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Как ускорить созревание томатов

Ускорить созревание можно разными способами, в том числе и химическими, например, используя этилен содержащие препараты. Однако есть и более мягкие, но не менее эффективные способы ускорить покраснение помидоров!

Как ускорить созревание томатов

Во-первых, необходимо прищипнуть растение за 40-45 дней до предполагаемого сбора урожая.

Как ускорить созревание томатов

Во-вторых, на кистях, которые уже полностью налились, нужно удалить листья. Это стресс для растения, который способствует ускорению покраснения плодов.

Как ускорить созревание томатов

В-третьих, нужно существенно сократить полив. Это ещё один хитрый метод, который вызывает у растения стресс и ускоряет созревание налившихся плодов.

Как ускорить созревание томатов
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