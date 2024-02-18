Почему в СССР не были популярны стиральные машины с боковой загрузкой как на Западе

Многие ошибочно думают, что в СССР стирали только в ручную /Фото: picryl.com

Первые стиральные машинки стали производить в прибалтийских республиках/ Фото: pixelsmerch.com

Многие хозяйки были вынуждены отжимать белье самостоятельно / Фото: 9look.ru

Стиральные машины «Волга-8» и «Волга-15»

Стиральные машины «Вятка» и «Сибирь»

Корзина с грязным бельем / Фото: what-gift.ru

Стиральные машины «Ока» и «Эврика»

Машины с боковой загрузкой в СССР были весьма непопулярны / Фото: 2stiralki.ru