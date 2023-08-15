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Ошибки, которые совершают дачники при побелке деревьев

Каждый дачник знает о том, что для защиты от вредителей деревья следует регулярно белить. Однако, как показывает практика, подавляющее большинство садоводов систематически допускает одну и ту же ошибку при нанесении защитного слоя.
И хотя какая-то побелка ствола совершенно точно лучше, чем вообще никакой, положительный эффект от неправильно нанесенного защитного слоя будет стремиться к нулю. Можно даже сказать, что в конечном счете такая побелка – это пустая трата времени, сил и материалов.

Ошибки, которые совершают дачники при побелке деревьев
Многие допускают ошибку. |

Для того, чтобы убедиться в том, что большинство дачников и сотрудников коммунальных служб белит деревья категорически неправильно, достаточно в сезон пройтись по поселку или улице и посмотреть на деревья вокруг. Так, в большинстве случаев граждане белят дерево примерно на треть-половину штамба (часть древесного ствола от земли до нижних ветвей). Собственно, в этом и заключается главная ошибка. Такой высоты побелки – абсолютно недостаточно. Красить мелом деревья нужно гораздо выше.

Ошибки, которые совершают дачники при побелке деревьев
Белить нужно как можно выше.

Напомним, что без надлежащей защиты с помощью побелки у дерева начнутся большие проблемы с корой: вредители, паразиты, лишайники, воздействие окружающей среды – все это делает древесную кору язвимой для болезней. Вот только если не победить дерево достаточно высоко, то надлежащего уровня защиты добиться все равно не получится. Также не стоит забывать о том, что готовить дерево к побелке лучше всего в сырую погоду, а вот белить следует только в сухую погоду при температуре не менее +5 градусов по Цельсию.

Ошибки, которые совершают дачники при побелке деревьев
Недостаточно высоко. 

Что же касается оптимальной высоты покраски ствола, то универсального метража нет. Высота побелки зависит от породы и возраста дерева. Впрочем, относительно универсальную формулу все-таки можно вывести. Белить следует на высоту всего штамба + примерно треть-половина первого скелетного яруса ветвей. Белить еще выше – не запрещено. Однако, нельзя не отметить, что даже на такую защитную покраску уходит гораздо больше материала. К слову, именно по этой причине многие садоводы и коммунальщики «халтурят», надеясь на то, что покраски только половины штамба окажется достаточно.

Ошибки, которые совершают дачники при побелке деревьев
Нужно чуть-чуть выше.
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