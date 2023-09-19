Ученые поставили под сомнение, что первый человек появился в Африке

Благодаря новым исследованиям и новым находкам наша жизнь буквально каждый день меняется. Информация, которая ранее казалась непреложным фактом, внезапно оказывается неправдивой. Плутон уже не планета, Зеландия — не просто остров, а часть отдельного континента, и вот теперь ученые утверждают, что человек появился не в Африке, а в Европе.
Ученые считают, что у современного человека и крупных приматов был общий предок.
Теория о происхождении человека из Африки стала популярной после выпуска Чарльзом Дарвином труда в 1871 году «Происхождение человека и половой отбор», где он рассматривал человека как одного из потомков обезьяноподобных предков, живших на территории Африки. Именно этой теории придерживается большинство современных антропологов. Однако есть также и другая группа ученых, утверждающих, что предки человека появились одновременно в разных не связанных друг с другом местах — Африке, Австралии, Европе и Азии.
Череп уранопитека, найденного в Греции.
У каждой из сторон есть свои аргументы, и в последнее время, когда стало возможным сделать более тщательный анализ найденных останков, споры снова возобновились. Так, например, найденные ранее останки уранопитека в Турции считались последним общим предком человека и обезьян. Позже одна часть потомков этого гоминида стала больше похожа на горилл, а другая постепенно превращалась в то, что мы сегодня знаем как автралопитека.
Эволюция человека.
Тот факт, что останки уранопитека были найдены не в Африке, уже породил немало споров. Возраст этих останков датировался как 8,7 — 7,4 миллионов лет, и ученые предположили, что позже уранопитеки переселились в Африку вместе с другими животными. «Ученые соглашаются, что раньше на юго-востоке Европы фауна была почти такой же, какую мы сейчас видим в Африке, — рассказывает в журнале New Scientists антрополог Дэвид Беган (David Begun). — Если антилопы и жирафы смогли мигрировать в Африку 7 миллионов лет назад, почему бы человекоподобные обезьяны не могли последовать их примеру?»
Находки в районе города Никити, Греция.
Еще больше засомневаться в достоверности варианта африканского происхождения человека заставила находка в северной Греции. В середине 1990-х в районе города Никити нашли еще несколько останков Уранопитека. Греческая находка (Ouranopithecus macedoniensis) показывает, что этот вид гоминида обитал не только значительно севернее, чем Турция, но и жил намного раньше — примерно 9,6 — 8,7 лет назад.
Афропитек.
Конечно, уранопитек мало походил на современного человека. Он питался жесткими кореньями и орехами, поэтому его зубы были крупными, даже частично сливались, а сами челюсти — мощными. Лицо уранопитека было довольно большим и широким, с низким лбом и выдающейся челюстью. Но тем не менее, этот вид вполне мог быть предшественником современного человека.
Ученые предлагают пересмотреть теорию происхождения человека.
«20 лет назад в Германии нашли еще один вид, которому коло 16,5 миллионов лет, то есть на полтора миллиона лет больше, чем подобному виду в Африке, — рассказывает Дэвид Биган. — Это более чем явно доказывает, что большие приматы и люди появились на территории Евразии, а не Африки».
Находки в районе города Никити, Греция.
Отчет в Science Daily от 2002 года предполагает, что около 17 миллионов лет гоминиды, то есть общие предки приматов и людей, переселились из Евразии в Африку как раз накануне того, как два континента полностью отделились друг от друга. Позже, согласно этой теории, развилось множество видов, в том числе шимпанзе, гориллы, а также отдельный вид, который через 10 миллионов лет стал в итоге человеком.
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