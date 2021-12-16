Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

По-настоящему уютное жилье — это не только современная мебель и дорогие отделочные материалы. Некоторым хозяевам удается обойтись лишь небольшим косметическим «марафетом», чтобы их обитель обрела совсем другой вид.

Герои нашей статьи собрались с силами и постарались изменить свой дом до неузнаваемости.

Мы, как и многие, тоже вздрагиваем при слове «ремонт», но показать результаты трудов некоторых пользователей сети просто обязаны.



«Ремонт в стиле ретро! Я превратила свою уродливую дамскую комнату в шикарную ванную»





«Мы сделали косметический ремонт в нашем домашнем офисе»





«Кухня всего 5,9 кв. м. Это магия!»





Немного «до» и «после»





«Мы с женой недавно сделали ремонт в нашей спальне, и теперь это действительно уютная комната»





Ремонт дамской комнаты





«Наш уютный маленький трейлер. Мы купили его за $ 7 тыс. и вложили около $ 5 тыс. в ремонт»





«Как же приятно иметь возможность отделить рабочее пространство от дома! А с открытыми дверями теперь дует приятный ветерок»





«Отремонтировали наш дом в прошлом году»





Комната для растений. До и после





«Превращение пустующей комнаты в домашний офис. Теперь это мое любимое место для работы»





«Наконец-то сделали комнату для игр и учебы»





Часть ванной комнаты до и после ремонта





«Страдание и боль. Или как я переделывал хрущевский санузел»





«Решил немного обновить свою комнату.

Почему бы и нет?»Когда хотели сделать небольшую уборку на кухне, но психанули. До и послеРеконструкция ванной комнаты в стиле бохо«Закончился ремонт гостиной. Вначале это было мое холостяцкое жилье. И вот я уже горжусь вместе со своей второй половинкой общим достижением»«До и после ремонта ванной комнаты в моей крошечной квартире»«Сделали ремонт в нашей душевой»Кардинальное преображение кухни«Превратила свой отвратительный желтый кабинет в живописный оазис»