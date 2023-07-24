Как ускорить созревание томатов

Ускорить созревание можно разными способами, в том числе и химическими, например, используя этилен содержащие препараты. Однако есть и более мягкие, но не менее эффективные способы ускорить покраснение помидоров!







Во-первых, необходимо прищипнуть растение за 40-45 дней до предполагаемого сбора урожая.







Во-вторых, на кистях, которые уже полностью налились, нужно удалить листья. Это стресс для растения, который способствует ускорению покраснения плодов.







В-третьих, нужно существенно сократить полив. Это ещё один хитрый метод, который вызывает у растения стресс и ускоряет созревание налившихся плодов.





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