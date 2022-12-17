Кто в XX веке пользовался голубиной почтой, и как один голубь спас целый батальон

Голубиная почта: как это работает

Голубей обучают в том числе и возвращаться в передвижные голубятни. Источник: wikipedia.org

В условиях военного времени

Голубь Шер Ами после своего подвига прожил еще чуть больше полугода. Источник: veteransbreakfastclub.org

Голубиная почта для мирной жизни

Юлиус Нойброннер и его повозка-голубятня с фотолабораторией

Пример голубиной фотосъемки начала XX века. Источник: wikipedia.org