7 гениальных приспособлений, которые значительно облегчат поход за покупками

Как сделать шопинг лёгким, простым и приятным.

1. Специальные держатели с крючками для пакетов

Такие ручки с крючками помогут удобно донести сразу несколько пакетов.

2. Держатель для смартфона

Держатель для мобильного телефона, который крепится прямо на ручку тележки супермаркета.

3. Складная сумка для шопинга

Компактная сумка-пакет поможет сэкономить деньги и сберечь окружающую среду.

4. Сумки-органайзеры

С помощью цветных сумок-органайзеров можно сразу разложить по категориям приобретаемые товары.

5. Сидение для малыша

Переносное сидение для маленьких детей - необходимый аксессуар для похода в супермаркет.

6. Автомобильные держатели

Специальные крючки, которые крепятся на переднее сидение в машине и надежно держат пакеты с покупками.

7. Сумка-холодильник

Термосумка - необходимая вещь для покупки продуктов питания, которые нужно довезти при определенной температуре .