Хитрый способ посева однолетников

Однолетние цветы, которые нужно сеять сразу в грунт (например, календула, василёк), обычно вырастают с трудом и не цветут так пышно, как хотелось бы. Всему виной — и многолетники, растущие рядом, и даже корни сорняков.



Пока тоненькие росточки пробиваются сквозь землю, многолетники уже цветут пышно и мощно. Вместе это смотрится, конечно, не очень красиво. Можно ли что-то придумать? Да, есть хитрый способ посадки однолетников на участке!







В горшки с землей посейте однолетние цветы. Пролейте и оставьте горшки на улице в хорошо освещённом месте.







Когда они значительно подрастут, либо аккуратно достаньте их из горшка и высадите, либо вкопайте прямо в землю рядом с многолетниками. Обычно однолетникам достаточно небольшого горшка для роста и развития на один сезон. Они будут защищены от конкуренции, вырастут красивыми и пышными!







Подробнее о способе посева однолетних цветов смотрите в видео ниже:



