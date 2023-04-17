Салаты, на гриле и с начинкой: 5 вкусных блюд с куриным филе

Куриное филе по праву может считаться одним из самых полезных сортов мяса. Оно легко готовится и всего за пару минут пропитывается различными ароматами, от пряных специй и сочных овощей до сыров, сушёных трав и соусов на любой вкус. Ко всему прочему белое мясо настолько универсально, что из него можно приготовить практически любое блюдо, от самого простого до настоящего кулинарного изыска.
1. Фаршированное филе
Фаршированное куриное филе. \ Фото: pinterest.com.
Фаршированное куриное филе, запечённое в духовке, одинаково хорошо как самостоятельное блюдо, так и с гарниром из белого риса, отварного картофеля или же лапши.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 0,5 кг;
• Томаты среднего размера розовые - 2 шт;
• Сыр твёрдый - 120 г;
• Горчица медовая или в зёрнах - 2 ч.л;
• Майонез или сметана - 4 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Свежая петрушка - несколько стеблей.
Куриное филе с начинкой, запечённое в духовке. \ Фото: tvgazeta.com.br.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости снять плёнку и удалить всё лишнее;
• Ещё раз промыть под холодной проточной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Мякоть разрезать вдоль;
• Щедро сдобрить со всех сторон солью и молотым перцем;
• Томаты вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Переложить в миску;
• Чеснок очистить и мелко нарезать;
• Добавить в миску с помидорами;
• Пятьдесят грамм сыра натереть на средней тёрке;
• Добавить к помидорам;
• В небольшой ёмкости смешать майонез с горчицей;
• И заправить томатно-сырную начинку;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Равномерно распределить начинку по половинкам филе;
• Затем сверху накрыть второй половинкой филе;
• Сделать несколько косых надрезов;
• Посыпать мелкорубленной петрушкой и тёртым сыром;
• Переложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчаса-тридцать пять минут.
2. Салат со сливами
Салат с куриным филе и сливами. \ Фото: taste.com.au.
Салат с куриным филе и сочными ароматными сливами – обязательный пункт в летнем меню. Такое блюдо отлично подойдёт для перекусов, особенно, если подавать его не привычным традиционным способом, а выложить на хрустящие тосты или пресные вафли.
Ингредиенты:
• Куриное филе среднее - 2 шт;
• Кукуруза консервированная - 1 банка;
• Сливы - 10-12 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Огурцы свежие небольшие - 2 шт;
• Майонез - для заправки;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 2 стебля;
• Кинза свежая - 2 стебля.
Летний салат с курочкой и сливами. \ Фото: azycatkitchen.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• Снять плёнку и убрать всё лишнее;
• Ещё раз ополоснуть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Слегка остудить;
• Нарезать соломкой;
• Обжарить пару минут на сухой сковородке;
• Переложить в миску;
• Сливы вымыть;
• Удалить косточку;
• Нарезать соломкой;
• Добавить к куриному филе в миску;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать кубиком или соломкой;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать соломкой;
• Отправить в миску вместе с яйцами;
• Из кукурузы слить воду;
• Зёрна выложить в миску к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить салат;
• Заправить майонезом;
• Перемешать;
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Оборвать листочки;
• Мелко нарезать;
• Посыпать салат;
• Дать настояться пять-десять минут;
• Подать к столу.
3. С алычой и орехами
Вкуснейшее фаршированное филе. \ Фото: pinterest.com.
Куриное филе в сочетании с грецкими орехами и алычой – идеальный вариант для романтического ужина или праздничного стола.
Ингредиенты:
• Куриное филе среднее - 4 шт;
• Хлеб чёрствый толщиной два-два с половиной см. - 2 ломтя;
• Апельсиновый сок - 0,5 стакана;
• Апельсиновая цедра молотая - 2 ст.л;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Ядра грецких орехов - 1 стакан;
• Сливы алыча - 8-10 шт;
• Масло сливочное - 1,5 ст.л;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Бульон овощной из кубика - 1 стакан;
• Тимьян - 3-4 веточки;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный и красный молотый - по вкусу.
Филе, фаршированное орехами и алычой. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Сверху на мякоти сделать углублённый надрез;
• Натереть солью и молотыми перцами со всех сторон;
• Хлеб нарезать кусочками;
• Замочить в апельсиновом соке;
• Затем слегка отжать лишнюю жидкость;
• Переложить размоченный хлеб в миску;
• Добавить апельсиновую цедру, подтаявшее масло, измельчённую петрушку, дроблённые в среднюю крошку ядра грецких орехов и мелко нарезанную алычу;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать куриное филе;
• Закрепить зубочистками;
• Обжарить на подсолнечном масле буквально одну-две минуты с каждой стороны;
• Выложить в форму для запекания;
• Залить овощным бульоном;
• Положить тимьян;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку не менее, чем на полчаса.
4. Свекольный салат с горошком и куриным филе
Летний салат с куриным филе. \ Фото: realfood.tesco.com.
Свекольный салат с горошком и куриным филе может похвастаться не только своим пёстрым видом, а и божественным вкусом. К тому же, его можно подавать как тёплым, так и охлаждённым.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 1 шт;
• Свекла средняя - 1 шт;
• Горошек консервированный - 1 банка;
• Листья салата - 1 пучок;
• Уксус яблочный - 4 ч.л;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Красный и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Петрушка - 3 стебля.
Салат со свеклой и курочкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Зачистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Остудить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Свеклу вымыть;
• Отварить до готовности;
• Остудить и очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в миску;
• Добавить порезанную курицу и горошек (предварительно слив жидкость);
• Петрушку вымыть;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в миску к другим ингредиентам;
• Листья салата вымыть;
• Просушить;
• Нарезать произвольно;
• Отправить в миску с салатом;
• Масло смешать с уксусом;
• Заправить салат;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать;
• Дать настояться в холодильнике пятнадцать минут.
5. На гриле
Куриное филе на гриле. \ Фото: pinterest.fr.
И под конец, куриное филе на гриле. Румяная корочка, сочная мякоть, пряный вкус и восхитительный аромат.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 0,5 кг;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Горчица дижонская - 2 ч.л;
• Соус соевый - 3 ст.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Имбирь свежий - 2-3 см;
• Гвоздика - 6-8 шт;
• Сок апельсиновый - треть стакана;
• Лук красный крупный - 1 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Руккола - 1 маленький пучок;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Сочное и румяное филе на гриле. \ Фото: flipboard.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать сок апельсиновый с соевым соусом, горчицей, солью, перцем и гвоздикой;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко нарезать;
• Отправить в миску к маринаду;
• Имбирь натереть на мелкой тёрке;
• Высыпать в миску к остальным ингредиентам;
• Аккуратно перемешать;
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть выложить в миску с маринадом;
• Хорошенько помять руками;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник примерно на час;
• Затем достать примерно за двадцать минут до готовки;
• Решётку для гриля смазать небольшим количеством масла;
• Разогреть до нужной температуры;
• Выложить мякоть на решётку;
• Обжарить примерно по пять минут с каждой стороны;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Обжарить на решетке по пару минут с каждой стороны;
• Готовое филе выложить на листья салата;
• Сверху выложить кольца лука, мелко нарезанную рукколу и дольки авокадо.
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