Каким советам по хозяйству можно верить

Сегодня на просторах интернета можно встретить сотни советов, как сделать нашу повседневную жизнь чуточку проще.

Все они, безусловно, выглядят заманчиво. Но так ли они действенны на самом деле? Мы собрали топ-10 самых необычных лайфхаков по уходу за домом, и узнали у экспертов — все ли перечисленные приемы оправдывают ожидания.







Совет №1: Если раковина забилась, достаточно залить в сток немного лимонного сока и подождать 5 минут.



Комментарий эксперта: «Звучит заманчиво, но в действительности мало какие засоры могут быть прочищены лимонным соком. Обычно причина засора в раковине — остатки еды. Вы когда-нибудь видели, чтобы лимон растворял еду? Если под рукой нет специального средства, а засор нужно прочистить срочно, поможет следующий способ: засыпаем 3-4 столовых ложки соды в сток, и заливаем стаканом уксуса. Даем пене сойти и промываем водой. Для более серьезных засоров подойдет смесь 1 к 1 любого хлорсодержащего средства и средства для мытья посуды. Оставьте ее в стоке на пару часов и смойте обильным количеством воды. Средство для посуды смоет жир со стенок слива, а хлористое продезинфицирует его».



Совет №2: Удалить шерсть домашнего питомца с мебели легко, если надеть на руку резиновую перчатку, смоченную в воде, и провести по поверхности.



Комментарий эксперта: «Отличная мысль! Я обычно использую специальную щетку с резиновым ворсом для очистки мебели и ковровых покрытий от шерсти, но при отсутствии такой щетки резиновая перчатка может значительно облегчить сбор шерсти! Поставьте емкость с водой рядом с очищаемой поверхностью, чтобы вовремя смывать с перчатки собранную шерсть водой для дальнейшей очистки, это сэкономит ваше время на походы к раковине каждую минуту».







Совет №3: От неприятного запаха в холодильнике поможет избавиться стакан с несколькими чайными пакетиками, оставленный внутри на 5-6 часов.



Комментарий эксперта: «Если неприятный запах не сильно выражен, этот способ может помочь, поскольку чай имеет абсорбирующее свойство. Однако я бы не сказала, что стакан с пакетиками чая способен полностью избавить холодильник от запаха, который появился от испорченных продуктов. В таких случаях необходимо провести полную очистку поверхностей с помощью дезинфицирующих средств, устранить причину возникновения запаха, и только после этого можно поставить стакан с чаем. Иногда причиной становятся не испорченные продукты, а неисправная работа самого холодильника, тогда без ремонта проблему не решить, сколько чая ни клади».



Совет №4: Очистить микроволновую печь от жирного налета можно, поставив на 5 минут нагреваться блюдце со смесью 1 к 1 из чистой воды и 9% уксуса.



Комментарий эксперта: «Метод действительно поможет справиться с застывшим жиром на стенках печи, но будьте готовы к тому, что запах после этой процедуры в кухне будет просто невыносимым! Я бы рекомендовал все-таки использовать специальные моющие средства, которые можно нанести на стенки, оставить на 5 минут, и без особого труда смыть пятна. Себестоимость такой чистки не сильно выше, а процесс окажется намного более комфортным».

Совет №5: Удалить жирные пятна с одежды, пока они еще свежие, можно с помощью средства для мытья посуды. Просто нанесите немного на пятно, оставьте на 10 минут, и тщательно смойте.



Комментарий эксперта: «Метод может помочь, если жир пищевой и пятно еще не успело засохнуть. В остальных случаях поможет, скорее всего, только химчистка».







Совет №5: Избавиться от затхлого запаха в шкафах поможет обычная пачка соды. Просто откройте ее и поставьте на одну из полок, ваше белье и одежда останутся свежими, даже если пролежали полгода в ожидании подходящего сезона.



Комментарий эксперта: «Я и сама пользуюсь этим лайфхаком. Убираю на лето все зимние вещи на верхнюю полку и ставлю банку с содой. К зиме они остаются свежими! А еще я люблю совмещать этот прием с тем, которым в свое время поделилась со мной мама: берете папирусную бумагу, пропитываете любимым парфюмом, и кладете на полку. Сверху раскладываете одежду. Благодаря этому ваши вещи всегда будет иметь тонкий аромат ваших любимых духов!».



Совет №6: Вместо льда в напитки кидайте предварительно замороженный виноград. Это охладит напиток не хуже льда, но при подтаивании виноград не разбавит ваш напиток водой, сохраняя его консистенцию.



Комментарий эксперта: «Прекрасная идея! Кстати, это еще и отличный способ быстро сделать полезную охлажденную воду: достаньте замороженный виноград, ударьте пару раз по пакету молотком для отбивания мяса, чтобы слегка нарушить целостность шкурки ягод, и бросьте ягоды в термос с чистой питьевой водой. Виноград подтает, охладит воду и слегка подсластит ее фруктозой. Получится вкусный и полезный напиток на весь день».



Совет №7: Очистить вазы и стеклянные бутылки с узким горлышком можно и при помощи риса: насыпьте внутрь столовую ложку крупы, добавьте тёплой мыльной воды и потрясите.



Комментарий эксперта: «Главное в использовании этого лайфхака — правильно выбрать крупу: пшено, перловка или гречка достаточно крупные и тяжелые, поэтому не стоит использовать их для чистки изделий из тонкого стекла. Манная крупа для данных целей вовсе не подойдет — она только прилипнет к внутренней поверхности и усложнит вам задачу. Лучше всего поможет справиться с грязью и не повредит посуду обыкновенный белый рис».







Совет №8: Пересоленный суп можно спасти, если положить в него одну большую очищенную картофелину и проварить. Корнеплод впитает лишнюю соль и поможет восстановить вкусовой баланс.



Комментарий эксперта: «Такой способ сработает, только если суп пересолен не очень сильно. В другом случае единственное, что может спасти блюдо — вода. Влейте в кастрюлю такое количество жидкости, которое сможет нейтрализовать переизбыток соли (проверяйте по вкусу), тщательно перемешайте и прокипятите суп еще раз».



Совет №9: Отчистить белые кроссовки или кеды от загрязнений поможет обычная зубная паста. Нанесите ее на пятно, потрите щеткой и смойте теплой водой — ваша обувь стала как новая!



Комментарий эксперта: «Этот метод действительно работает, только придется немного повозиться с сильно въевшимися пятнами: тут будет недостаточно просто нанести пасту, потереть щеткой и смыть, нужно оставить средство на обуви на 10-15 минут и только потом приступать к дальнейшим действиям. Лично я чаще всего использую для очищения белых кед стиральную машину, главное — предварительно завязать или вынуть шнурки».







Совет №10: Если на деревянной мебели появились царапины, не торопитесь ее выкидывать: реанимировать изделие можно с помощью обычного грецкого ореха. Натрите им царапины, и стул, стол или тумба будут выглядеть как новые.



Комментарий эксперта: «Конечно, этот метод подходит не для всех видов дерева, ведь существуют разные цвета, фактуры и покрытия. Грецкий орех поможет в тех случаях, когда изделие изготовлено из дуба или „под дуб“. В остальных случаях грамотнее всего провести несколько более глобальных, но действенных процедур: снять лакокрасочное покрытие, сделать шлифовку поверхности и потом заново нанести краску на предмет мебели».

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