8 легких лайфхаков, с которыми жизнь кажется намного проще и прекраснее

1. Дополнительное место для хранения

С простым лайфхаком в шкафу можно освободить дополнительное свободное пространство. /Фото: youtube.com

2. Самая легкая заточка ножей на кухне

Никаких усилий и всегда острые ножи в идеальном состоянии. /Фото: content.instructables.com

3. Комфортное чтение рецептов

С таким небольшим дополнением готовить на кухне станет гораздо удобнее. /Фото: youtube.com

4. Бутылка для соуса своими руками

Небольшая доработка пластиковой крышки и удобная бутылка для соуса будет всегда под рукой. /Фото: youtube.com

Модернизация палочек для тех, кто плохо владеет искусством их применения. /Фото: youtube.com

5. Сияющая чистота внутри бутылки

Самый простой способ почистить бутылку внутри — воспользоваться скорлупой от яйца. /Фото: giustopeso.it

6. Дополнительная изоляция для сохранности продуктов

Отличный лайфхак для тех, кто не сразу съедает весь стаканчик йогурта или сметаны. /Фото: youtube.com

7. Новые возможности скрепки

С помощью скрепки можно предотвратить преждевременную порчу продуктов. /Фото: youtube.com

8. Быстрое избавление от засора

Устранить засор в сливе можно даже с помощью подручных средств. /Фото: nadoremont.com