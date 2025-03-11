О чём плачет бог, изображённый на загадочных Вратах Солнца в древнем городе Тиауанако в Боливии

Загадка Тиауанако

Древний город Тиауанако.

Археологические раскопки в Тиауанако, где были обнаружены Солнечные ворота.

Монолитные ворота Солнца в Тиауанако в Боливии, нарисованные Эфраимом Сквайером в 1877 году.

Солнечные ворота Тиауанако

Фотография 1877 года Солнечных ворот Тиауанако в Боливии.

В чём было предназначение Солнечных врат Тиауанако

Плачущий бог на Вратах Солнца.

Посещение Солнечных ворот Тиауанако в Боливии

Отсюда начался мир согласно легендам Анд.