15 фотографий, которые ярко демонстрируют, как изменяется жизнь с появлением детей

Один из весьма примечательных аккаунтов в Инстаграме — @gottoddlered, что можно перевести как «замалышились» или «обзавелись малыми детишками». В пику многочисленным счастливым мамским профилям показывает насколько дети изменяют жизнь взрослых. «Присылайте фото нам. Не беспокойтесь, если ваши дети уже не малыши. Они всё крушат вне зависимости от возраста».
Хеллоуин... да что вы знаете о по-настоящему страшных костюмах...
Раньше мой муж ходил под парусом в открытом море. А теперь ему и на диване нет места.
«Не знаю почему, но я каждый раз так радуюсь, когда мои детишки наконец-то засыпают. У меня даже не хватает энергии что-нибудь сделать, а я все равно рад. Наверное, надо было заводить детей сразу после школы», — пишет Майкл, автор аккаунта @gottoddlered. Он решил не уподобляться несметному количеству мамских блогов, в которых мамы всегда счастливы, дети улыбаются, папы одеты в стильную одежду и все сцены выглядят, как идеальная счастливая жизнь, самая лучшая, о которой только можно мечтать.
Надо же, как фон меняет значение надписи на футболке «Живу своей мечтой» на ироничное, когда на горизонте появляется ребенок.
Раньше отключался в баре. Теперь отключаюсь везде.
Наоборот, Майкл решил показать обратную сторону родительской жизни и предложил своим подписчикам прислать наглядные сравнения того, как изменилась их жизнь с появлением малышей. Конечно, вся эта затея носит ироничный характер, но самое забавное в этом то, что в этих снимках узнали себя почти все подписчики, у которых тоже есть дети.
Нет-нет, моя девочка не узнает и половины того, что было в моей жизни до нее.
Забудьте про белое. Прямо после свадьбы забудьте.
Разница между этими двумя уловами в том, что рыбку-то можно было отпустить обратно в реку...
Были времена для побед, теперь пришло время для проигрышей.
Раньше не давал публике уснуть своими гитарными рифами, теперь сам могу уснуть в любом месте и в любом положении.
Не знаю, кто больше опечален этой трансформацией — папа или его сын...
Было время, когда быть дома одной казалось мучением. В общем, теперь я поменяла свое мнение.
Раньше по субботам я спала днем со своей собачкой в обнимку. Где ты, мой субботний сон...
Господи, что случилось с мой жизнью?..
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