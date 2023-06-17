Подземные чудеса Великобритании

Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.







1. Гидом выступает Антонио Ллуфри и его группа с названием «Подземные исследователи C9C». Они исследуют заброшенные шахты и пещеры. Первая остановка — заброшенный сланцевый рудник в Уэльсе. Под землей мы находим большое количество техники, в том числе под водой.







2. Подземное озеро на руднике в Уэльсе.







3. Флюоритовый рудник в графстве Дербишир. Деревянные своды под землей выглядят впечатляюще.







4. Опасно. В некоторые старые шахты никто не заходил десятилетия.







«Когда вы входите в такие места, время останавливается…»