1. Эминем и Дуэйн Джонсон — 43 года
2. Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс — 68 лет
3. Джон Чо и Жан Дюжарден — 43 года
4. Эдвард Нортон и Джерард Батлер — 46 лет
5. Патрик Стюарт и Джон Хёрт — 74 года
6. Эдриан Пол и Хью Лори — 56 лет
7. Алан Рикмен и Чарльз Дэнс — 68 лет
8. Уилл Смит и Терри Крюс — 46 лет
9. Брэд Питт и Дин Норрис — 51 год
10. Чак Норрис и Майкл Гэмбон — 74 года
11. Эдди Мёрфи и Форест Уитакер — 54 года
12. Томас Броди-Сэнгстер и Хафтор Бьёрнссон — 25 лет
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Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!
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