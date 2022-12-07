Как сложились судьбы прототипов самых популярных детских книг: «Питер Пэн», «Снежная королева» и др.

«Питер Пэн»

Джеймс Барри написал сказку «Питер Пэн», показав, что волшебство есть на каждом шагу, если ты ребенок.

Прототипом Питера Пэна стал старший брат Джеймса Дэвид, который погиб от неудачного падения. / Фото:dame-of-blades.blogspot.com

«Мэри Поппинс»

Сказку об идеальной няне написала Хелен Линдон Гофф под псевдонимом Памела Трэверс.

Прототипом Поппинс стала двоюродная бабушка Хелен Кристина Сарасет. / Фото:Яндекс.Дзен

Памела сама верила в волшебство и не боялась перемен, возможно, она частично отразила и себя в роли Мэри Поппинс. / Фото:dressya.ru

«Алиса в стране чудес»

Книгу «Алиса в стране чудес» написал Льюис Кэрролл.

Прототипом сказки Кэрролл выбрал четырехлетнюю девочку Алису Лидделл.

«Снежная королева»

Хансу Кристиану Андерсену, который сочинил «Снежную королеву», любовь к сказкам привил отец.

Прототипом Снежной королевы стала оперная певица Дженни Линд, которая была холодна к Андерсену.