15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом

На протяжении всей истории человечества женщины немало времени и усилий, чтобы выглядеть привлекательными. И порой эти попытки выглядели забавно, пугающе и откровенно небезопасно. Даже те способы сохранить красоту, которые еще несколько десятилетий назад были нормой, сегодня кажутся совершенно нереальными. Вашему вниманию 15 самых нетривиальных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом.
1. Маска для плавания
Сто лет назад в таких масках ходили на пляжах. /Фото: pikabu.ru
При первом взгляде на эту маску могут возникнуть две ассоциации: либо съемки очередного фильма ужасов, либо что-то, связанное с пластической хирургией. А на самом деле все намного любопытнее: данная маска использовалась женщинами во время купания в открытых водоемах. Такой гаджет был весьма популярным женским аксессуаром в двадцатых годах прошлого столетия, а все потому, что на тот момент не были изобретены кремы для загара, и таким образом девушки и дамы стремились защитить нежную кожу лица от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
2. Мойка для груди
Мягко говоря, не самое практичное изобретение. /Фото: интересное.ru.com
Все-таки люди способны создать настолько невероятные изобретения, что в их существование в принципе трудно поверить. Именно так можно охарактеризовать столь нетривиальное приспособление, как мойка для груди. Трудно сказать, как именно она работала и, что самое главное, зачем она была необходима. Судя по тому, что сейчас о подобном изобретении мало кто знает, это значит, что и тогда оно явно не снискало популярности и вряд ли многие женщины решили, что такой гаджет им действительно необходим.
3. Нарисованные чулки
Когда на чулки был дефицит, включалась смекалка. /Фото: pinterest.com
Справедливости ради следует отметить, что такая практика была популярна и распространена в первой половине двадцатого столетия, когда еще не наступила эпоха нейлона, и чулки были настоящей роскошью для модниц. Поэтому предприимчивые женщины находили гениальный в своей простоте выход: они попросту рисовали сзади на ноге черную полоску, которая имитировала настоящий предмет одежды.
4. Безликий конкурс красоты
Не самый обычный конкурс для современного человека. /Фото: barnorama.com
У современного человека конкурсы красоты ассоциируются с дефиле прекрасных девушек с горящими глазами и обворожительными улыбками. Однако история сохранила весьма оригинальные соревнования женской обворожительности. Так, например, во второй половине тридцатых годов прошлого столетия в Великобритании был популярен конкурс красоты, в котором не принимали участия лица конкурсанток, а оценивались их ноги, или пропорции.
5. Портативные раздевалки
Практичные пляжные переодевалки прошлых лет. /Фото: wp.com
Даже при современных технологиях не на каждом пляже будет достаточно раздевалок, чтобы не создавались очереди, а всем отдыхающим было бы комфортно. Это кажется даже странным, ведь еще в тридцатые годы прошлого столетия американцы придумали решение этой проблемы. Так, в далеком 1938 году на пляжах США можно было увидеть женщин, которые сменяют повседневный образ на пляжный в специальных портативных раздевалках. Судя по всему, те были довольно просты в обращении, да еще и могли складываться для легкости их транспортировки. Почему столь практичное изобретение не снискало популярности, остается загадкой.
6. Паразитическое похудение
Опасный способ похудеть, но 120 лет назад он был весьма популярен. /Фото: terraoko.com
С первого взгляда на это оригинальную рекламу не сразу поймешь - здесь представлены не то полуфабрикаты, не то собачий корм. А потом, присмотревшись, замечаешь английское слово «FAT», которое переводится как «жир». Оказывается, что речь идет о специальных товарах для похудения. Если же прочитать названия на нарисованных на рекламе упаковках, то можно понять, что она продвигала один из самых опасных способов сбросить вес, который можно было найти в начале двадцатого столетия - так называемая «диета ленточных червей».
7. Процедура для удаления веснушек
Вид у процедуры, мягко говоря, пугающий. /Фото: 4tololo.ru
Столь атмосферное фото может навести на довольно разные мысли. К примеру, мужчины могут подумать, что это какой-то эксперимент или просто кадр с из фильма в жанре хоррор. А вот женщины, ближе знакомые с аппаратной косметологией, скорее предположат, что так она выглядела в прошлом. И попадут практически в цель: именно так в тридцатых годах прошлого века выглядела специальная машина для удаления веснушек. Во время данной процедуры глаза и ноздри тщательно закрывались, а дышать пациентка должна была через специальную трубку.
