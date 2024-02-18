Почему в СССР не были популярны стиральные машины с боковой загрузкой как на Западе

В современном мире стиральные машины являются неотъемлемой частью нашей жизни и значительно облегчают процесс стирки белья. При этом бытует мнение, что стиральная машина появилась совсем недавно, и многим советским хозяйкам приходилось стирать грязное белье самостоятельно, без использования этого агрегата. Но оказывается, что это совершенно не так. Уже в 1950-х годах в Советском Союзе занялись производством стиральных машинок. При этом тогда считали, что производство машин с боковой загрузкой весьма нерационально.
После того, как закончилась ВОВ, страна была развалена. Спустя пять лет правительство подняло этот вопрос, чтобы страна наконец смогла оправиться. В приоритете были задачи, связанные с продуктами. Но помимо этого в стране занялись и другими важными составляющими. Например, уже тогда в стране попытались сделать что-то, что облегчило бы быт советских граждан. Например, уже к 50-м годам запустили производство телевизоров и стиральных машинок. Изначально данную технику начали производить лишь в прибалтийских республиках.
Многие ошибочно думают, что в СССР стирали только в ручную /Фото: picryl.com
Впервые о производстве стиральных машин задумались инженеры, которые работали на Рижском электромеханическом заводе. При этом они смогли не только разработать ее, но и воплотить в реальность. Так и появились первые стиральные машины, у которых медленно вращался внутренний бак. Эти агрегаты были названы «ЭАЯ-2» и «ЭАЯ-3».
Стоит отметить, что себестоимость таких машин была очень высока. Она составляла около 1500 советских рублей, но гражданам ее продавали гораздо дешевле. Обычно их стоимость начиналась от 600 рублей. Кроме того, данные агрегаты было не так уж просто и найти.
Первые стиральные машинки стали производить в прибалтийских республиках/ Фото: pixelsmerch.com
Изначально их можно было приобрести лишь в самой Прибалтике. Но даже несмотря на то, что производители снизили цену на нее до минимальной, не каждый советский человек мог позволить себе эту роскошь. Ведь средняя заработная плата не была слишком высокой. А многие люди были вынуждены тратить ее на продукты и необходимые вещи.
Тогда многим женщинам все же приходилось заниматься стиркой белья в ручную. Ведь тогда мало кто мог позволить себе приобрести этот агрегат. А тем, у кого не было достаточно денег, стирал белье на речке. Иногда это делали дома под краном, если, конечно, дома был водопровод. А те, у кого были стиральные машины, мог значительно облегчить себе задачу. Например, воду в нее наливали с помощью шланга и вещи сами прокручивались в ней. Но был и небольшой минус, ведь вещи все равно приходилось отжимать самостоятельно.
Многие хозяйки были вынуждены отжимать белье самостоятельно / Фото: 9look.ru
Позже инженеры занялись разработкой и других моделей стиральных машин. Они, конечно, были похожи на западные, и внутркнне и внешне. А последующие модели были сделаны также на прибалтийском заводе и назывались «Рига-54» и «Рига-55». При этом, инженеры даже не скрывали того факта, что данные машинки были практически полной копией стирального агрегата «Хускварна», который был произведен в Швеции. В данной модели присутствовал двигатель. Он был расположен в нижней части стиралки и выполнял важную функцию. Благодаря нему в баке достаточно быстро вращался винт.
Советские инженеры также пытались не отставать от западных технологий. Они старались сделать аналоги стиральных машинок. И уже спустя 10 лет машинки начали выпускать в Челябинске, Чебоксарах и других городах. Уже тогда существовали такие модели, как «Волга-8» и «Волга-10».
Стиральные машины «Волга-8» и «Волга-15»
Первая модель вмещала в себя около тридцати литров воды и полтора килограмма сухого белья. Кроме того, «Волга-10» уже на тот момент считалась полуавтоматической машиной. Все дело в том, что сверху у нее присутствовали валики. С помощью них можно было просушить все вещи. Но стоит отметить, что отжим не был очень сильным. Да и к тому же, иногда валики могли очень сильно накрутить крупные вещи. В последствии их было весьма трудно размотать.
Но спустя небольшой промежуток времени появилась модель «Сибирь». Ее производили в Омске и она стала весьма популярной среди советских граждан. Ведь она имела два двигателя и с помощью нее можно было действительно неплохо отжать белье. Но для того, чтобы это сделать нужно было произвести целый ритуал. Изначально, после того как белье простиралось, ее нужно было выключить. После этого стоило слить воду через шланг, а только потом ее снова можно было включить и запустить центрифугу.
Стиральные машины «Вятка» и «Сибирь»
Спустя время появилась и первая барабанная машинка. Ведь инженеры прекрасно понимали, что произведенные ранее агрегаты имели ряд минусов. Самым главным недостатком являлся отжим белья. Но у тех моделей устранить данную проблему было просто невозможно. Ведь часто такие машинки могли сломаться или вовсе сгореть. Тогда инженеры пришли к выводу, что для действительно хорошего отжима нужна более современная конструкция. Именно тогда они придумали первую барабанную машинку. Но стоит отметить, что сначала они думали о том, что такой агрегат не станет популярным из-за его ненадежности.
Корзина с грязным бельем / Фото: what-gift.ru
Это связано с тем, что в 70-х годах многие люди жили в многоквартирных домах. Они были построены ещё в далёких 1930 годах. Но при этом были даже те здания, которые строились до Революции 1917 года. Самой главной проблемой в этих домах являлась грязь и плесень в том помещении, где непосредственно и производилась стирка. При этом вывести ее было очень сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. А в деревнях у многих людей были деревянные дома, где отсутствовал даже водопровод. Кроме того, барабанную машинку было гораздо сложнее помыть, нежели чем предыдущие модели данных агрегатов.
Но даже несмотря на это, в Советском Союзе все же появились барабанные машинки, и произошло это лишь к концу 70-х. Первая машина данного типа называлась «Эврика». Ее основным плюсом являлось то, что она могла вмещать в себя около 3 килограммов белья. Кроме того, у данной модели присутствовал даже таймер. А после выключения машинки, шел слив воды и отжим.
Стиральные машины «Ока» и «Эврика»
По официальной версии, это было сделано для того, чтобы в сам агрегат не попала какая-нибудь грязь с напольного покрытия. Но самая главная проблема все же заключалась в том, что в ванных комнатах, где стояла машинка, была плесень. Она могла все разъесть. Тем более, часто при стирке пена и вода все равно попадали на пол, что являлось существенным минусом.
Но уже в 1981 году появилась стиральная машина, которая стала прототипом современной автоматической машинки. Она называлась «Вятка-автомат» и поступила в продажу в феврале того же года. Она имела боковую загрузку. При этом стоила достаточно дорого, именно поэтому ее приобретали лишь состоятельные люди, ведь ее цена составляла 600 рублей, а позже была снижена до 500.
Машины с боковой загрузкой в СССР были весьма непопулярны / Фото: 2stiralki.ru
К слову, какая-нибудь «Ока» и «Сибирь» стоили гораздо дешевле. Их стоимость варьировалась от 50 до 30 рублей. Именно поэтому вплоть до 90-х годов большинство советских людей отжимало белье в ручную. А самыми популярными стали именно эти модели. Ведь многие считали их весьма надёжными, нежели машины автоматы с боковой загрузкой.
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