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Внутри самой большой в мире пещеры Шондонг

Пещера Шондонг во Вьентаме — самая большая пещера в мире. Ее общий объем оценивается в 38,5 млн куб. метров! Здесь даже имеются собственные реки, джунгли и облака…

Внутри самый крупной пещеры Шондонг

1. Для сравнения: человек и образования в пещере Шондонг:

Человек и образования в пещере Шондонг

2. Невероятно, что огромная пещера была неизвестна людям миллионы лет. Местным жителям она открылась с 1991 года, в апреле 2009 года ее обнаружила группа британских спелеологов.

Невероятно, что огромная пещера была неизвестна людям миллионы лет

3. Необычный отдых — приехать туристом и разбить в самой большой в мире пещере лагерь:

Необычный отдых — приехать туристом и разбить в самой большой в мире пещере лагерь

4. Пещера Шондонг настолько огромна (высота в некоторых местах достигает 200 метров, ширина — 150 метров, длина — 5 километров), что имеет свою собственную реку, джунгли и климат.

Пещера Шондонг

5. Австралийский фотограф John Spies провел здесь неделю, фотографируя чудеса природы и туристов, заплативших по $3000 чтобы попасть сюда.

Австралийский фотограф John Spies

6. Пещера Шондонг находится в Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь, в национальном парке Фонгня-Кебанг, в 500 километрах к югу от Ханоя.

Пещера Шондонг

7. Размеры пещеры поражают, равно как и наличие собственной реки.

Размеры пещеры поражают, равно как и наличие собственной реки

8. Здесь можно оценить масштабы пещеры Шондонг по лодке с туристами и палаткам:

Пещера Шондонг

9.

Пещера Шондонг

10. Здесь есть свои джунгли:

Здесь есть свои джунгли

11. Чтобы попасть сюда, нужно спуститься под землю по веревкам на глубину 80 метров.

Пещера Шондонг

12. Большая разница температур создает в пещере облака и туманы.

Большая разница температур создает в пещере облака и туманы

13. Любопытные образования на стенах пещеры Шондон:

Любопытные образования на стенах пещеры Шондон

14.

Любопытные образования на стенах пещеры Шондон

15. Это целый огромный подземный мир.

Это целый огромный подземный мир

16. Слева на камне сидит человек:

Слева на камне сидит человек

17. Пещера Шондон в 5 раз больше Оленьей пещеры в Малайзии, которая до этого считалась самой большой пещерой в мире. Есть ли на Земле еще более грандиозные, неведомые миры? Возможно…

Пещера Шондонг

18. Говорят, вода камень точит. Эту пещеру формировала вода в течение 2-5 млн лет.

Пещера Шондонг
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19.

Пещера Шондонг

20. Некоторые образования в огромной пещере невероятны:

Пещера Шондонг

21. Временами тьма бывает пугающей…

Пещера Шондонг

22.

21s

23. Это Шондонг — самая большая пещера в мире.

Это Шондонг — самая большая пещера в мире

Видео.



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Внутри самой большой в мире пещеры Шондонг

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Внутри самой большой в мире пещеры ШондонгПодписаться на мой Instagram

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