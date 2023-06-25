Сказочная деревня в Китае

Шенгси (Shengsi) — архипелаг из почти 400 островов, расположенный в устье реки Янцзы. Здесь находится заброшенная рыбацкая деревня, которую поглотила природа.









1. Любые сооружения, здания и инфраструктуру, которые находятся какое-то время без действия, природа захватывает очень быстро.







2. Плюшевые дома. Больше здесь рассказывать нечего, просто фотографии сказочной деревни в Китае.







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