себя в роли Мэри Поппинс. / Фото:dressya.ru
Она очень любила детей, но была строга и жила по своим правилам. Она смелая, веселая, застенчивая, терпеливая и воспитанная. Мэри Поппинс знает обо всем. А еще у нее забавный зонтик, и она умеет летать как волшебница. Интересно, что толчком к написанию книги «Мэри Поппинс» стала одна история. Ее приятельница попросила посидеть с детьми, пока та съездит по неотложным делам. Памела согласилась и придумала для них историю о необычной няне. Эта дама всегда носила зонтик, на ручке которого был попугай. А все ее вещи умещались в небольшом саквояже. На самом деле Памела отразила в этой истории и себя тоже. Она создала волшебный образ английской леди, которая верит в чудеса и не боится никаких перемен. К тому же она не делится информацией о себе и своим мнением с окружающими. Именно такой была сама Хелен.
«Алиса в стране чудес»
Книгу «Алиса в стране чудес» написал Льюис Кэрролл.
Это известную книгу написал английский писатель Льюис Кэрролл в 1865 году. Правда, под этим псевдонимом скрывался некий Чарльз Лютвидж Доджсон. Эта сказка несколько отличается от других. Эксперты уверены, что на сюжет и некоторые детали сказки повлияло несколько фактов. Во-первых, писатель был профессором математики. Поэтому там есть сложные загадки и намеки, которые Алиса должна разгадать. Во-вторых, Чарльз страдал сильными головными болями и синдромом Алисы. Это когда возникают галлюцинации, которые наводят на мысль, что изменены размеры собственного тела. Иногда изменяются объекты, которые окружают человека. Поэтому в книге прослеживается искажение пространства и времени.
Прототипом сказки Кэрролл выбрал четырехлетнюю девочку Алису Лидделл.
Прототипом главной героини сказки стала реальная девочка, которая была для писателя источником вдохновения и любви (как к дочери). Дело в том, что Кэрролл однажды познакомился с семьей Лидделл. Чарльз очень любил детей и умел находить к ним подход. Когда он приходил к ним домой, то часто играл с ними в их комнате. Это было весело и увлекательно. Самая младшая из них четырехлетняя Алиса особо была дорога Кэрроллу.
Однажды они все вместе катались на лодке в парке, и Чарльз, чтобы сделать прогулку интересной, придумал историю о необычном путешествии девочки Алисы. Всем, а особенно Алисе Лидделл, сказка очень понравилась, и она попросила написать продолжение. Так маленькая девочка стала главной героиней. А на свет появилась сказка «Приключение Алисы в стране чудес».
«Снежная королева»
Хансу Кристиану Андерсену, который сочинил «Снежную королеву», любовь к сказкам привил отец.
Известно, что знаменитую книгу «Снежная королева» написал писатель из Дании Ханс Кристиан Андерсен. Это был талантливый человек, сказки которого очень нравились детям. Кто же не помнит «Гадкого утенка» или «Дюймовочку», «Принцессу на горошине» или «Русалочку»? Он появился на свет в 1805 году в бедной семье. Ханс рос очень эмоциональным и нервным мальчуганом. С отцом у него были особые отношения. Они любили вместе прогуливаться по парку. А каждую ночь отец читал ему одну сказку из огромной старой книги. Мальчик часто погружался в мир волшебства и приключений.
Как-то зимой мальчик стоял у окна и наблюдал, как мороз нарисовал женщину, протягивающую к нему руки. Сначала он подумал, что это особа пришла за ним, и иронично пошутил. Но когда умер отец, то мать сказал, что его забрала Ледяная дева. Отец умер, когда Хансу было 11 лет, и эту потерю мальчик тяжело перенес. Отныне Ханс стал считать, что с приходом холода неизбежны потери.
Прототипом Снежной королевы стала оперная певица Дженни Линд, которая была холодна к Андерсену.
Книгу «Снежная королева» Андерсен опубликовал в 1844 году. Она состояла из 7 рассказов (историй), которые были взаимосвязаны между собой. Эксперты называют несколько прототипов этой сказки. Бесстрашная девочка Герда – это маленькая соседка Лизбет, с которой автор часто играл и считал своей сестрой. Она была одной из первых слушательниц историй маленького Ханса.
Прототипом Снежной королевы является Дженни Линд. Это оперная певица из Швеции, в которую без памяти влюбился Андерсен. Женщина была красива и имела много поклонников среди мужчин. Однако знаки внимания Андерсена Линд не приняла, считая его другом или братом. Ханс так и не женился. А холодность Дженни стала прототипом Снежной королевы с бесчувственным взглядом и ледяным сердцем.
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