Кто в XX веке пользовался голубиной почтой, и как один голубь спас целый батальон

Это было не просто развлечение – голубиная почта сыграла в истории человечества огромную роль. Древние греки таким способом оповещали о победителях Олимпийских игр, правители разных стран и разных эпох пользовались преимуществами такой передачи информации по воздуху, а финансисты, получив в нужный момент информацию с голубиной почтой, сколачивали огромные состояния. Один храбрый голубь в 1918 году вообще спас целый батальон из 194 человек и был награжден французским Военным крестом.
Голубиная почта: как это работает
Читать о волшебных совах в книгах поттерианы – это, конечно, увлекательно, но и в реальном мире, оказывается, есть свои «Букли». Во всяком случае, значение труда почтовых голубей переоценить невозможно, реальные люди их ждали когда-то с тем же нетерпением и волнением, что и герои книг Джоан Роулинг, зависевшие от совиной почты. Разве что адрес доставки письма голубю невозможно «заказать» - в остальном эти птицы, пожалуй, не уступают пернатым героям саги.
Для «работы» почтовым голубем годятся разные породы этих птиц. Главное же в подготовке пернатого курьера – отбор наиболее подходящих особей и правильная их тренировка. Этот вид почтовой связи основан на удивительной способности голубей возвращаться к родному гнезду через дальние расстояния – в истории есть примеры доставки писем голубями на расстояние до 1000 километров. Обычная же дальность такого полета – до трехсот километров.
Голубей обучают в том числе и возвращаться в передвижные голубятни. Источник: wikipedia.org
Голуби летят, ориентируясь по магнитному полю Земли, но выпускать их нужно на открытом пространстве – среди гор или в лесу птица может «потеряться». В полете голубь держится на высоте примерно 100 – 300 метров над землей. Птицы летят по прямой, чтобы скорее освободиться от груза. Специальная трубочка с посланием внутри (иногда в качестве «футляра» использовался обрезок гусиного пера) крепится к лапке голубя. Птиц перевозят к месту отправки сообщений в специальных клетках, стараясь минимизировать время в пути и контакты с человеческими руками: если взять птицу, например, в неудачное время, она может вообще не полететь обратно к гнезду.
Хорошим «почтальонам» требуется много свободы – это полезно и для развития навыков ориентирования, и для достойной физической формы. У этих птиц есть еще одна интересная особенность – они не очень выраженно реагируют на выстрелы, а значит, могут выполнять свою «почтовую» работу и в условиях войны. Люди этим, разумеется, не могли не воспользоваться.
В условиях военного времени
Есть информация, что почтовые голуби информировали древних египтян о разливе Нила, а древних греков – об исходе Олимпийских игр. Этот вид связи использовали финикийцы, персы, римляне, даже южноамериканские индейцы – и не только в мирное время, но и в военное – главным образом в военное! По легенде, именно благодаря голубю, доставившему письмо о победе над Наполеоном при Ватерлоо, Натан Ротшильд осуществил финансовые операции, сделавшие его сказочно богатым человеком. Но бывало, что птицы несли самую настоящую военную службу под градом пуль. Вот какие сведения сохранились со времен осады Парижа во время франко-прусской войны 1870-1871 годов.
Когда столица Франции оказалась отрезана от всех видов связи с остальным миром, почтовые голуби стали настоящим спасением. Была налажена доставка птиц на воздушном шаре, а ближайшая голубиная «база» располагалась в Туре, в двухстах километрах от Парижа. В городе на несколько месяцев было организовано отправление и получение голубеграмм – голубиный почтамт, причем отправлялись как официальные, военные, так и частные депеши – правда, последние шли скорее дополнением к официальным посланиям – голубей не отправляли как курьеров для одной лишь частной переписки.
Голубь Шер Ами после своего подвига прожил еще чуть больше полугода. Источник: veteransbreakfastclub.org
Для борьбы с этим видом почтового сообщения прусские войска использовали ястребов. Голуби часто гибли и от пуль – это происходило в любом военном конфликте. Голубь по имени Шер Ами, уже во время Первой мировой войны, смог вынести на себе под пулями сообщение от окруженного врагами французского батальона, по которому стреляли и свои, и чужие. Два голубя, остававшиеся в его распоряжении, погибли при попытке улететь к своим, оставался лишь Шер Ами, который, получив серьезные ранения в дороге (он потерял глаз и лапку), все же добрался до пункта назначения. Батальон – численностью 194 человека – был спасен, а героическая птица получила лучшее для того времени лечение, после чего была награждена Военным крестом.
Голубиная почта для мирной жизни
Но и для мирных, гражданских, нужд голуби в свое время были практически незаменимы как средство связи. Речь идет прежде всего о временах, когда мир еще не был знаком с радио и телеграфом, но и потом работа для птиц-почтальонов находилась. На рубеже XIX – XX веков Новая Зеландия организовала первую, как считается, регулярную голубиную почту, устроив сообщение между Оклендом и несколькими островами. Это была «служба голубеграмм», которая предусматривала в том числе и свои марки – их оплачивали при отправлении. Тогда самым знаменитым стал голубь по имени Velocity, то есть «скорость», он преодолел расстояние в 125 километров за 50 минут.
Юлиус Нойброннер и его повозка-голубятня с фотолабораторией
Тот же вид почтового сообщения существовал на Гавайских островах, там пересылали с голубями письма и даже деньги. А вот немецкий аптекарь Юлиус Нойброннер отправлял голубиной почтой лекарства в санаторий, расположенный неподалеку. В 1907 году он реализовал еще более интересную идею, связав воедино два своих хобби – тренировку голубей и фотографию. Нойброннер закрепил на одной из птиц маленькую фотокамеру с установленной на ней часовым механизмом – таймером, получив в результате пример голубиной фотосъемки – прообраза современных снимков с дронов.
Пример голубиной фотосъемки начала XX века. Источник: wikipedia.org
С камерой голуби летали ниже, чем с обычными письмами, и изобретателю пришло в голову, что его идея может пригодиться и для практических целей. Получив патент, он стал заниматься оборудованием передвижных голубятен с фотолабораториями, предположив, что этот способ ведения аэрофотосъемки окажется полезен опять-таки для военных нужд. Некоторое время так и было, но XX век привнес в жизнь человечества быстрое развитие авиатехники, и нужда в голубях-«дронах» вскоре отпала.
Впрочем, о голубиной почте не забыли, несмотря на развитие техники и средств связи: например, газетные репортеры и во второй половине прошлого века прибегали к услугам голубей для доставки экстренных сообщений в редакцию – так выходило быстрее, чем везти материал по городским пробкам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии