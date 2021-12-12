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7 гениальных приспособлений, которые значительно облегчат поход за покупками


Как сделать шопинг лёгким, простым и приятным.

Как сделать шопинг лёгким, простым и приятным.

Часто поход за продуктами в супермаркет становится настоящим испытанием для всей семьи. Один не любит суеты, другой постоянно забывает списки, третий ненавидит тяжелые пакеты и так далее. Капризы детей тоже значительно усложняют процесс покупок. Тем не менее, есть несколько способов сделать шопинг легче, проще и приятнее.

1. Специальные держатели с крючками для пакетов


Такие ручки с крючками помогут удобно донести сразу несколько пакетов.

Такие ручки с крючками помогут удобно донести сразу несколько пакетов.

 

С помощью пластиковых держателей с крючками можно одновременно нести в руках несколько пакетов. Таким образом, можно сразу донести все покупки до багажника машины, оставив тележку в пределах супермаркета и не вывозя её на парковку. А ещё такие ручки позволяют равномерно распределить вес в руках.

2. Держатель для смартфона


Держатель для мобильного телефона, который крепится прямо на ручку тележки супермаркета.

Держатель для мобильного телефона, который крепится прямо на ручку тележки супермаркета.

 

В современном мире большинство людей стали писать списки покупок в своих смартфонах, поэтому держатель для мобильного является очень актуальной вещью. Он крепится непосредственно на ручку тележки и позволяет надежно зафиксировать телефон. С таким аксессуаром покупателю не придется всё время доставать свой смартфон из кармана или сумки - список всё время будет у него перед глазами.
К тому же это поможет предотвратить падение мобильного на пол супермаркета.

3. Складная сумка для шопинга


Компактная сумка-пакет поможет сэкономить деньги и сберечь окружающую среду.

Компактная сумка-пакет поможет сэкономить деньги и сберечь окружающую среду.

 

Вместо того, чтобы покупать несколько пакетов в супермаркете, лучше взять с собой раскладную сумочку из ткани. Этот компактный аксессуар гораздо надежнее и прочнее, к тому же, целлофановые и полиэтиленовые пакеты наносят огромный вред экологии нашей планеты.

4. Сумки-органайзеры


С помощью цветных сумок-органайзеров можно сразу разложить по категориям приобретаемые товары.

С помощью цветных сумок-органайзеров можно сразу разложить по категориям приобретаемые товары.

 

Тканевые сумки-органайзеры помещаются в тележку и позволяют правильно распределять товары, которые покупатели берут с полок супермаркета. Так можно удобно разделить бытовую химию и продукты питания, которые не должны соприкасаться.

5. Сидение для малыша


Переносное сидение для маленьких детей - необходимый аксессуар для похода в супермаркет.

Переносное сидение для маленьких детей - необходимый аксессуар для похода в супермаркет.

 

Специальное переносное сидение, которое крепится прямо на тележку, позволит и родителям и ребенку чувствовать себя более комфортно и спокойно. Ведь у взрослых освободятся руки и они не будут переживать о том, что их чадо упадет, потеряется или схватит что-нибудь с полок.

6. Автомобильные держатели


Специальные крючки, которые крепятся на переднее сидение в машине и надежно держат пакеты с покупками.

Специальные крючки, которые крепятся на переднее сидение в машине и надежно держат пакеты с покупками.

 

Если багажник автомобиля занят, или в пакетах находится что-то хрупкое, покупки стараются положить в салон машины. Однако без должной фиксации всё равно что-то может выпасть из пакетов, разбиться, разлиться или помяться. Для того, чтобы довезти все покупки в целости и сохранности, можно использовать специальные держатели, которые крепятся на переднее сидение автомобиля.

7. Сумка-холодильник


Термосумка - необходимая вещь для покупки продуктов питания, которые нужно довезти при определенной температуре.

Термосумка - необходимая вещь для покупки продуктов питания, которые нужно довезти при определенной температуре.

 

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7 гениальных приспособлений, которые значительно облегчат поход за покупками

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7 гениальных приспособлений, которые значительно облегчат поход за покупкамиПодписаться на мой Instagram
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