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Подземные чудеса Великобритании

Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.

Подземные чудеса Великобритании

1. Гидом выступает Антонио Ллуфри и его группа с названием «Подземные исследователи C9C». Они исследуют заброшенные шахты и пещеры. Первая остановка — заброшенный сланцевый рудник в Уэльсе. Под землей мы находим большое количество техники, в том числе под водой.

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2. Подземное озеро на руднике в Уэльсе.

Подземное озеро на руднике

3. Флюоритовый рудник в графстве Дербишир. Деревянные своды под землей выглядят впечатляюще.

Флюоритовый рудник в графстве Дербишир

4. Опасно. В некоторые старые шахты никто не заходил десятилетия.

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«Когда вы входите в такие места, время останавливается…»

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6. Флюоритовый рудник в графтсве Дербишир.

Флюоритовый рудник в графтсве Дербишир

7. Спускаясь род землю, вас ожидает много опасностей: переохлаждение, опасные подземные скалы, низкий уровень кислорода. Необходимо всегда иметь соответствующее снаряжение, аптечку и человека снаружи, который предупредит спасателей, если вы долго не возвращаетесь на поверхность.

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8. Впечатляющая шахта.

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9. Опасный спуск в пещеру.

Опасный спуск в пещеру

10. Подземные монстры.

Подземные монстры

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12. Еще один опасный спуск.

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13. Пещера с квасцовым камнем и ручьем.

Пещера с квасцовым камнем и ручьем

14. Так что подземных чудеса Великобритании хранят много тайн и загадок.

Подземные чудеса Великобритании

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