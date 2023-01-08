Ужин ценою в жизнь. Последние блюда приговоренных смертников

Соединенные Штаты Америки остаются одной из немногих развитых стран, в судебной системе которой до сих пор сохранилась смертная казнь для особо жестоких и опасных преступников. Процесс умерщвления человека обществом в качестве мести за совершенные им антисоциальные деяния давно оброс множеством специфических тюремных традиций, одной из которых стал последний ужин – любое блюдо на выбор, которое заключенному приносят перед тем, как он отправится не электрический стул, виселицу либо кресло для летальной инъекции.







В этой статье мы расскажем вам о тех блюдах, которые потребовали от тюремных поваров самые знаменитые убийцы, жесткость которых когда-то шокировала весь мир.



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