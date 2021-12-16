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Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

По-настоящему уютное жилье — это не только современная мебель и дорогие отделочные материалы. Некоторым хозяевам удается обойтись лишь небольшим косметическим «марафетом», чтобы их обитель обрела совсем другой вид.
Герои нашей статьи собрались с силами и постарались изменить свой дом до неузнаваемости.
Мы, как и многие, тоже вздрагиваем при слове «ремонт», но показать результаты трудов некоторых пользователей сети просто обязаны.

«Ремонт в стиле ретро! Я превратила свою уродливую дамскую комнату в шикарную ванную»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Мы сделали косметический ремонт в нашем домашнем офисе»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Кухня всего 5,9 кв. м. Это магия!»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

Немного «до» и «после»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Мы с женой недавно сделали ремонт в нашей спальне, и теперь это действительно уютная комната»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

Ремонт дамской комнаты
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Наш уютный маленький трейлер. Мы купили его за $ 7 тыс. и вложили около $ 5 тыс. в ремонт»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Как же приятно иметь возможность отделить рабочее пространство от дома! А с открытыми дверями теперь дует приятный ветерок»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Отремонтировали наш дом в прошлом году»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

Комната для растений. До и после
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Превращение пустующей комнаты в домашний офис. Теперь это мое любимое место для работы»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Наконец-то сделали комнату для игр и учебы»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

Часть ванной комнаты до и после ремонта
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Страдание и боль. Или как я переделывал хрущевский санузел»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Решил немного обновить свою комнату.

Почему бы и нет?»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

Когда хотели сделать небольшую уборку на кухне, но психанули. До и после
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

Реконструкция ванной комнаты в стиле бохо
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Закончился ремонт гостиной. Вначале это было мое холостяцкое жилье. И вот я уже горжусь вместе со своей второй половинкой общим достижением»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«До и после ремонта ванной комнаты в моей крошечной квартире»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Сделали ремонт в нашей душевой»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

Кардинальное преображение кухни
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

«Превратила свой отвратительный желтый кабинет в живописный оазис»
Примеры того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали
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