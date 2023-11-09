Наглядная прививка яблони

Если вы хотите выкорчевать яблони с участка, оставьте хотя бы одну, чтобы её привить! В прививке нет ничего сложного — с этим справится и начинающий садовод.

Однако следует учесть все нюансы, чтобы результат был положительным и прививка прижилась. Подробнее о прививке яблони пошагово расскажем в этой статье!







Что понадобится:



острый инструмент;



вызревшие ветки для прививки;«живая кора» (средство для заживления ран);



изолента;



пластилин.



Прививка яблони

Укоротите ствол яблони до нужной высоты. Срез замажьте «живой корой».Совет Срез от садовой пилы гораздо ровнее и чище, чем от бензопилы.Подберите хорошо вызревшие ветки. Начеренкуйте на 3-4 части. На каждом черенке сделайте боковой срез острым инструментом. Немного зачистите кору по краям.Также сделайте срез и на стволе яблони. Просто немного срежьте кору с торца.Теперь поставьте инструмент сбоку и прорежьте вглубь ствола. Сформируйте «кармашек», куда вставьте подготовленный черенок срезом к стволу.Повторите так ещё 2-3 раза, чтобы привить остальные черенки. Оберните всё изолентой для надёжности.Места соединения черенка со стволом залепите сверху пластилином. Он дополнительно защитит молодую прививку от инфекций.Верхние срезы черенков также смажьте «живой корой». Сверху наденьте полиэтиленовый пакет, зафиксируйте его на стволе.Уточнение Пакет поможет защитить молодые черенки от ночных заморозков.Посмотрим на результат спустя некоторое время…Все черенки прижились и пустились в рост! Повторите и вы такую несложную прививку яблони на своём участке.