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Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства

Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства

Чуонгсуантуан (Truong Xuan Tuan), молодой парикмахер из Ханоя, Вьетнам, с помощью простых инструментов, таких как триммер и бритва, создаёт детализированные произведения искусства на затылках своих клиентов.


Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства 30-летний вьетнамец уже 10 лет работает парикмахером, и 5 лет назад начал экспериментировать с различными стилями стрижки. Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства Впервые его имя попало в заголовки новостей в 2018 году после того, как фотографии одной из его работ с изображением португальского футболиста Криштиану Роналдо стало вирусным в Интернете. Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства Риск испортить стрижку с первой попытки слишком велик, и, поскольку голова — это не та среда, где неудавшуюся работу можно "стереть" и начать заново, Чуонгсуантуан придерживается дизайнов, которые он с уверенностью может выполнить. Поэтому он часто вынужден отказать клиентам, которые приходят с фотографиями своих близких или с нестандартными дизайнами. Тем не менее, у него довольно внушительное портфолио, поэтому каждый клиент обязательно найдёт то, что ему по душе. Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства Цена на такую стрижку начинается с 300-400 тысяч донгов ($13-17) за небольшой рисунок и может достигать 500-700 тысяч донгов ($20-30). По словам Чуонгсуантуана, некоторые рисунки могут оставаться отчётливо видимыми в течение всего 2-3 дней, а некоторые — до 10 дней. Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства Чуонгсуантуан — не первый талантливый парикмахер, который специализируется на подобных стрижках. 3 года назад (в этом посте) мы рассказывали о сербском цирюльнике Марио Хвала (Mario Hvala) из Нови-Сада, который выстригает детализированные портреты знаменитостей.

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Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусства

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Парикмахер-стилист выстригает на затылках своих клиентов замысловатые произведения искусстваПодписаться на мой Instagram
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