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Сказочная деревня в Китае

Шенгси (Shengsi) — архипелаг из почти 400 островов, расположенный в устье реки Янцзы. Здесь находится заброшенная рыбацкая деревня, которую поглотила природа.

Сказочная деревня в Китае


1. Любые сооружения, здания и инфраструктуру, которые находятся какое-то время без действия, природа захватывает очень быстро.

Сказочная деревня в Китае

2. Плюшевые дома. Больше здесь рассказывать нечего, просто фотографии сказочной деревни в Китае.

Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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Сказочная деревня в Китае

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