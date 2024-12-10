Удивительные находки, обнаруженные на пляжах

Океан прекрасен, огромен и полон тайн. Конечно, большая часть загадок останется таковыми еще несколько веков, ведь даже сегодня мы успели открыть лишь 30% морских глубин. Но иногда безбрежное море решает поделиться тем, что когда-то «украло» у нас и тогда на берегу появляются странные, порой пугающие вещи.
Запас чипсов
Несколько лет назад серьезный шторм у берегов Северной Каролины чуть не перевернул грузовой танкер. По счастью, экипаж отделался легким испугом, но один из контейнеров смыло в океан. На следующий день жители прибрежных городов чуть не сошли с ума от радости: в контейнере перевозили чипсы Doritos, которых теперь людям хватит до конца жизни.
Кроссовки
Аналогичная ситуация сложилась в 2007 году. С борта танкера «Северный» смыло контейнер, наполненный новенькими кроссовками Reebok. Весь груз прибило к берегам Нидерландов, где в этих кроссовках бегают и по сей день.
Военный самолет
Вторая мировая война закончилась уже очень давно, но эхо боев будет преследовать человечество еще очень долго. Технику тех времен время от времени находят в очень странных местах. К примеру, в прошлом году на пляж Уэльса вынесло огромный бомбардировщик P-38 Lightning.
Автомобиль
А на пляже Новой Зеландии как-то утром местные жители увидели погрязший в песке автомобиль. Выкапывать его, конечно, никто не стал и на следующий день старинный Mercedes унесло обратно в океан.
Рояль
Выглядит так, будто кто-то решил провести на пляже уникальную фотосессию. Однако, судя по маркировке этот рояль смыло с палубы круизного судна.
Тонна запрещенных веществ
2013 год запомнится жителям Токио как самый счастливый в жизни. Летом на пляжи неподалеку от города вынесло целую тонну продукции Тихуанского картеля. Полиция прибыла позже гражданских и сумела спасти лишь несколько центнеров опасного груза.
Мотоцикл
Подумаешь, старый мотоцикл, верно? Нет, не верно! Этот красавец был найден на побережье Западной Канады. А приплыл он из самого Токио, после великого цунами 2011 года.
Заряженное оружие
Этот пистолет лишь часть «коллекции», найденной на пляже Кони Айленда. Всего полиция обнаружила среди песка 300 единиц стрелкового оружия, причем почему-то заряженного — будто здесь собирались провести битву гангстеры, которых внезапно поглотил океан.
Деталь конструктора
В 2011 году жители Майами решили было, что сошли с ума. На одном из отдаленных пляжей они увидели гигантского человечка из конструктора LEGO.
Сельдяной король
Перед вами одна из причин водобоязни. Ремень-рыба или сельдяной король вырастает до 11 метров в длину и может весить до пятисот килограммов. Данный экземпляр вынесло на берег неподалеку от Мехико, после чего большая часть жителей следующие полгода старалась держаться от океана подальше.
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