Внутри самой большой в мире пещеры Шондонг

Пещера Шондонг во Вьентаме — самая большая пещера в мире. Ее общий объем оценивается в 38,5 млн куб. метров! Здесь даже имеются собственные реки, джунгли и облака…







1. Для сравнения: человек и образования в пещере Шондонг:







2. Невероятно, что огромная пещера была неизвестна людям миллионы лет. Местным жителям она открылась с 1991 года, в апреле 2009 года ее обнаружила группа британских спелеологов.







3. Необычный отдых — приехать туристом и разбить в самой большой в мире пещере лагерь:







4. Пещера Шондонг настолько огромна (высота в некоторых местах достигает 200 метров, ширина — 150 метров, длина — 5 километров), что имеет свою собственную реку, джунгли и климат.







5. Австралийский фотограф John Spies провел здесь неделю, фотографируя чудеса природы и туристов, заплативших по $3000 чтобы попасть сюда.







6. Пещера Шондонг находится в Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь, в национальном парке Фонгня-Кебанг, в 500 километрах к югу от Ханоя.







7. Размеры пещеры поражают, равно как и наличие собственной реки.







8. Здесь можно оценить масштабы пещеры Шондонг по лодке с туристами и палаткам:







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10. Здесь есть свои джунгли:







11. Чтобы попасть сюда, нужно спуститься под землю по веревкам на глубину 80 метров.







12. Большая разница температур создает в пещере облака и туманы.







13. Любопытные образования на стенах пещеры Шондон:







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15. Это целый огромный подземный мир.







16. Слева на камне сидит человек:







17. Пещера Шондон в 5 раз больше Оленьей пещеры в Малайзии, которая до этого считалась самой большой пещерой в мире. Есть ли на Земле еще более грандиозные, неведомые миры? Возможно…







18. Говорят, вода камень точит. Эту пещеру формировала вода в течение 2-5 млн лет.





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20. Некоторые образования в огромной пещере невероятны:







21. Временами тьма бывает пугающей…







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23. Это Шондонг — самая большая пещера в мире.







Видео.







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