Этим способом замиокулькас укореняют в питомниках

Замиокулькас — очень эффектное растение, которое прекрасно дополняет интерьер не только дома, но и офиса и различных коммерческих помещений. Однако покупка взрослого растения — удовольствие не из дешевых.

Если в ваших планах — оформить помещение прекрасными замиокулькасами, займитесь самостоятельным размножением этого растения, тем более сделать это очень просто.



Подготовка растения для размножения

Укоренение листом

Укоренение

Первым шагом необходимо обрезать взрослое растение, используя для этого стерильный инструмент. Сразу после обрезки замиокулькаса важно обработать оставшиеся пеньки и клубни, лишенные листьев. Подкормка поможет стимулировать активный рост зеленой массы и избавит растение от стресса.вода — 1 л;аминосил — 1 ст.л;биостимулятор — 1 ч.л.Данное количество удобрения рассчитано на горшок объемом 10 литров, в котором находится не менее 10 клубней. Подкормку для стимулирования роста зеленой массы вносят 1 раз в месяц.В зависимости от размеров обрезанных веток будет выбран способ укоренения: целой веточкой либо листом.Ветки с крупными листьями следует поставить в воду на неделю. Так они станут более плотными и будут готовы к разбору на листочки для дальнейшего укоренения.Для укоренения листочков лучше всего использовать фитильный способ: для этого в емкости объемом 0,5 л делаются отверстия, в которых размещаются отрезы натурального шнура.Емкость следует наполнить питательным грунтом, в котором на небольшом расстоянии друг от друга размещаются листочки. Верхнюю емкость необходимо поставить в емкость большего объема, в которую и будет наливаться вода для фитильного полива.Укоренение маленьких листков будет проводиться с помощью удобрения, содержащего не менее 40% фосфора. Фосфор поможет стимулировать активный рост клубней замиокулькаса.вода — 1 ;удобрение с фосфором — 2 гр;аминосил — 1 ч.л.Для укоренения замиокулкаса потребуется емкость с вермикулитом, который необходимо обильно полить подготовленным удобрением (на 1 л вермикулита понадобится 0,5 л. удобрения).Разместите листья в емкости с вермикулитом. Важно следить, чтобы грунт всегда был влажным, но при этом не наблюдалось застоя воды. Уже через месяц такой способ размножения даст первые результаты: начнут появляться молодые здоровые клубни.