8. Выпрямление волос
Пожалуй, самый доступный способ выпрямить волосы. /Фото: vipstory.net
Порой так бывает, что необходимо срочно выпрямить волосы, а под рукой нет ни фена, ни утюжка. И многие из женщин в шутку думают о том, чтобы положить волосы на гладильную доску и пройтись по ним утюгом. Вот только в этот момент мало кто из них даже подозревает, что именно так выглядела процедура выпрямления волос не так уж давно. К примеру, в 1964 году в подобном процессе не было ничего удивительного: тогда приспособления такого рода выглядели поразительно похожими на всем известный бытовой прибор для глажки одежды и белья.
9. «Мисс прекрасные глаза»
Еще один оригинальный конкурс красоты. /Фото: zagge.ru
Как можно заметить по сохранившимся фотодокументам прошлых лет, конкурсы красоты порой могли проводиться самые нетривиальные. К примеру, они могли быть и полностью противоположны вышеупомянутым безликим соревнованиям из Великобритании. Так, в начале тридцатых годов прошлого столетия в Америке проводился конкурс, где искали обладательницу самого красивого взгляда. В 1930 году под названием «Мисс прекрасные глаза» он прошел во Флориде.
10. Перманент
Не то гирлянду повесили, не то эксперимент проводят. /Фото: mixnews.lv
В двадцатом столетии перманентная завивка волос снискала огромную популярность среди представительниц прекрасной половины человечества. И если при современном уровне технологий данный процесс может выглядеть разве что забавно, то ранее это было даже несколько пугающе. Долго держащиеся прически в парикмахерских Германии в конце двадцатых годов создавали так, будто проводили научный эксперимент на мозге. Хотя клиентка при этом выглядит весьма расслаблено.
11. Пляжный защитный плащ
И на пляж сходить, и Хэллоуин отпраздновать. /Фото: terraoko.com
Первая ассоциация, возникающая при просмотре данного образа женщины, что она собралась на Хэллоуин в конце 19 столетия - тогда были популярны такие пугающие костюмы. В реальности же данное фото было сделано в середине 1940-х годов, а владелица столь странной накидки - это всего лишь посетительница пляжа. Оказывается, с помощью таких плащей женщины укрывались от вредного ультрафиолетового излучения до того, как на рынке появился солнцезащитный крем. Кроме того, такая накидка не обходила стороной и глаза: она была оснащена встроенными очками.
12. Маска из льда
Пожалуй, это можно назвать первым прототипом холодных патчей. /Фото: addthis.com
Компания Max Factor на сегодняшний день является одной из старейших фирм по производству косметики из действующих - она была основана в 1909 году. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в их истории есть довольно интересные разработки, направленные на то, чтобы сделать женщин привлекательнее. Так, например в 1931 году компания предлагала процедуру омоложения оригинального вида: при помощи ледяной маски.
13. Фен для волос
Первые портативные фены выглядели весьма футуристично. /Фото: 4tololo.ru
Появление на рынке такого приспособления, как фен для волос произвело настоящую революцию в зарождающейся тогда бьюти-индустрии. А когда был спроектирован еще и портативный его вариант, то модницы буквально бросились раскупать столь полезный для наведения ежедневного марафета гаджет. Правда, в сороковых годах прошлого столетия такие фены выглядели больше похожими на инопланетный шлем, чем на приспособления для простой сушки волос.
14. Автомат для загара
Автомат, который заправляется не бензином, а автозагаром. /Фото: zagge.ru
В послевоенные годы одной из популярных бьюти-трендов, который, к слову, продолжает быть актуальным и сегодня, являлся загар на женском теле. Поэтому модницы старались всячески следовать этой тенденции, а производители косметических средств и гаджетов - удовлетворить данный запрос. Так, в 1949 году появились специальные автоматы для нанесения загара. Правда, их внешний вид больше напоминал бензоколонку того времени, поэтому неискушенный в знании бьюти-тенденции прошлых лет обыватель может не сразу понять, что именно происходит на фото.
15. Черные зубы
Черные зубы - эталон женской красоты в Японии триста лет назад. /Фото: terraoko.com
Японские тренды красоты прошлых времен были порой впечатляющие и даже пугающие. Так, например, в ХVII-XIX веках поразительно красивыми считались женщины...с черными зубами. Поэтому модницы прошлого старались максимально закрасить свою светлую от природы эмаль в как можно более темный цвет, для чего использовали самые разные красители.
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