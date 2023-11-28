О чем рассказывает самый древний текст в истории , обнаруженный на 4000-летнем гребне для волос

Алфавит был изобретён хананеями около 4500 лет тому назад. Впоследствии он стал использоваться большинством других языков мира. До недавнего времени не было обнаружено никаких значимых ханаанских текстов, за исключением двух-трёх слов то тут, то там. Недавно учёные сделали удивительное открытие: им удалось найти целое предложение, написанное на ханаанском языке. Выгравированы эти письмена были на небольшом гребне из слоновой кости и датируются примерно 18 веком до нашей эры. Самый древний текст в истории человечества представляет собой магическое заклинание...
Древний Лахиш — колыбель истории письменности
Расположение города Лахиш.
Город Лахиш был возведён хананеями более 4 тысяч лет тому назад. Во 2 тысячелетии до нашей эры Лахиш был крупным ханаанским городом-государством. Позже он был заново отстроен Ровоамом — сыном великого царя Соломона. Лахиш был вторым по важности городом в Иудейском царстве. На сегодняшний день в при раскопках этого древнего города было найдено 10 ханаанских надписей - больше, чем в любом другом месте в Израиле. Город был главным центром использования и сохранения алфавита около шести сотен лет.
Вид сверху на остатки древнего города Лахиш.
Гребень из слоновой кости
Недавно команда археологов обнаружила в израильском Тель-Лахише гребень для волос. Он относительно невелик, его размеры всего 3,5 на 2,5 сантиметра. Зубцы у древней расчёски расположены с обеих сторон. Они, конечно же, сломаны, артефакту ведь несколько тысяч лет. После проведённых исследований, учёные выяснили, что предмет сделан из бивня слона. В центре есть потёртость, возможно, от частого использования.
Древний гребень из слоновой кости.
Одна сторона гребня, очевидно, была предназначена для распутывания волос, а другая для тщательного вычёсывания насекомых. На этой стороне было четырнадцать тонких зубьев, чтобы легко удалять вшей и их яйца. Предмет весьма похож на подобные гребешки, которые продаются для этой цели в магазинах сегодня. На гребне был высечен текст. Хоть надпись и была изрядно потёрта, текст исследователям удалось расшифровать.
Так предположительно выглядел этот город древности.
Остатки города сегодня.
Таинственное магическое заклинание
На гребне было около двух десятков ханаанских букв, архаичных по своей форме написания, относящихся ко временам недавнего изобретения письма. Учёным удалось расшифровать эти загадочные надписи, которые складываются в семь слов и образуют собой некое магическое заклинание. Это таинственное древнее заклинание гласит буквально следующее: «Пусть этот гребень удалит всех вшей с волос и бороды». Самый древний текст в истории человечества является заклинанием против маленьких зловредных насекомых!
Надпись на гребне, найденном в Лахише - это заклинание против вшей!
Это первая фраза на ханаанском языке, которую обнаружили в Израиле. Хананеи есть и в Угарите, в Сирии, но они пишут другим письмом, не тем алфавитом, который используется до сих пор. Ханаанские города упоминаются в древнеегипетских исторических текстах, в амарнских письмах, написанных на аккадском языке, и в Книге Книг - Библии. Надпись на гребне является прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни более 4 тысяч лет тому назад! Историки говорят, что это открытие — невероятно важная веха в истории способности человека писать.
Кому принадлежал гребень
Древние гребни обычно делали преимущественно из дерева или кости. Слоновая кость во все времена была чрезвычайно дорогостоящим материалом. Все вещи, которые были из неё сделаны, всегда были предметами роскоши. В Ханаане не было слонов, то есть этот гребень — это ещё и импортная вещь. Вероятнее всего, его привезли из соседнего Египта. Всё это говорит о том, что он принадлежал весьма высокопоставленной особе, то есть даже элита в то время страдала от вшей. Микроскопические вредные насекомые не делают никаких социальных различий. Учёные тщательно изучили зубчики под микроскопом на наличие этих вредоносных букашек. На втором зубчике были обнаружены остатки вшей в виде их наружной хитиновой оболочки.
Наиболее ценным для историков явилась, конечно же, надпись на гребне. Она уникальна и позволяет заполнить пробелы в современных знаниях о многих аспектах культуры бронзового века в Ханаане. Ведь это первая полная фраза, написанная на диалекте, на котором говорили ханаанские жители Лахиша, что позволяет историкам сравнивать этот язык во всех его аспектах с другими его источниками. Кроме того, надпись на гребне пролила свет на некоторые бытовые аспекты повседневной жизни того времени.
Фрагмент Лахишского барельефа «Ставка Санхерива». / Фото: https://ramiyudovin.com
Фрагмент Лахишского барельефа. Клинописная надпись гласит: «Син-аххе-эриб, царь земли, царь Ассирийский, сидел на троне, и добыча Лахиша проходила перед ним». / Фото: https://ramiyudovin.com
Также учёные отметили, что эта находка стала первой в своём роде в том плане, что надпись не говорит о принадлежности кому-либо или религиозном посвящении. Она свидетельствует о назначении предмета. Ещё исследователей восхитила искусность гравёра: столь мелкие буковки высечены невероятно изящно и тонко. Это говорит о том, насколько были развиты в древнем Ханаане грамотность и искусство.
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