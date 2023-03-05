Мыло или свечки: чем лучше натирать шурупы перед вкручиванием в дерево

Многие опытные хозяева и мастера знают: чтобы метиз шел как можно лучше, особенно при работе с «жестким» материалом, то его следует смазать. Некоторые смазывают буквально все: от болтов и гаек до гвоздей и саморезов. Как раз о последних сегодня и пойдет речь. Чем лучше всего их обработать, чтобы шли «как по маслу», а от каких лайфхаков лучше воздержаться?
Можно смазывать шурупы маслом. /Фото: ya.ru.
Натирать шурупы для упрощения работы можно самыми разными веществами и средствами, которые при этом являются более-менее общими для всех метизов. В первую очередь речь идет конечно же о машинном масле, а также жидких ключах, например, небезызвестный состав WD-40. Однако применение подобной «химии» приемлемо далеко не в каждой ситуации. А самое главное, масла или даже «ВеДешки» может банально не оказаться под рукой.
Смазка облегчает работу. /Фото: datysho.ru.
В этом случае можно использовать средства, которые с куда большей вероятностью имеются в каждом доме. Речь в первую очередь здесь идет о парафиновых свечах и обычном мыле (желательно, чтобы оно было хозяйственное). Вот только у обоих «натирок» есть свои плюсы и минусы, а потому адепты двух способов улучшения качеств самореза при помощи народных средств регулярно спорят, что же лучше работает.
Можно использовать мыло. /Фото: tryhouse.ru.
И мыло, и парафин работают одинаково. При приложении должного усилия и контакте с твердой поверхностью, оба вещества начинают работать в качестве смазочного материала. Таким образом, что мыло, что парафин могут стать отличными помощниками при закручивании шурупов в твердую древесину без использования предварительного рассверливания.
Лучше всего использовать парафин. /Фото: yastroyu.ru.
Однако, у мыла есть один существенный недостаток. В его составе имеются вещества, которые ускоряют развитие коррозии металла. Даже в сухом помещении саморез, смазанный когда-то мылом, может начать ржаветь через 2-3 года после монтажа. А вот парафин обладает строго обратными свойствами и обеспечивает дополнительную защиту от ржавчины. Недостаток материала для свечек лишь в том, что их, в отличие от мыла, может все также не оказаться в хозяйстве.
Закручивать станет намного проще. /Фото: mrrestavrator.ru.
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