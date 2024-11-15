Как без выпечки приготовить чизкейк шикарнее, чем в популярных кондитерских

Чизкейк - популярный и недешёвый десерт. Он считается угощением по случаю, потому что покупной вариант по текстуре сложно повторить. Но наш материал с авторским рецептом гарантированно позволить вам это сделать и удивить гостей. И выпекать ничего не понадобится.
Вместо вступления
Домашний чизкейк без выпечки с ежевикой.
Сложно найти кейк, который по количеству вариаций обойдёт чизкейк. Печёные и без выпекания, с основой из теста или печенья... Фруктово-ягодных вариаций вообще миллиард... Тем не менее, наш рецепт уникален по двум причинам. Первое - он авторский, потому что БЖУ продуктов, вес и принципы приготовления многократно трансформировались в процессе создания десятка таких вкусняшек. В результате был найден идеальный вариант, понравившийся родным и близким с весьма разными вкусами. Второе - он без обмана ЗОЖный: 185 Ккал/100 г., высокое содержание белков, в меру жиров, совсем мало углеводов. За дело!
Домашний чизкейк без выпечки с вишней.
1. Готовим основу
● 150 граммов рассыпчатого шоколадного печенья
● 90 граммов сливочного масла не ниже 82,5 %
● Творожная часть:
● 550 граммов творога 5%
● 40 граммов сахара
● 330 граммов сметаны
● 15 граммов желатина
● ванилин
...А пока будем готовить основу, залить 20 граммов желатина 60 граммами воды на 15 минут для творожной части…
Основа из печенья.
В плотный полиэтиленовый пакет положить 150 граммов шоколадного печенья и с помощью силы рук и скалки измельчить в крошку. В этот же пакет вылить растопленное сливочное масло и замесить основу через пакет. Руки абсолютно чистые!
Плёнка обязательна.
В круглую форму диаметром примерно 22 см застелить пищевую плёнку в два слоя (крест-накрест), чтобы она свисала с бортиков и не сползала. Выложить массу из печенья и масла, разровнять и прикрыть плёнкой, чтобы не высохла.
Важный совет 1. Авторы подобных рецептов рекомендуют помещать форму с выложенной основой в холодильник. Однако в охлаждённом и подзастывшем виде сцепка с творожным слоем будет хуже и готовый десерт может распадаться на слои.
Основа из печенья ХОККЕЙ - чудо как вкусна.
Важный совет 2. И он - для поклонников белорусской фирмы «Спартак»: дешёвое печенье «Хоккей» превзошло вкусовые ожидания и оказалось лучшим вариантом.
2. Готовим творожный слой
Готовим творожный слой.
...А пока будем готовить творожную часть, залить 5 граммов желатина 20-30 граммами воды на 15 минут для фруктовой/ягодной заливки…
Творог, сахар, ванилин и сметану пробить блендером до однородности. Замоченный ранее желатин поместить на 20 секунд в микроволновку (max) до полного растворения кристалликов (не допускать кипения!). Чуть остывший, но не застывший желатин вылить в творожную массу и ещё раз пробить блендером. Вылить массу на основу. А вот теперь можно, прикрыв плёнкой, поставить в холодильник на время приготовления заливки.
Выливаем творожную массу на основу.
3. Готовим заливку
Заливка чизкейка домашнего.
● 200 граммов любых фруктов/ягод
● 150 граммов яблочного сока без сахара
● 5 граммов желатина
200 граммов выбранных фруктов измельчить на ваше усмотрение. 150 граммов яблочного сока разогреть в микроволновке до 85-90°С. Замоченный желатин (те самые 5 граммов) также разогреть в микроволновке (10 секунд), не допуская кипения, до полного растворения кристалликов. Соединить горяче-тёплые яблочный сок и желатин, аккуратно размешав. Выливаем на творожную часть яблочно-желатиновую смесь, остывшую до температуры примерно 40°С. И уже в жидкую заливку выкладываем фрукты или ягоды.
4. Охлаждение
Домашний чизкейк без выпечки с белой смородиной.
В большинстве рецептов рекомендуют сначала красиво разложить фрукты/ягоды, а затем залить жидкую часть. Увы, по законам физики выйдет так, что во время заливания лёгкие кусочки фруктов или маленькие ягодки просто покинут свои места и красиво их раскладывать придётся заново. Готово. Ничем не накрывая, ставим в холодильник часа на 4. Затем, когда все слои стабилизируются, а лишняя влага испарится, желательно «внатяг» укрыть пищевой плёнкой. Через часов 8 получаем гарантированно сочный, освежающий, некалорийный десерт. Приятного летнего аппетита!
Приятного аппетита!
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