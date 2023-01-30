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Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

1. Эминем и Дуэйн Джонсон — 43 года

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

2. Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс — 68 лет

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

3. Джон Чо и Жан Дюжарден — 43 года

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

4. Эдвард Нортон и Джерард Батлер — 46 лет

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

5. Патрик Стюарт и Джон Хёрт — 74 года

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

6. Эдриан Пол и Хью Лори — 56 лет

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

7. Алан Рикмен и Чарльз Дэнс — 68 лет

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

8. Уилл Смит и Терри Крюс — 46 лет

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

9. Брэд Питт и Дин Норрис — 51 год

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

10. Чак Норрис и Майкл Гэмбон — 74 года

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

11. Эдди Мёрфи и Форест Уитакер — 54 года

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

12. Томас Броди-Сэнгстер и Хафтор Бьёрнссон — 25 лет

Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

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Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!

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Кто бы мог подумать, что эти знаменитости одного возраста!Подписаться на мой Instagram
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