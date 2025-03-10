Почему Монро выбрали имя Мэрилин и кого в Голливуде заставили от него отказаться

Во все времена, еще до появления всезнающей «Википедии», возникали различные версии происхождения имени американской киноактрисы Мэрилин Монро. Многие выдвигали теорию принадлежности этого интересного псевдонима к фамилии одного из президентов Америки. Перебрав всех правителей США, продюсеры остановились на версии о пятом президенте страны – Джеймсе Монро.
Как появился творческий псевдоним Мэрилин Монро у будущей звезды Нормы Джин Мортенсон
Мэрилин Монро. /Фото:https://interesnyefakty.org
Будущая модель и звезда родилась в далеком 1926 году в Лос-Анжелесе. Девочку мать Глэдис Монро Бейкер назвала Нормой Джин в честь популярной на то время актрисы Нормы Толмэдж. Как утверждала Глэдис, отцом ребенка был Мартин Мортенсен. Однако в его отцовстве есть большие сомнения.
Поэтому до своей ошеломляющей карьеры суперзвезды, модели и секссимвола 50-х годов будущая легенда кинематографа носила имя Норма Джин Бейкер. При этом она была брюнеткой, а не натуральной блондинкой, которую все привыкли видеть.
Свой всеми известный псевдоним - Мэрилин Монро, девушка получила после подписания первого контракта с «20 th Century Fox». Исполнительному директору студии не понравилось уж слишком простоватое имя Норма Джин, поэтому имя Мэрилин он посоветовал взять у известной актрисы Мэрилин Миллер и оставить девичью фамилию матери - Монро.
Мэрилин или Ким Новак
Мэрилин Новак сменила имя и стала блондинкой. / Фото:https://marieclaire.ua
Рожденная в семье чешских эмигрантов Мэрилин Полин Новак была названа своим именем еще задолго до того, как всем известная сексапильная блондинка Мэрилин Монро появилась на афишах кинотеатров. Поле школы Новак начала карьеру модели в местном универмаге, параллельно обучаясь в модельной школе. Во время обучения кем только не пришлось подрабатывать Мэрилин: манекенщицей, лифтершей, продавщицей и ассистентом зубного врача. Кроме того, она колесила по стране в качестве промоутера марки холодильников «Miss Deepfreeze».
В двадцатилетнем возрасте модель дебютировала в мюзикле «Французский рейс». Вскоре ее очаровательное личико заметил глава студии «Columbia Pictires» Гарри Кон, который обладал особым чутьем на звезд, и предложил простоватой, без актерского опыта, брюнетке контракт. Подписывая документ, девушка должна была согласиться на смену своего имени с Мэрилин на Ким, похудеть на 4 килограмма, а также радикально изменить цвет волос, став блондинкой. Новак сменила имя, перекрасила волосы, но вот поменять свою «неудобную» для кинематографа фамилию наотрез отказалась.
Чешке явно не хватало актерского мастерства. Однако ее удивительное лицо успело завоевать камеру. Объектив жадно ловил подлинные переживания восходящей звезды. А этому вряд ли кто-то может научить.
Кинокарьера актрисы Ким Новак
Свою кинокарьеру манекенщица Ким Новак начала в 1954 году, дебютировав в киноленте «Пустяковое дело». В этой криминальной драме молодая восходящая звезда сыграла одну из главных ролей. А в комедийной мелодраме «Фи» зрители увидели Ким в роли роковой красотки Дженис. Актриса сразу же завоевала симпатии публики. После выхода на экраны этих двух кинолент у молодой актрисы появились фанаты, которые начали забрасывать ее письмами. За роль в мелодраме «Пикник» в 1955 году Ким Новак была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая молодая актриса», а также британской премии «BAFTA», как лучшая иностранная актриса.
Популярность Ким Новак стремительно росла. Она снялась совместно с Фрэнком Синатрой в кинолентах «Человек с Золотой рукой», «Приятель Джоуи». А уже в 1957 году молодая звезда попадает на обложки печатного издания – журнала «Time». Опьяненная успехами, Ким потребовала от киностудии увеличения суммы ее гонорара, который на то время составлял 1250 долларов в неделю.
Сразу две роли досталось 24-летней Ким Новак в нашумевшем триллере Альфреда Хичкока «Головокружение», который сегодня считают классическим вариантом романтической саспенс-киноленты. Она сыграла простушку-брюнетку Джуди Бартон и элегантную блондинку Маделайн Элстер. Эта картина принесла славу молодой звезде.
Однако роль блондинки досталась ей не просто. Хичкок собирался отдать роль Вере Майлз, которая была любимицей режиссера. Но произошло непредвиденное. Актриса забеременела. Поэтому Хичкок в срочном порядке должен был найти ей замену. Самой подходящей кандидатурой на эту роль на тот момент оказалась именно Ким Новак. Однако, в последствии режиссер был разочарован игрой актрисы. В одном из интервью он жаловался на то, что ожидал от нее большего.
Легенда кинематографа 60-х годов. / Фото:https://vk.com
В 60-х годах чешка успешно снялась в таких фильмах, как «Бремя страстей человеческих», «Любовные похождения Молл Флэндерс», «Легенда о Лайле Клер». После этого имя прелестной блондинки стало постепенно забываться и забылось бы, если бы не одна история, связанная с приездом в США делегации из Советского Союза во главе с Генсеком Никитой Хрущевым.
Почетных гостей пригласили в Голливуд на съемки музыкальной киноленты «Канкан». После просмотра киносъемки, где танцевальные номера исполняла озорная Ширли Маклейн, у Хрущева поинтересовались впечатлениями от увиденного. На что Генеральный секретарь не стеснялся в выражениях.
Во время прогулки по киностудии Никиту Хрущева сопровождали две блистательные блондинки - Ким Новак и Мэрилин Монро. Владелец «20th Century Fox» Спирос Скурас попросил красавицу Новак поцеловать Генсека. Однако Хрущев не растерялся и, услыхав перевод предложения, не заставил себя долго ждать и расцеловал 26-летнюю блондинку в обе щеки. Ким Новак часто рассказывала с большой гордостью об этом случае журналистам.
Смогла ли Ким Новак повторить путь Мэрилин Монро
Ким Новак была счастлива в личной жизни. / Фото:https://www.kino-teatr.ru
Смерть Гарри Кона подкосила карьеру Новак. Только он мог находить подходящие ей роли, благодаря своему тонкому чутью. После его смерти с киностудии никто не мог понять, что делать с Ким. Кроме этого в 70-е годы популярность Ким Новак постепенно начала угасать на фоне конкуренции с более удачливыми актрисами. Она снялась всего в нескольких кинофильмах: в триллере «Треугольник сатаны» и вестерне «Белый бизон». И ей ничего не оставалось делать, как смириться с тем, что ей уже не стать звездой первой величины.
Однако ее вовсе не расстраивал факт несостоявшейся карьеры актрисы. Ким Новак вполне была счастлива в личной жизни, в отличие от Мерилин Монро и других голливудских звезд. В 1976 году девушка вышла замуж за Роберта Мэллоя, который работал ветеринаром и воспитывал двоих детей от первого брака. Ким Новак помогала мужу во всем, в том числе и в воспитании детей.
Супруги проживают в Штате Орегона на ранчо. Ким с удовольствием занимается разведением лошадей и лам, ездит верхом, увлекается живописью и не очень любит вспоминать свое прошлое. На Алее славы в Голливуде существует звезда Ким Новак, а в 1997 году она получила премию Берлинского кинофестиваля.
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