Подземные чудеса Великобритании

Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.
1. Гидом выступает Антонио Ллуфри и его группа с названием «Подземные исследователи C9C». Они исследуют заброшенные шахты и пещеры. Первая остановка — заброшенный сланцевый рудник в Уэльсе. Под землей мы находим большое количество техники, в том числе под водой.
2. Подземное озеро на руднике в Уэльсе.
3. Флюоритовый рудник в графстве Дербишир. Деревянные своды под землей выглядят впечатляюще.
4. Опасно. В некоторые старые шахты никто не заходил десятилетия.
«Когда вы входите в такие места, время останавливается…»
5.
6. Флюоритовый рудник в графтсве Дербишир.
7. Спускаясь род землю, вас ожидает много опасностей: переохлаждение, опасные подземные скалы, низкий уровень кислорода. Необходимо всегда иметь соответствующее снаряжение, аптечку и человека снаружи, который предупредит спасателей, если вы долго не возвращаетесь на поверхность.
8. Впечатляющая шахта.
9. Опасный спуск в пещеру.
10. Подземные монстры.
11.
12. Еще один опасный спуск.
13. Пещера с квасцовым камнем и ручьем.
14. Так что подземных чудеса Великобритании хранят много тайн и загадок.
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