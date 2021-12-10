5 ошибок, которые совершают водители в попытке сократить расход горючего.
Многие водители предпринимают огромное количество попыток сократить расход горючего в своем автомобиле. Желание это вполне естественное и закономерное, вот только со временем в этом вопросе стало слишком много заблуждений и ошибок. Поговорим о самых пагубных и наиболее часто совершаемых.
1. Прогрев
Основательный прогрев не сокращает расход горючего.
Существует мнение о том, если основательно прогреть автомобиль, то он станет потреблять меньше горючего. На самом деле в этом есть зерно истины, но только когда речь идет об очень старых автомобилях. Имея дело с современными моделями, достаточно добиться приемлемой температуры в салоне, впрочем, на потреблении горючего это все равно никак не скажется.
2. Октановое число
Октановое число почти не влияет на расход топлива.
В идеальном варианте водители должны использовать топливо с тем октановым числом, которое указывает производитель автомобиля. Использование 95 бензина вместо 92 может немного снизить расход горючего, а может и никак не сказаться на нем. Вот только топливо со слишком высоким октановым числом может вывести мотор из строя.
3. Присадки
Не работает на практике.
Современные производители рекомендуют использовать специальные «присадки» для сокращения расхода топлива. В большинстве случаев все это «пустышки», никак не влияющие на реальное потребление бензина. Поэтому не стоит тратить деньги на такие вещи.
4. Езда на «нейтралке»
Кто вообще это выдумал.
Существует мнение, что если иногда включать нейтральную передачу (например, когда машина катится с горки), можно сократить расход горючего. На самом деле это не так. «Нейтраль» не сокращает потребление топлива двигателем, а создает прецеденты для опасных ситуаций на дороге, ведь водитель лишает себя возможности быстро набрать нужную скорость в опасный момент.
5. Запуск
На пуске машины никак не сэкономишь.
На запуск автомобиля тратится больше топлива, чем на работу на холостом ходу. На самом деле это утверждение ложно. Пуск двигателя действительно потребляет чуть больше топлива, однако разница между тратами на пуск и работой составляет считанные миллилитры. Поэтому выгоднее машину все-таки глушить, когда есть такая возможность.
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