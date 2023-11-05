15 фотографий, которые ярко демонстрируют, как изменяется жизнь с появлением детей

Хеллоуин... да что вы знаете о по-настоящему страшных костюмах...

Раньше мой муж ходил под парусом в открытом море. А теперь ему и на диване нет места.

Надо же, как фон меняет значение надписи на футболке «Живу своей мечтой» на ироничное, когда на горизонте появляется ребенок

Раньше отключался в баре. Теперь отключаюсь везде.

Нет-нет, моя девочка не узнает и половины того, что было в моей жизни до нее.

Забудьте про белое . Прямо после свадьбы забудьте.

Разница между этими двумя уловами в том, что рыбку-то можно было отпустить обратно в реку...

Были времена для побед, теперь пришло время для проигрышей.

Раньше не давал публике уснуть своими гитарными рифами, теперь сам могу уснуть в любом месте и в любом положении

Не знаю, кто больше опечален этой трансформацией — папа или его сын...

Было время, когда быть дома одной казалось мучением. В общем, теперь я поменяла свое мнение.

Раньше по субботам я спала днем со своей собачкой в обнимку. Где ты, мой субботний сон...

Господи, что случилось с мой жизнью?..